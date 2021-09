Výrobce luxusních obytných vozů odhalil „dostupný” model, žije asi v jiném světě před 2 hodinami | Petr Prokopec

/ Foto: Newmar

Nevíme, jak si představujete dostupnou věc vy, my bychom ale řekli, že to musí být něco, co si může dovolit široká skupina lidí. Kolik jich ale může dát za obytný vůz 10 milionů?

Pokud něco spojuje většinu obytných vozů a přívěsů, pak je to jejich vyšší cena. Pravda, výjimky se najdou, nicméně v té chvíli musíte výrazně slevit na svých požadavcích, ať se to již týká komfortu nebo využitelnosti. Suma sumárum tak nepřekvapí, že ač po těchto vozech prahne velká spousta lidí, pořizuje si je ve srovnání s osobními automobily pořád jen hrstka lidí. Zkrátka pořád nejde o dostupnou věc, jakkoli koronavirová pandemie zájem o hotely na kolech nebývale nakopla.

Je pak otázkou, co na tomto stavu změní společnost Newmar, která se momentálně pochlubila novým modelem New Aire. Ten popisuje jako „dostupný“, což by skutečně mohlo vést k nemalému zájmu. Je ovšem třeba dodat, že tu mluvíme o firmě, jejíž produkty povětšinou startují nad milionem dolarů (cca 21,5 milionu korun). Firma Newmar žije v trochu jiném světě a co jako dostupné vnímá ona, to nebude stejně vnímat asi 99 procent toho našeho. Za New Aire je totiž stále třeba dát alespoň 479 747 dolarech (10,31 milionu korun).

Danou sumu nicméně nezaplatí asi nikdo, spíše lidé zamíří nad půl milionu dolarů (10,75 milionu Kč). Newmar totiž nabízí řadu příplatků, stejně jako si ostatně zákazníci mohou vybrat ze tří konfigurací interiéru a dokonce i ze dvou šasí. Ať se nicméně již rozhodnou pro Freightliner nebo pro Spartan, pokaždé dostanou dieselový motor Cummins L9 naladěný na 450 koní a 1 695 Nm točivého momentu, jež přenáší automatická převodovka.

Střechu novinky tvoří skelná vlákna, stejně jako bočnice, kde jsou navíc potažené speciálním gelem. Základem je hliníková struktura a vyztužená přední i zadní kapsle. Pevnosti by tak mělo být učiněno zadost, stěny i střecha navíc disponují pěnovou izolací. Počítat lze dále se dvěma klimatizačními jednotkami Penguin, stejně jako s tepelným výměníkem, solárními panely a dieselovým generátorem. Teplou tak budete mít i vodu.

Pamatováno pochopitelně bylo také na luxus i komfort, načež nechybí dřevěné skříňky či gauče a křesla potažená jemnou kůží. Některá jsou navíc vyhřívaná, díky čemuž si daleko lépe vychutnáte palubní zábavu, která je spojena s obří televizí Samsung vyjíždějící ze stropu. Tato společnost pak vybavila i kuchyni, a to nikoliv pouze ledničkou či indukční varnou deskou, ale také dokonce myčkou. Nechybí ani mikrovlnná a normální trouba.

V případě koupelny pak máte počítat pomalu se stejnými zážitky, jakých se dočkáte jen v lázních, zatímco v ložnici na vás kromě rozměrné dvoupostele čeká i skříň s pračkou a sušičkou. Na cestách by vám tedy opravdu nemělo naprosto nic chybět, což je na „dostupný“ model působivé. Jakkoliv je třeba dodat, že i tentokrát byste za dané peníze měli třeba obrovský statek s ještě větším prostorem i luxusem. S ním byste ovšem nemohli cestovat.

Společnost Newmar představila nový model, který popisuje jako dostupný. Při ceně startující nad 10 miliony korun tak ovšem většina planety asi smýšlet nebude. Což neznamená, že by New Aire nebyl lákavý. Foto: Newmar

Zdroj: Newmar

Petr Prokopec