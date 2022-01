Elektromobily trápí potíže s elektromotorickým napětím, jinak známý jev je zcela vyřazuje z činnosti před 5 hodinami | Petr Prokopec

Stále více majitelů elektrického Fordu Mustang se setkává s tím, že auto přestane jet a jeho palubní deska se rozehraje všemi barvami. Servis to dokáže spravit, o příčinách ale mlčí, do hry zde podle všeho vstupuje Faradayův indukční zákon.

Sněhem zaváté silnice sice většina lidí v přílišné lásce nemá, ovšem v případě opuštěných parkovišť se již situace mění. Rozsáhlé plochy, na kterých nepotkáte jiná auta, chodce či další překážky, jsou ideálním prostorem pro hrátky, aniž by docházelo na takové opotřebení pneumatik a dalších částí vozu, jaké by při podobných kratochvílích hrozilo na suchém asfaltu. Ujít si tuto zábavu nenechávají ani majitelé elektrických aut, zvláště pak Fordu Mustang Mach-E. Stojí za tím mimo jiné i Ken Block, který speciální verzi tohoto vozu posílal od jednoho rozmáchlého smyku k dalšímu.

Jak nás nicméně již století učí Hollywood, mezi stříbrným plátnem či televizními obrazovkami a realitou je velký rozdíl. Přesvědčit se o tom mohla právě řada majitelů elektrického SUV, které v sériovém provedení dostalo do vínku až 487 koní a 860 Nm točivého momentu. To jsou opravdu působivá čísla, která k jízdě bokem přímo svádí, i když míří na všechna čtyři kola. Nicméně třeba takový Nissan Skyline GT-R R34 dokázal, že ani pohon 4x4 nemusí být problémem. Japonské kupé nicméně spalovalo benzín.

S elektřinou však přichází problémy a nutně nemusí jít jen o „blbnutí” na parkovišti, jak se na vlastní kůži přesvědčilo několik majitelů vozu modrého oválu. Jeden z nich jménem Corey si při jízdě do zasněženého konce vypnul kontrolu trakce, přesto měl potíže se vůbec vyšplhat nahoru. Nakonec se mu to sice povedlo, ovšem poté palubní deska začala připomínat diskokouli a zobrazovala jednu chybu za druhou. Corey nemohl ani zvolit jízdní režim a jak následně sám zjistil, nebyl to jen on, koho Mach-E nechal na holičkách. Svůj vůz tak raději svěřil odbornému servisu.

Když se elektrického Mustangu po týdnu dočkal, bylo mu řečeno, že technici museli zresetovat veškeré moduly vozu a zároveň poukázali na problematický senzor řízení. Kromě toho došlo i na přerušení sítě. Jenže proč? To již Coreymu nebylo řečeno. Na internetu se proto začalo o příčině spekulovat. A jak se zdá, problém spočívá v elektromotorickém napětí. To vzniká u všech cívek pohybujících se v magnetickém poli a je pro nás užitečné při přeměně mechanické síly v elektrickou v generátorech.

Negativně se ale projevuje u elektromotorů, kde takto generované napětí má opačné znaménko oproti tomu, které motor roztáčí. Čím rychleji se motor točí, tím větší je toto „protinapětí” a tím více si motor hraje na generátor a vlastně bojuje sám proti sobě. Tím současně klesá proud tekoucí cívkami motoru.

To samo o sobě je známý a velmi dobře popsaný jev, jenže vývojáři softwaru s ním u elektromobilů zřejmě nepočítají. Zvláště při hrátkách na sněhu, kde se mohou kola bez odporu velmi rychle roztočit a řidič musí na pohyb vozu reagovat rychlými změnami polohy plynového pedálu, může dojít výskytu neočekávaných hodnot na čidlech snímajících stav elektrické soustavy a tím i následnému kaskádovitému pádu celého managementu vozu.

Michael Bream, šéf společnosti EV West, která se elektromobilům a jejich komponentům věnuje, situaci ilustruje příhodou s Volkswagen ID.4, který jeho firma dostala kvůli vývoji některých dílů. Technici si s německým elektrickým SUV pohráli ve stylu zmiňovaného Blocka, což ovšem vedlo taktéž k horečnaté aktivitě palubního systému. Firemním technikům pak trvalo celý den, než vše dali do pořádku.

Bream nicméně dodává, že problém může být i v něčem jiném, je každopádně na modrém oválu, aby zákazníkům vrátil důvěru v jejich produkt, který bude fungovat pokud možno vždy a všude. Alespoň tak jako spalovací auta, u nichž byla naprostá většina obvyklých problémů dávno vychytána.

Elektrická auta zřejmě mají další problém, jenž se týká zpětné elektromotorické síly. Jak se zdá, nejde pouze o záležitost Fordu Mustang Mach-E. Foto: Ford

