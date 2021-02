Němci říkají, že jejich nové řešení pohonu dělá spalovací motory čisté jako ty elektrické před 2 hodinami | Petr Prokopec

Revoluce obvykle obvykle nepřichází odtud, odkud ji čekáte, protože pak by to - však vy víte - nebyla revoluce. Němci dál hájí cestu, jak udržet v provozu auta se spalovacími motory, akorát čistěji. A dává to smysl.

Neuplyne pomalu ani den, aby některý z politiků netvrdil, kterak je elektrifikace aut skvělá a jak pomůže k záchraně planety. Že to není tak jednoduché, opakujeme již dlouho. Zastánci elektromobility jsou zahleděni jen do jejich nulových lokálních emisí, pomíjí ale vše ostatní od problematické těžby a zpracování surovin přes obvykle velmi nečistou výrobu elektřiny až po omezenou životnost elektrických aut resp. jejich akumulátorů.

Když si tohle všechno dáme dohromady, přidáme nutnost vývoje a výroby stamilionů nových vozů, výstavby složité infrastruktury a výrazné zvýšení výroby samotné elektřiny a vedle toho si představíme zachování současných řešení, snadno dojdeme k závěru, že to celé nemusí mít žádný pozitivní přínos. Zvláště když tím řešíme pouhých 5,5 % emisí CO2 emitovaných osobními auty z 3,5 % celkových CO2 generovaných lidskou činností.

Že je na věc potřeba se dívat obšírněji, říká třeba šéf Stellantisu a není sám. Podobným směrem míří úvahy Porsche, které preferuje syntetická paliva použitelná pro prakticky všechny současné vozy nejen s výslednou redukcí CO2, ale i dalších škodlivin. A nyní otevřeně říká, že při jejich použití jsou spalovací vozy úplně stejně čisté jako elektromobily.

Něčemu takovému mohou mít příznivci elektrického pohonu problém uvěřit, však na výrobu jednoho litru takového paliva je třeba zhruba 25 kWh elektřiny. To by mnoha elektromobilům bez problémů vystačilo na alespoň 100 kilometrů jízdy, jenže to je znovu jen velmi úzký pohled na věc. Technik Frank Walliser, viceprezident Porsche k tomu dodává, že skutečně nelze za stěžejní považovat pouze provoz - lidé musí porovnávat celkový životní cyklus automobilů od jejich „narození“ až po jejich „smrt“.

Dle Wallisera by syntetické palivo zvané eFuel mělo snížit emise CO2 o nějakých 85 procent, neboť elektřina použitá pro jeho výrobu bude pocházet výlučně z obnovitelných zdrojů. To je zásadní pokles, nicméně škarohlídi jistě namítnou, že stále jsou z výfuků vypouštěny nečistoty. To ale není tak úplně pravda, neboť právě průmyslová výroba paliva dokáže minimalizovat emise NOx a dalších škodlivin jinak vznikajících při spalování benzinu a nafty.

I v tomto ohledu navíc vzniká při výrobě elektromobilů větší emisní zátěž, která je spojena hlavně s výrobou baterií a která v technických parametrech aut není vidět. A oněch 15 % CO2 též není problém - jak jsme již zmínili, elektromobily přichází na svět s větší emisní zátěží než konvenční auta a musí už teď najet velké množství kilometrů, aby jejich celková zátěž klesla na úroveň vozů se spalovacím motorem. A to nemluvíme o nutných investicích do infrastruktury a další sekundární zátěži. Když tedy vznikne palivo, které sníží emise CO2 existujících aut na 85 %, není zase tak těžké elektromobily překonat klasickým benzinem či dieselem nadobro.

Syntetické palivo navíce dle Wallisera skutečně nevyžaduje žádnou úpravu hnacího ústrojí u existujících aut, alespoň těch od Porsche. Navíc není třeba nové infrastruktury, na čerpacích stanicích jen dojde k naplnění jedné z nádrží odlišnými pohonnými hmotami. Na příští rok, kdy Porsche odstartuje testovací program, jsme tedy nadmíru zvědavi. Otázkou jen je, zda realita bude zajímat i někoho jiného než nás.

Spalování syntetických paliv je uzpůsobeno i nové Porsche 911 GT3. Dá se tedy říci, že se spalovacím vozem schopným pokořit Nordschleife pod sedm minut, lze jezdit stejně čistě jako s elektromobilem, to je skutečně převratné. Foto: Porsche

