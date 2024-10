Nové pohádky o brzkém nasazení baterií s tuhým elektrolytem ukazují, jak moc se automobilky chytají každého stébla 25.10.2024 | Petr Prokopec

Zázraky na počkání a nemožné do dvou, maximálně do tří let. To si současně malují Číňané i Američané, ačkoli všechny dosavadní sliby vyletěly komínem a vědci to považují za reálně možné jen s velkými úkroky stranou.

Slibem nezarmoutíš, říká se. Své o tom ví především Elon Musk, nicméně po jeho vzoru přichází s oznámením přelomových novinek, které nakonec nedorazí, i další výrobci. Přičemž mnoho z nich spojuje tatáž slibovaná, ovšem stále neprodávaná technologie, a sice baterie s tuhým elektrolytem. Z těch se stala pravidelně vzývaná spása alternativního pohonu, která se pořád zdá být v dohledu kdesi na obzoru. Ale byla tam někdy skutečně?

Nemáme ten pocit, to ale přesto neodrazuje další a další automobilky, aby lidem vyprávěly své pohádky. Mezi ty se nyní přidala i čínská automobilka Chery, která oznámila, že již v roce 2026 máme očekávat baterie s tuhým elektrolytem. Na jejich masovou produkci pak má dojít o rok později, přičemž Číňané předpokládají, že již příští rok se v rámci energetické hustoty dostanou ze 400 Wh/kg u stávajících prototypů na 600 Wh/kg. To pak má firemním elektromobilům umožnit na jedno nabití dojezd až 1 500 km.

Když jsem ono prohlášení zaznamenal poprvé, byly u toho nadšené výkřiky fanoušků elektromobility, kteří raději zapomněli, kolik slibů spojených s vývojem možností a cen baterií už nenylo naplněno. Či ani nezauvažovali nad tím, zda data předkládaná Chery skutečně znamenají takový posun, jaký všichni od revolučních baterií očekávají.

My se tedy v prvé řadě zaměříme na onu energetickou hustotu, a to v souvislosti s aktuálně využívanými lithium-iontovými bateriemi. S těmi je v závislosti na výrobci spojeno běžně 200 až 300 Wh/kg, taková Tesla se u článků s označením 4680 pohybuje mezi 244 a 296 Wh/kg. Nicméně třeba firma Amprius, která zásobuje hlavně výrobce mobilních telefonů, se již loni dostala na 504 Wh/kg. Do prodeje pak sice zatím vyslala jen články se 450 Wh/kg, i tím ale Číňany překonala.

Poté tu máme ony termíny. Letos v dubnu totiž Robin Zeng, šéf společnosti CATL, která je největším výrobcem baterií na světě, oznámil, že jakkoli je příznivcem nové technologie, stále vidí překážky, které v jakkoli dohledné době nejde překonat. Pokud totiž dochází k jejich opakovanému rychlému nabíjení a vybíjení, jejich životnost je velmi krátká - jen nějakých 10 cyklů. „Plně podporujeme baterie s tuhým elektrolytem, ale investujeme do nich už 10 let a pořád narážíme na stejné překážky,“ říká.

Jeho slova následně ještě doplnila Veronika Wright, nositelka doktorátu z technické univerzity ve Štýrském Hradci. U baterií s tuhým elektrolytem je podle ní potřeba počítat při dobíjení s prostorovou expanzí o zhruba 20 procent. Zároveň je ale třeba velký mechanický tlak, aby došlo na pohyb iontů. „Něco takového je ale noční můrou,“ uvádí s tím, že momentálně není cesta, jak problémy takového rozumně vyřešit. A proto s tuhým elektrolytem nelze v dohledné době počítat.

Je pochopitelně možné, že Chery dosáhlo nějakého průlomu. Nicméně, pokud by k tomu opravdu došlo, pak by u toho stoprocentně byl CATL. Tato firma totiž nejen že vlastní 3,7procentní podíl v automobilce, ale zároveň je jedním z jejich hlavních dodavatelů baterií. Dalším se pak má stát společnost Gotion High-Tech, přičemž právě ta by za oněmi články s tuhým elektrolytem měla stát. Ovšem i přes více než 6 tisíc patentů zatím nevyrukovala s žádným specifickým datem.

Suma sumárum zde tak máme další výkřik do tmy, slib, který nikoho nezarmoutí a Číňanům koupí zhruba tři roky času. A vlastně nejen oni, něco v principu velmi podobného nyní odhlásil i Dodge, který chce v roce 2026 ve spolupráci se Stellantisem částečně ovládanou firmou Factorial dostat tento typ baterií do prototypů Dodge Charger Daytona. Ale zase - prototypů, co z toho bude pak? Znovu tu máme plán, který neznamená nic hmatatelného.

Do roku 2026 nebo 2027 se ale může odehrát mnohé, na což tyto firmy dozajista sázejí. Jenže jak kdysi říkal Henrik Fisker, který kdysi dávno sliboval tyto baterie nasadit už v roce 2021: „Je to ten druh technologie, u kterého máte pocit, že máte z 90 procent hotovo, ovšem pak zjistíte, že finálních 10 procent je větším oříškem než předchozích 90 procent.“ Dnes jsme o 3 roky za momentem, kdy mělo být hotovo. A není. Proč tedy věřit tomu, že za další tři bude? Působí to na nás dojmem, že automobilky, které jejich elektrické plány táhnou ke dnu, se i tímto způsobem chytají jakéhokoli stébla...

Bateriemi s tuhým elektrolytem se zabývá kdekdo, třeba i firma QuantumSpace, do které investoval Volkswagen. Ten má zároveň uzavřenou dohodu i s firmou Gotion, v jednom ohni má tedy hned několik želízek. I Němci přitom dříve počítali s velmi brzkým termínem, aktuálně však už raději žádný nový nezmiňují.

