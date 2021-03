Zákaz spalovacích motorů je nedorozumění, říká šéf vývoje Porsche, bita je špatná věc dnes | Petr Miler

/ Foto: Porsche

Zatímco jiné automobilky s nadšením spěchají s prohlášeními, kdy se motorů na benzin nebo naftu dobrovolně zbaví, Porsche přemýšlí. Šéf vývoje automobilky říká, že zakazovat je nedává smysl.

Máme pocit, že tématem číslo jedna ve vyspělých zemích by po roce obrovských výdajů spojených s bojem proti koronavirovou pandemií měly být snahy o maximální zefektivnění jejich ekonomik, realitou je ale bohužel pravý opak. Tématem číslo jedna se stalo další zintenzivňování z podstaty neefektivního přerozdělování, které do popředí posouvá věci z různých důvodů nejvíce protěžované, nikoli nejlépe fungující.

Tak se stalo, že zrovna v této době spatřuje někdo spásu v elektrických autech za situace, kdy jednoznačně nepředstavují funkčně srovnatelnou alternativu, navíc jsou nabízena podstatně dráže. Kdyby to byl jen nápad, šlo by to snést, z takovéto elektrifikace se ale stal program prosazovaný tak vehementně, že některé země už teď stanovují data, kdy vozy se spalovacími motory zcela zakážou prodávat.

Je to nesmysl už kvůli dalšímu omezování přirozeného vývoje, který nás může posunout k lepším řešením, než je mini s maximální rychlostí 135 km/h a mizerným dojezdem za cenu vybaveného Superbu jedoucího přes 220 km/h. Absurdita je to ale i z jiného úhlu pohledu. Samy spalovací motory totiž nemusí emitovat ani gram CO2, stačí, aby spalovaly něco jiného než fosilní paliva.

Právě na to poukazuje Michael Steiner, šéf vývoje Porsche, který jistě ví o technice aut více než kterýkoli z politiků. Podle něj nedávají zákazy spalovacích motorů jako takových žádný smysl, neboť existují cesty, jak se dále provozovat s nulovými emisemi.

„Pokud jde o zákazy spalovacích motorů nebo hybridů, jsme přesvědčeni, že to je nedorozumění. Problémem není spalovací motor sám o sobě, ale palivo, které v něm spálíte,” říká Steiner a odvolává se na projekt automobilky zaměřený na syntetická paliva vyráběná čistě za pomoci obnovitelné energie. Ta podle slov jiného manažera značky činí auta se spalovacími motory stejně čistými, jako ta elektrická.

Uvážíme-li celkové náklady spojené s vývojem a výrobou elektrických aut, jejich akumulátorů, nutné infrastruktury a investic do samotné výroby elektřiny, dává to smysl. „Musíme udělat mnohé pro snížení emisí CO2, ale problém není motor, je to palivo. Musíme udělat mnohé, abychom přesvědčili jiné, že by tu měl být legislativní prostor pro auta, která budou jezdit na syntetická paliva. Zda to skutečně bude reflektováno legislativou, nevíme, ale v principu - dnes bijeme špatnou věc,” říká dále Steiner, který je o schůdnosti syntetických paliv zjevně přesvědčen.

„Uděláme, co bude v našich silách, abychom vysoce emotivním autům dali šanci, ať už v závodech nebo na silnici. Zda v tom budeme opravdu úspěšní, netušíme,” dodává s tím, že jeho úkolem coby výzkumníka a vývojáře je ukázat, co je technicky možné. A pak přesvědčit lidi, že opravdu není nutné zakazovat vše.

Přejme Porsche štěstí, neboť sázka na jednu kartu opravdu není moudrá. Je to pestrost odpovídající různým způsobům využití, nikoli unifikace, která přinese nejlepší výsledek všem. Zatím jsou si toho bohužel vědomi jen technicky zdatní lidé, jako je Michael Steiner, snad díky nim prozřou i jiní.

Porsche do spalovacích motorů stále šlape, dokonce i do těch nepřeplňovaných. Například stávající Cayman GTS používá nový čtyřlitrový šestiválec s atmosférickým plněním, takové jednotky by automobilka ráda prodávala i dál. Foto: Porsche

Zdroj: Autocar

Petr Miler