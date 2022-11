Zájem o ojetá auta se propadl tak moc, že jejich prodeje klesly na nejnižší úroveň za 7 let před 9 hodinami | Petr Prokopec

/ Foto: Škoda Auto

Už nejde jen o pocity a dojmy, masivní pokles zájmu dokladují i statistická data, která se schází z různých koutů Evropy. V Česku i ve Velké Británii už je tak zle, že se musíme vrátit do roku 2015, abychom narazili na ještě horší stav.

Již za 44 dnů jsou tu Vánoce. Nezmiňuji to proto, že jsem včera při rychlém průletu městem začal trochu panikařit, že pro nikoho nemám jediný dárek. Místo toho mi na mysl přišly stále častější zmínky dětí o té či oné hračce, kterou následuje už poněkud únavná přednáška o tom, že ani Ježíšek nemá peníze na rozhazování. Na každou ratolest má přece přesně daný rozpočet, jenž nemůže překročit, jinak by jeho rozhazovačnost znamenala, že některé jiné dítě nedostane nic.

Finance určené pro tento účel jsou zkrátka vždy omezené, pro letošek je ale situace komplikovanější, neboť životní náklady vzrostly snad každému. Dražší jsou potraviny, energie i pohonné hmoty. Hračky pak sice víceméně zůstávají na stejných cenách jako loni, ovšem pokud se vám zásadním způsobem nenavýšil příjem, pak jich jednoduše zvládnete koupit méně. Nejde přitom o jedinou oběť mířící na oltář současné rekordní inflace, řada lidí si musí odpustit i koupi auta, byť třeba jen ojetého.

Že poptávka na tomto poli ochladla, zmiňujeme už od června, což nyní potvrzují i tvrdá data. Zůstaneme-li v Česku, můžeme využít statistiky Svazu dovozců automobilů (SDA), podle nichž se skutečně ještě v květnu tančilo na vlně nejvyšších měsíčních prodejů za více jak dekádu. V červnu už ale přišel meziroční propad o více jak 20 procent, který následoval ještě větší sešup. Prodeje se tak nyní propadají asi o 35 % z roku na rok, což je opravdu masivní pokles, který trh vrací na úroveň poloviny minulého desetiletí. A není to jen česká záležitost.

Před sebou máme také data britské asociace automobilových výrobců a prodejců (SMMT), která mapují třetí letošní kvartál. Během něj došlo vůbec poprvé od roku 2015 k propadu prodejů ojetých aut pod hranici dvou milionů, majitele tedy změnilo pouze 1 785 447 vozů. A jelikož s pádem bylo spojeno už předchozí čtvrtletí, není dosavadní letošní bilance ani zdaleka lichotivá - 5 319 482 transakcí totiž představuje 9,7procentní pád oproti loňsku, aktuální propady jsou ale podobně jako v Česku násobně intenzivnější.

SMMT z propadu obviňuje nedostatek nových aut, kvůli čemuž si majitelé nechávají ty stávající po delší dobu. To je ale poněkud zvrácená logika, neboť stejně asociace zdůvodňovala i rekordní prodeje ojetin v předchozích letech, kdy nedostatek nových aut panoval též. Klíčový vliv na trh má výše popsané, tedy razantní navýšení životních nákladů. Pro mnoho lidí jsou platby za plyn či elektřinu doslova šokem, neboť jde klidně i o desetinásobné částky vůči minulým letům. Podobně jsou pak na tom firmy, z nichž některé nemají jinou možnost než svou činnost ukončit. To ovšem vede k propouštění, a tedy k dalšímu prohlubování ekonomické nejistoty.

Z daného vývoje by si přitom měli vzít ponaučení jak výrobci, tak zejména politici. Pokud lidé nemají ani na ojeté auto, je bláhové se domnívat, že si ve velmi blízké budoucnosti pořídí nový elektromobil. To ovšem znamená, že registrace půjdou dále směrem dolů. I kdyby se tak časem bateriový pohon skutečně ukázal být ekologickým, jímž v tuto chvíli zdaleka není, životní prostředí bude i přesto trpět. K jeho ochraně bude totiž přispívat pouze velmi malá hrstka aut.

I ojetými elektrifikovanými vozy se přitom britská asociace zabývala. Její šéf Mike Hawes plný nadšení zmínil, že „poptávka očividně existuje“. To nehodláme rozporovat, znovu ale musíme poukázat na velmi slabé zastoupení. Počet prodaných ojetých elektromobilů za třetí čtvrtletí totiž sice vzrostl o 44,1 procenta, ovšem pouze na 16 775 aut. Celkově jich pak za 9 letošních měsíců bylo prodáno 48 032, v případě všech ojetin jde ale o 5 319 482 aut. Znamená to podíl na trhu 0,9 promile, to je něco jako nic.

Bateriový pohon má tedy jen velmi slabé zastoupení, přičemž situace se nemění ani ve chvíli, kdy do dané rovnice zahrneme mild-hybridy (41 479 ks za třetí kvartál, 119 722 celkově) a plug-in hybridy (13 899, resp. 44 724 ks). I nadále totiž disponovalo spalovacím ústrojím 5,1 milionu aut, tedy drtivá většina. Jen lehce nadpoloviční většina přitom byla vybavena benzinovým ústrojím, diesel tedy i přes nemalé démonizování stále táhne také v Británii.

Ojeté vozy jsou stále výrazně dražší než v předchozích letech, tento stav je ale očividně neudržitelný. Jejich prodeje rychle padají v Česku i jinde, teď už je to holý statistický fakt. Ilustrační foto: Škoda Auto

Petr Prokopec

