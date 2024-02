Expert rozebral zdevastovaný šestiválec Jaguaru a ukázal, co motoru provede, když do něj nalijete moc oleje před 7 hodinami | Petr Prokopec

/ Foto: Jaguar

Že motor auta snadno a rychle zničí nedostatek oleje, ví kdekdo, k jeho totální devastaci ale může vést i to, když mu „oleje pořádně dopřeje”. Ukazatel stavu oleje má zkrátka dvě rysky a respektovat je třeba obě, jinak se budete potýkat s tímto.

„Nemažete, klepe to,” říká jedna ze slavných českých hlášek, která zazněla ve snímku Jáchyme, hoď ho do stroje. Odkazovala na jednu z nejdůležitějších činností, na které se jako majitel tedy musíte zaměřit, na dolévání oleje. Pohonná jednotka je totiž plná komponentů, u kterých dochází na tření. Účelem maziv je ho snížit a pokud oleje se správnými viskózními vlastnostmi není dost, motor se začne přehřívat, až se tzv. zadře.

Jenže problematický není jen nedostatek oleje, neblahé následky má i jeho nadbytek. Nebavíme se zde o pár deci či milimetru přetaženém přes horní rysku ukazatele optimální hladiny, výrobci vždy počítají s určitými rezervami. Řeč je o situaci, kdy to opravdu přeženete a do agregátu napěchujete klidně litr i víc oleje přes míru. Krátce poté vás nemine katastrofa.

Jakmile se totiž motor zahřeje, dojde logicky také k zahřátí oleje a tedy zvýšení tlaku v jednotce. K tomu přispívá i to, že olej ucpe veškeré odvětrávací otvory. V důsledku toho může dojít k prasklinám na těsnění a následnému úniku. Olej se tak může dostane i do spalovacího prostoru, kde bude spalován spolu s pohonnými hmotami. Dojde tak k zanesení katalyzátoru i filtru pevných částic, což může vést k jejich následnému zničení.

Nejhorší ovšem je, když oleje ve vaně tolik, že se s ním dostane do kontaktu kliková hřídel. Ta se změní v mixér, který mazivo doslova našlehá, a začne jej tedy proměňovat v pěnu. Ta ale nemaže, ani čerpadlo si s ní neporadí, takže tlak oleje v mazací soustavě klesne stejně jako tehdy, kdy je oleje málo. O tom vám dá vědět rozsvícená příslušná ikonka na palubní desce, pokud ji ale ignorujete, nakonec dojde k zadření motoru paradoxně právě kvůli nadbytku oleje.

Že nejde o ničím neopodstatněné varování, dokazuje nové video mechanika, který provozuje kanál I Do Cars na Youtube. Na něm se expert na slovo vzatý pustí do rozborky přeplňovaného třílitrového šestiválce, který byl vytažen z útrob Jaguaru XE. Vůz z roku 2017 měl najeto pouhých 106 tisíc kilometrů, měl tedy před sebou ještě spoustu života. Stačilo však málo, respektive v tomto případě vlastně hodně, a pohonná jednotka se nenávratně poroučela do věčných lovišť.

Vrakoviště, které moderátorovi Ericovi motor prodalo, uvedlo, že z něj vyteklo 8,5 litru oleje. Dle výrobce by se však uvnitř mělo nacházet jen 5,4 litru. Přelití o více než tři litry tak vedlo k utržení dvou pístů od hřídele a jejich kontaktu s hlavou. Z některých ložisek jsou pak už jen piliny v olejovém filtru a vaně, poškozeny přitom byly i stěny válců. Klikovka pak olej skutečně našlehala v pěnu a selhání mazací soustavy.

Motor tak dostal smrtelnou ránu poměrně brzy, přičemž by nás zajímalo, zda za tím stál odborný (či v tomto případě velmi neodborný) servis, nebo to bylo způsobeno přemírou snahy neinformovaného majitele. To se ale nejspíše nikdy nedozvíme, pročež jen můžeme varovat každého, aby vždy pravidelně kontroloval míru oleje - ideálně na rovině a zhruba čtvrt hodiny poté, co auto zastaví a mazivo vychladne. Zabránit tím můžete opravdu velkým škodám.

Zadřít motor pár let starého a sotva pořádně ojetého vozu, v tomto případě třílitrového sedanu XE od Jaguaru, lze poměrně snadno. Stačí jen, když budete olej dolévat víc, než je třeba. Ilustrační foto: Jaguar

Zdroj: I Do Cars@YouTube

Petr Prokopec

