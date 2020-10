Odpovědi šéfa Bugatti ukazují, že nikdo neví, co s touto automobilkou bude dál 7.10.2020 | Petr Prokopec

/ Foto: Bugatti

Vskutku bizarní období své existence právě prožívá Bugatti. Na jednu stranu se mu daří jako nikdy dříve, pomáhá držet nad vodou celý koncern VW a má postaráno i o budoucí odbyt, přesto je Němcům zjevně na obtíž.

Poslední dobou se hojně mluví o budoucnosti Bugatti. Koncern VW se k této věci v oficiální rovině moc nevyjadřuje, v zákulisí se ale hovoří i o možném prodeji značky. Zažehnat podobné spekulace mohl v rozhovoru pro agenturu Bloomberg sám šéf automobilky Stephan Winkelmann, udělal ale spíše pravý opak.

Na téma možného prodeje Bugatti se odmítl vyjádřit, konstatoval však, že firma se v tuto chvíli nezabývá tím, co bude dál. Uvedl, že „proběhly diskuze o novém modelu”, nicméně „vše bylo zablokováno kvůli koronakrizi”. To nejsou zrovna jasné vize od člověka, který je po dekádách práce v oboru respektován jako jeden z nejlepších manažerů prestižních automobilových značek a i jeho působení v Bugatti firmě svědčí. Proč najednou taková skepse?

Winkelmann sice vše svádí na pandemii, realita ale bude složitější. To ostatně potvrzuje svými dalšími slovy. Bugatti by i navzdory krizi mělo letos vygenerovat nejvyšší obrat v historii značky. Kromě toho Winkelmann potvrdil, že produkce na příští rok je rozprodána z nějakých 70 či 80 procent. Koronavirus tedy možná měl dopad na níže postavené koncernové výrobce, nikoliv však na nejluxusnější značku VW Group. Bugatti si navíc může užívat toho komfortu, že si může být jisto odbytem i v příštím roce, kdo další má dnes to štěstí?

Pravý důvod nejasných vyhlídek tkví jinde, a to v elektromobilitě a pohledu Winkelmanna na ni. Ještě loni v listopadu říkal, že Bugatti elektromobil nepostaví ještě 10 let a nepodlehne tlakům, teď ale mateřský koncern VW blázní do všeho elektrického a věc staví tak, že buď ta či ona značka má budoucnost elektrickou, nebo žádnou. Vzhledem k postoji Bugatti resp. jeho šéfa, nákladnosti vývoj extrémně rychlého elektromobilu a prodejního potenciálu takového auta to ale nyní vypadá, že Bugatti skutečně nemá budoucnost žádnou, alespoň ne pod křídly VW.

Zakrátko se ovšem máme dočkat nových elektrických hypersportů, mezi nimiž vyčnívá zejména chorvatský Rimac C_Two. Ten by měl zvládnout zrychlení na stovku za pouhých 1,85 sekundy, tedy nejen rychleji než Bugatti, ale dokonce rychleji než Formule 1. Vůči jednomístným monopostům navíc dosáhne i vyšší maximálky, rozjet by se totiž měl až na 420 km/h. To vše při dojezdu 647 km, jakkoliv ten byl vypočítán dle nereálného cyklu NEDC a jistě ne při rychlé jízdě.

To nakonec odpovídá i na otázku, proč se o Rimacu mluví jako o možném novém majiteli Bugatti. Ze svého už téměř hotového auta by udělal třeba Bugatti... Electron a bude to prospěšné pro něj, pro Bugatti i pro VW. Tedy za předpokladu, že sázka VW na elektromobilitu jako jedinou možnou budoucnost je správná, což si stejně jako bývalý šéf Škody z řady důvodů nemyslíme.

Letošní rok je z pohledu Bugatti úspěšný i navzdory koronakrizi, navíc má takřka vyprodáno i na příští rok. Přesto se ale nyní hodně mluví o jeho možném prodeji, protože nezapadá do budoucích plánu Volkswagenu. Foto: Bugatti

Zdroj: Bloomberg

Petr Prokopec