Výroba největšího průšvihu moderních aut stojí už měsíc a půl, rozjezd byl znovu odložen

Automobilka pro takový krok hledá pozitivní vysvětlení, je ale těžké věřit něčemu jinému, než že si stále není jista úspěchem posledního ohlášeného řešení. Tak jej raději chce testovat na už prodaných, nikoli dalších nově vyrobených vozech.

Elektrický Chevrolet Bolt je pořádná tříska pod nehtem, neboť další a další exempláře končí v plamenech. Americká automobilka proto v uplynulých měsících přistoupila hned ke dvěma svolávacím akcím, které ji vyšly již na 17,17 miliardy korun. Bohužel pro všechny se však ani jedna z nich neukázala být řešením, a tak všechna prodaná auta musí do servisů znovu. Tentokrát jim mají být vyměněny baterie za nové.

Chevrolet původně zmiňoval, že nová svolávací akce jej vyjde na dalších 1,8 miliardy dolarů, tedy na přibližně 39,35 miliardy korun. Nově však oznámil, že mnohem realističtější je částka pohybující se okolo 2 miliard dolarů (43,73 mld. Kč). Pro automobilku tak jde o nemalý průšvih, jenž navíc umocňuje skutečnost, že se týká jen 141 tisíc aut. To je zlomek už jen v rámci produkce Chevroletu, natož pak celého mateřského koncernu General Motors.

Automobilku může nyní těšit, že společnost LG Chem převzala požáry způsobené problematickými bateriemi alespoň částečnou odpovědnost a koncernu GM má zaplatit část z celkových nákladů na výměnu akumulátorů. Finální suma bude upřesněna ve chvíli, kdy se bude vědět více o skutečných nákladech spojených s výměnou baterií - dle Korejců by je ale tato svolávací akce neměla stát více než 1,2 mld. USD (26,24 Kč). Otázkou ovšem zůstává, zda vůbec půjde o řešení, případ jménem Bolt zůstává otevřen.

Patrné je to i z toho, že automobilka na přelomu srpna a září zastavila výrobu nových exemplářů. Nejprve tvrdila, že nemá díly, později ale přiznala, že prostě neví, zda nové vozy budou bezpečné. Nejprve měla výroba stát do půlky září, pak do půlky října a teď už GM přiznal, že ji neobnoví nejméně do konce října. Oficiálně prý proto, že se Chevrolet má zaměřit hlavně na onu svolávací akci, než na trh pošle další vozy. Tomu ale nevěří snad ani on sám - výměna akumulátorů není věc na týdny či měsíce, spíše nejméně na celý rok.

V zákulisí se tak hovoří o tom, že GM si po všech problémech není jistý, zda třetí možné řešení bude tím posledním a nechce riskovat prodejem dalších nových aut. Může se ukázat, že vozy budou hořet dál, pak by místo výměn raději sáhl po výkupu, na což ostatně stále sází mnozí dealeři. A i kdyby na plošný výkup nedošlo, může se některé vozy vyplatit prostě stáhnout z oběhu a zničit než investovat statisíce do baterky každého z nich a dalších 8 let záruky doufat, že se nic nepokazí.

Okolo Chevroletu Bolt je tedy stále plno nejasností, jistotou dnes zůstává jediné - elektrický hatchback se stal jedním z největších průšvihů automobilové historie a největším průšvihem moderních vozů. Stačí si uvědomit, že jen v rámci svolávacích akcí vyjde Američany a Korejce každý exemplář na přibližně půl milionu korun. Pokud k tomu pak připočteme ještě náklady na vývoj a výrobu, pak jsou GM a LG Chem těžce v mínusu. Jistě i proto ve vzduchu visí hromadný výkup a šrotování, může to být ta nejlevnější cesta, jak se celé patálie zbavit.

