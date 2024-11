VW uprostřed vlastní krize nasypal dalších 19 miliard do firmy, která sama prodělává skoro 1 milion na každém autě 15.11.2024 | Petr Prokopec

/ Foto: Rivian

Vypadá to, že si Němci ze školy správně pamatují, že když spolu vynásobíte dvě záporná čísla, dostanete číslo kladné. To je fajn, inteligentní přístup k řízení podnikatelských aktivit v automobilovém světě chce ale o trochu víc než to.

Pokud v současné době něco symbolizuje mizerný stav automobilové branže, jsou to strasti Volkswagenu. Německý moloch vsadil v podstatě vše na jednu kartu, kterou ale nebylo trumfové eso, byl jí spíš elektrický spodek. A s ním nešla uhrát ani plichta, zvlášť když platforma MEB, která se stala základem celé rodiny ID i elektromobilů Škody, Audi nebo Seatu, byla naprosto nezajímavá už v roce 2019. Nyní jsme o pět let dál a jde s ní už jedině živořit.

Kdyby VW elektrická auta nabízel do počtu, jak se nakonec prodávají, nebyl by to žádný problém. On s nimi ale spojil obrovské investice do vývoje, výroby i marketingu a nakonec s ní spojil také svou vlastní pověst. Ke kritickým názorům médií, expertů i zákazníků se automobilka stavěla tak nevraživě, že už ji z těchto lidí nebude nikdo brát vážně do chvíle, než se vedení chopí někdo jiný, vyhází všechny, kteří roky do úmoru rajtovali mrtvého koně a začne znovu. Nic takového se ale zatím neděje, a tak firma klesá níž a níž.

V souvislosti s rozsáhlými, ale prozatím planými investicemi do bateriového pohonu VW strádá také v Číně a jeho domácí aktivity jej táhnou ke dnu. Vůbec poprvé ve své historii se tak chystá zavírat německé továrny a padáka mají postupně dostat desítky tisíc lidí. Co by nyní VW pomohlo nejvíc, je návrat racionálně pojatých, dostupných a široce použitelných aut, po nichž bude lačná značná část Evropy. Ani to ale Němci nemají v plánu, místo toho se hodlají pevně držet svého elektrického spodka.

I když tedy jinak šetří, kde mohou, nasypali letos skoro 120 miliard do Rivianu a doufají, že mu spodka předělá na svrška. Problémem je ovšem skutečnost, že ani sama americká automobilka díru do světa neudělala, spíš jí proráží do svých účetních výkazů. Na každém prodaném voze tedy dál prodělává skoro 1 milion korun, což opravdu není dobrá vizitka skvělého partnera.

VW ale má v Rivian daleko větší víru než investoři z Wall Street, kde tato značka za tři roky přišla o 92 procent své hodnoty. Německý koncern tak nakonec do Rivianu nenapěchuje „jen” oněch skoro 120 miliard korun (jde přesně o 5 miliard dolarů), ale přidá dokonce dalších 800 milionů USD (19,26 miliardy Kč), jak uvádí kolegové z Auto Evolution. Vznikne díky tomu nový společný podnik, na který Američané převedou své know-how, přičemž obě strany budou vlastnit stejný podíl.

Nad něčím takovým lze jen kroutit hlavou, je to jako šetřit peníze tak, že je vysypete do kanálu a budete doufat, že z něj vyjede dvojnásobek. Management VW nyní vycucává firemní pokladnu v momentě, kdy sám varuje před tím, má rok, možná dva na odvrácení úpadku, a to s cílem v podstatě zachraňovat konkurenční firmu, která vsadila dokonce jen na drahé elektromobily, kterých prodává pár desítek tisíc ročně? Co za to dostanou? Software do aut, která nikdo nechce primárně kvůli jejich podstatě? To je jako koupit nové sedlo na mrtvého koně, zaržá pak snad?

Abychom byli přesnější, upravená dohoda počítá s tím, že Rivian za získané peníze vyvine především nové softwarové systémy, z kterých budou jako první těžit jeho chystané modely R2 a R3. S jejich příchodem se přitom počítá v roce 2026, zatímco první dílo VW těžící z dané techniky dorazí až o rok později. Následně má řada přijít na vozy Audi, Seatu a Porsche, ostatní značky tak zjevně z obrovských investic budou profitovat až na sklonku dekády. Tedy pokud se takového momentu vůbec dožijí.

Výměnou za obrovskou investici získal VW přístup ke stávajícímu softwaru Rivianu, který jako první využijí nedávno odhalené novinky znovuzrozeného Scoutu. Ty však reálně dorazí až v roce 2026, minimálně příští rok tak Němci musí přežít s tím, co mají. Proč uprostřed své vlastní krize utápí takové peníze zrovna v tomhle? Foto: Scout

Petr Prokopec

