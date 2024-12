Zkrachovalé Recaro vstalo z popela. Slavný výrobce sedadel bude žít dál, mnoho z něj ale nezbude před 7 hodinami | Petr Prokopec

/ Foto: Toyota

V záplavě špatných zpráv o hospodaření evropských automobilových firem tu máme jednu dobrou. I když je třeba se ptát, jak dobrá vlastně je - Recaro nezemře, ale opak se ani nedal čekat. Přímo z německé části slavné firmy nicméně zůstane jen torzo.

Slova jako „bankrot“, „úpadek“, „krach“ nebo „insolvence“ jsme za posledních pár měsíců zmínili snad víckrát než za celou předchozí dobu existence našeho webu. A že nevznikl zrovna včera. Děje se tak hlavně v souvislosti s Evropou, ze které se stalo extrémně přeregulované prostředí. Pokud zde tedy chcete podnikat, je třeba se připravit na to, že s každým novým rokem musíte překonávat víc a víc překážek, které vám nepřináší prakticky nic. I proto ostatně soustavně varujeme před tím, že starému kontinentu hrozí osud skanzenu, do kterého se bohatší část světa bude jezdit dívat na to, jak tragicky může dopadnout pokus o tentokrát nepřímo centrálně plánované hospodářství.

Může se zdát, že přeháníme, jenže vývoj nám postupně dává zapravdu. Ostatně když v červenci ohlásila bankrot společnost Recaro, šlo pouze o její evropskou divizi sídlící v Německu. Firmy Recaro Automotive North America, Recaro Automotive Japan či různé joint ventures v Číně dál fungují. A stejně tak jsou na tom filiálky, které vyvíjí a vyrábí sedadla pro leteckou a vlakovou branži, stejně jako pro herní nadšence. Tedy jinými slovy, neřešitelné problémy dopadly pouze na evropskou část a její automobilovou divizi.

Nyní tu ovšem máme dobré zprávy, Recaro Automotive GmbH je totiž zachráněno, jak si všimli nadšenci z Pistonheads. A to italskou společností Proma Group, která je rovněž automobilovým dodavatelem, ovšem s větším záběrem, neboť na třech kontinentech pro ni pracuje 3 300 zaměstnanců ve dvou vývojových centrech a 26 továrnách. Vedle nich má ovšem firma k dispozici také 1 500 robotů a 175 obrovských lisů. Základ jejího byznysu ale tvoří též autosedačky, celkově má v této oblasti na kontě přes 30 patentů.

Proma do chřadnoucího Recara napumpuje nemalé peníze, aby se výroba mohla znovu rozeběhnout již od ledna příštího roku. Dojde nicméně na značnou restrukturalizaci, neboť jakkoli má v německém ústředí zůstat zachována část míst ve vývojovém či prodejním oddělení, výroba bude zrušena a přesunuta do italských továren. Počítat se tak zjevně dá i s propouštěním, ovšem protože pro německé Recaro momentálně pracuje jen 215 lidí, fronty na pracovních úřadech čekat nelze. Přesto z toho, co po dekády bylo podstatou Recara (jde historicky o německou firmu s kořeny v karosářské výrobě), mnoho nezbude - Italové si v zásadě „odnesou” značku, knoh-how a zachovají kus německého vývoje.

„Naše investice do Recara posílí naši schopnost dodávat prémiová sedadla, stejně jako nám umožní přijít s vrcholnými inovacemi v automobilovém sektoru,“ uvedl k akvizici Luca Pino, šéf Promy. S ohledem na výše zmíněné to úplně dobrý konec není, ale lepší než likvidace to jistě je. Přesto zůstáváme k dalšímu vývoji v Evropě skeptičtí - politické šrouby se dál utahují a ti, který drží v ruce nářadí, nic lepšího než dosud nevymyslí.

Sedadly Recaro se pyšnily hlavně sportovní vozy, třeba Focus RS. Jenže jak těch ubývá, snižoval se i obrat německé firmy. V červenci tak došlo na bankrot, nyní tu ovšem máme záchranný kruh hozený italskou společností Proma Group, která sice firmu víc než co jiného rozebere, ale aspoň to. Foto: Ford

Zdroj: Pistonheads

Petr Prokopec

