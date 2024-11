VW je nepoučitelný. Přes totální fiasko svých elektrických aut se chce zachránit s pomocí nových elektromobilů včera | Petr Prokopec

Krizi VW lze vyřešit lusknutím prstu návratům ke kořenům za současného úspěšného lobbování za zrušení nesmyslných mechanismů EU, které by Němcům akorát házely klacky pod nohy. Co reálně udělá VW? Přitopí pod kotlem toho, co ho roky posílá do kolen.

Svým dětem každou chvíli říkám, že chybovat je lidské. Děje se to mně, děje se to vám, děje se to každému člověku, který je schopný střízlivě se podívat na sebe sama. Ostatně samotný moment, kdy se dopustíte chyby, není nutně jen černý, pakliže dokážete identifikovat, co jste udělali špatně, poučit se z toho a životem se dál probíjet jako silnější a moudřejší lidé. Nakonec to neplatí jen v dětství, tohle je přece proces, který se táhne po celý lidský život.

Volkswagen ale jako byl jedincem, kterému nikdo nic takového neřekl. Chyby dělá, to bychom mu odpustili, ani tváří v tvář hrozivým následkům vlastních rozhodnutí se z nich ale nedokáže poučit, dál trvá na svém a chyby postupně jen vrší. Působí to tak už pohledem na jeho soustavnou neschopnost řešit podstatu svých hlubokých problémů, jasné je to ale nakonec i bez vyhodnocení jeho konkrétních kroků. Sami zástupci firmy o tom takto hovoří, jako by se nechumelilo.

Nyní to potvrdil vývojový šéf německé automobilky Kai Grünitz, který si z kolegy z Autocaru popovídal na autosalonu v Los Angeles. Tam jim ani náhodou nesdělil to, co bývalý šéf Škody viděl už v roce 2020, tedy že sázka jen na elektrický pohon byla obrovský hazard, který prostě nevyšel a nyní je třeba jednat jinak. Ani náhodou. V podstatě se přidal na vlnu v poslední době tak oblíbených tvrzení typu: „Prohráli jsme, ale děláme to dobře.” Nebo: „Nefunguje to, ale rozhodli jsme se správně. Popř. „Krachujeme, ale vybrali jsme dobrou cestu,” vyberte si.

Grünitz tedy jako by neviděl, jakým prodejním fiaskem elektrická auta firmy jsou. A to není jen pocit, podívejme se na statistiky Dataforce za dosavadní průběh letošního roku v Evropě, kde mechanismy EU pomalu nedovolují automobilkám prodávat jiná auta a ta elektrická schytávají umělá zvýhodnění ze všech stran. Klíčový ID.3 si našel jen 40 811 kupců, skoro o 20 procent míň než loni, ID.4 pouze 45 650 kupců, o 31 procent míň než loni, ID.5 dokonce jen 8 009 kupců, o 59 procent míň než loni, nový ID.7 oslovil 16 104 lidí, to nic nespasí. A ID.Buzz? Ten paběrkuje s 7 638 prodeji, 25,5 procenta pod loňskými čísly, kdy byl žhavou novinkou.

A také si to můžeme sečíst - celé elektrické portfolio VW oslovilo se dvěma údajně skvělými novinkami 118 212 lidí, míň než sám Golf (165 370), míň než sám Tiguan (139 991), míň než sám T-Roc (156 803). Dokonce i téměř k smrti utýrané Polo dýchá téhle rozmazlené elektrické partě na záda se 105 491 prodeji. Jestli tohle není za výše popsané situace a po letech téměř bezvýhradného vystrkování modelů ID do popředí totální, ale naprosto brutální fiasko, pak už opravdu nevíme, co by jím mělo být.

Co na to VW? Wir schaffen das a víc toho samého, to je jasné. Když na mrtvého koně nepomohl větší bič ani výměna jezdce, nepomáhají fráze jako: „Vždyť ten kůň vždycky jezdil!” ani zvýšení standardu kvality jízdy na mrtvém koni, zkusíme zapřáhnout pár nových mrtvých koní za sebe, aby se jim lépe táhlo. Tohle je v zásadě strategie VW. A jako vtip to jen zní.

Grünitz říká, že všechno zachrání s pomocí nových elektrických aut, protože od roku 2026 čeká rodinu ID „obrovské zlepšení“. Dočkají se prý nového vzhledu, který je „vrací zpátky, odkud vzešly“. Vizáž novinek tak bude víc v souladu s tím, co „Volkswagen představuje“. A obrazem toho bude mj. produkční verze konceptu ID.2all, která má být představena na konci příštího či začátku přespříštího roku. Její příchod má být „startovním bodem“ pro novou éru automobilky, neboť „zákazníci uvidí, že došlo ke změně, a že se jedná o větší změnu, než očekávali“. To vše má šéfovi automobilky Thomasi Schaferovi pomoci dosáhnout jeho cíle, tedy aby se VW stal znovu „milovanou značkou“.

Skládáte hlavu do dlaní? Nevidíme se, tohle nemůže fungovat, nemůže. VW vsadil na v principu špatné řešení, pořád by ale jeho prodejnosti jistě mohl pomoci zásadními technickými změnami. Ty ale nechystá. Změní vzhled, jinak dál počítá s problematickou platformou MEB, kterou doplní leda nový software od Rivianu. To je velmi málo nových argumentů, takže je třeba ptát se pořád stejně: Proč by měli sáhnout po něčem horším, než mají dnes? Nebo horším elektromobilu, než který nabízí konkurence už roky? Kvůli designu připomínajícímu třeba Golf? Ale no tak.

Fakt, že Němci šli od počátku na ruku bruselským politikům, místo aby brojili proti utahování emisních šroubů, automobilce rovněž příliš nepomáhá. Grünitz totiž přiznal, že kvůli přísnějším limitům bude „nabídka hubenější než dnes“. Které modely zmizí, sice neuvedl, ovšem dodal, že Polo se mezi ně řadit nebude. Což je pochopitelné, neboť jde o nejlevnější model značky, bez kterého by zmizela z hledáčku notné části publika. Hatchback se proto má dočkat výrazné modernizace.

Počítat je ale i tak třeba s tím, že portfolio spalovacích vozů automobilky prořídne. Tím chce VW přimět lidi kupovat elektromobily? To je pořád ta samá chyba, dokola kolem. Chápeme, že ji Němci dělají dobrovolně jen do určité míry, jednají pod tlakem regulací Evropské unie, těm ale dlouhodobě neodporují a dnes stále patří mezi výrobce, kteří podporují faktický zákaz (pravda, oklikou, ale nedávejme tomu vzletná jména) prodeje spalovacích aut od roku 2035. Říci tedy, že omezení přichází vyloženě proti jejich vůli, opravdu nejde. „Sie schaffen das nicht!” pánové. Říkáme vám to roky a dosud se nestalo nic, co by kohokoli soudného mohlo přesvědčit o opaku. Není čas si konečně přiznat chybu a začít znovu jednat rozumně?

To je on, Němců spásný šampion. Produkční ID.2all se zjevně oproti konceptu bude designově lišit, postaven však stále bude na platformě MEB. S tou ale nelze pomýšlet na zázraky ani ve chvíli, kdy bude doplněna o software Rivianu. Foto: Volkswagen

