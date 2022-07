Vietnamec, který i v ČR vydělal miliardy na nudlích, se svými auty boduje, jen s úplně jinými, než doufal před 8 hodinami | Petr Prokopec

Spousta lidí si myslela, že nemá šanci, stejně jako už nejednou ve svém životě ale dokázal, že tam, kde jiní strádají, dokáže zabodovat. Místo svých elektrických novinek ale úspěšně prodává hlavně licenční kopii primitivního Opelu.

Vietnam si člověk spojí s kde čím, s auty to ale asi nebude. A zřejmě by se na tom nic nezměnilo, nebýt tamního prvního dolarového miliardáře Phama Nhata Vuonga. Ten nejprve emigroval do Evropy, kde v roce 1993 založil firmu, která ovládla trh s instantními nudlemi v Evropě. Jejich značku Mivina nakonec známe i u nás. Tuto firmu ale na sklonku předminulé dekády prodal za miliardy a své jmění se rozhodl dále rozmnožovat v různých dalších odvětví.

Donedávna byl známý hlavně svými investicemi do nemovitostí, v roce 2017 ale založil automobilku VinFast. Ta jen o pár měsíců později představila své první modely. Šlo nicméně o přepracované BMW řady 5 a X5, jimž sice zůstala mnichovská technika, ovšem o nový kabát se již postaral Pininfarina. V roce 2019 pak dorazil i městský Fadil, v podstatě licenční kopie u nás neúspěšného Opelu Karl. Nabízet se začal za 394 500 000 vietnamských dongů (cca 402 tisíc Kč), což, přiznejme si na rovinu, není zrovna nízká suma. Později základní cena klesla na 342 500 000 VND (asi 349 tisíc Kč), což pořád není terno.

Přesto se nicméně hatchbacku, který je k mání pouze s 1,4litrovým motorem a převodovkou CVT, velmi daří. Předloni se jej prodalo 18 316 exemplářů, loni registrace vzrostly dokonce na 24 128 kusů. Letos lze nejspíše čekat pokles, přesto se do konce června prodalo 9 566 aut, což stačí na třetí místo na celém trhu.

Pham Nhat Vuong tak s relativně drahým, jinde neúspěšným Opelem v hávu neznámé značky drtí všechny krom Toyoty Corolla a Hyundai Accent. Tomu se říká kouzlo osobnosti. Zastaralé německé supermini tak prodejně jasně poráží i elektrické SUV VF e34, od nějž si VinFast a jeho majitel mnohé slibovali. Jeho 2 167 aut ale odpovídá jen jednoprocentnímu podílu na trhu.

Právě tento stav by značku VinFast měl přimět k jisté ostražitosti. Vietnamci totiž s elektrickým ústrojím hodlají expandovat i do Spojených států či Evropy. Na těchto trzích ale mohou narazit, neboť zpočátku chtějí nabízet právě jen elektrické modely (zde větší VF e35 a VF e36). Ty jsou a budou logicky dražší, o hodně dražší. VF e34 se drží ještě nízko, neboť ve své domovině startuje na 590 milionech dongů (asi 602 tisíc Kč), což na 4,3metrové SUV nezní až tak špatně. Je nicméně třeba dodat, že v této částce nejsou zahrnuty baterie o kapacitě 42 kWh, které si lze pouze pronajmout. Za baterie se pak platí 100 milionů dongů (cca 102 tisíc Kč) za první rok používání, to už tak výhodně nezní.

Úspěchu VinFastu je přesto třeba zatleskat, je ovšem otázkou, zda je opakovatelný jinde. Opel Karl alias Fadil by v Evropě dnes mohl bodovat lépe než kdysi, ten se ale zpátky na starý kontinent nepodívá. Místo toho VinFast počítá jen s elektrickým útokem, se kterým dnes počítají... všichni.

VinFast Fadil se poprvé na vietnamském trhu dostal na pódium, je třetím nejprodávanějším vozem v zemi. Primitivní auto, přepracovaný Opel Karl, tak navzdory relativně vysoké ceně poráží i všechny elektrické modely značky. Foto: VinFast

