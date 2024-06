Řízení po drátě v Tesle Cybertruck má neuvěřitelnou prodlevu, reakce fanoušků značky jsou naprosto absurdní před 7 hodinami | Petr Prokopec

Na řízení bez fyzického spojení mezi volantem a předními koly se ostatní automobilky po prvním nasazení vybodly, Tesla ne. A ukázka jeho „rychlosti” nejlépe připomíná, proč to udělaly, tohle je naprosto nepřijatelné.

Někteří fanoušci Tesly by za svou oblíbenou automobilku snad položili i život, na jakoukoli relevantní kritiku reagují obranou značky až do roztrhání těla. Není to nové, a tak to ani nepřekvapí, ovšem s každým dalším projevem tohoto chování se člověk musí ptát sám sebe, čeho jsou tito lidé ještě schopni.

Nejnověji stojí za pozornost diskuze, která se rozjela pod videem uživatele na sociální síti X jménem Heart, které přikládáme. Ten nahodil záběry, které jasně ukazují, jak neuvěřitelnou prodlevu má řízení po drátě (alias steer-by-wire), kterým byl osazen Cybertruck Tesly. Není to poprvé, co podobný systém, u nějž nejsou přední kola vozu fyzicky spojena s volantem a o přenos vašich impulsů na kola se starají senzory a elektromotory, v sériovém autě vidíme, všechny dřívější pokusy ale skončily fiaskem, a tak tradiční automobilky od tohoto nápadu upustily.

Tesla ne a právě chování jejího řešení ukazuje, proč je v tom sama. Po otočení volantu totiž kolům očima jasně patrnou chvíli trvá, než udělají totéž. Něco takového je naprosto nepřijatelné, už pouhé nevyzpytatelné chování některých elektrických posilovačů řízení, u kterých má někdy zpoždění pouze ono posilování, je v krizových situacích velmi nepříjemné, toto je snad až potenciálně smrtící vada.

Člověk se tak znovu diví, co je Tesla vůbec schopná vypustit do provozu, fanoušky značky to ale nechává v klidu. Řada z nich poukazuje na to, že pokud by člověk na silnici skutečně takto rychle otočil volantem, mohli by mu jeho příbuzní začít sepisovat parte. Že existují situace simulované třeba losím testem, kde přesně takové pohyby jsou nutné, abyste se vyhnuli překážce a zároveň se bezpečně vrátili do svého původního jízdního pruhu, dotyční zjevně nepochytili. Prodleva ale bude všudypřítomná, tohle je jen extrémní situace.

Další lidé poukazují na to, že u normálního auta by byly nutné tři otáčky volantem, než byste kola vytočili do krajních mezí. S tím jistě lze souhlasit, stejně jako s faktem, že u běžného řízení by taková činnost zabrala mnohem delší dobu. Ale ani to nic neznamená, bavíme se o čitelnosti řízení z pohledu řidiče. A pokud kola dělají něco jiného, než do puntíku následují pohyby volantem, je to znovu problém.

Však si zkuste na počítači pustit film, u kterého lehce rozhodíte synchronizaci zvuku a obrazu. Nemusí jít ani o sekundu, postačí její pouhá osmina, což má odpovídat zpoždění reakcí elektrického řízení Tesly. V té chvíli jednotlivá slova nebudou zapadat aktérům do úst, třeba rány při bitce budou zcela mimo naznačený úder a váš zážitek nebude rozhodně prvotřídní. Spíše než cokoli jiného vás rozhozené vnímání donutí daný snímek vypnout. Což jisté zamrzí, na druhou stranu ale nejde o život.

V případě jízdy elektrickým pick-upem tu ale máme nemalé riziko. To sice bude spojené pouze s minimem situací, ovšem právě při nich se láme chleba. Pokud v tu chvíli auto pojede úplně jinam, než by mělo odpovídat vašemu impulsu danému pohybem volantu, jde o potenciální průšvih jako Brno. Apelujeme tedy na Teslu - když už ne na její fanoušky -, aby s tím něco udělala. Toto je vážně dráždění hada bosou nohou.

Tesla Cybertruck dokáže zaujmout i pozitivně, je s ní ale opět spojena řada neobvyklých problémů. Nejnověji lze poukázat na extrémní prodlevu řízení po drátě, které ostatní automobilky zavrhly. Tušíme, že víme, proč to udělaly. Foto: Tesla

The cybertruck has a fly-by-wire steering wheel.... and it LAGSpic.twitter.com/nUbrCXjU0r — Heart (@heartereum) June 3, 2024

