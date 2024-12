Absurdita dění kolem Tesly nezná mezí, ve Švédsku jí odmítají připojit k síti už 100 nově postavených Superchargerů před 4 hodinami | Petr Prokopec

Jsme daleci tomu řadit se mezi fanoušky americké automobilky, tohle je ale šikana, kterou si nezaslouží nikdo. Spor Tesly se švédskými odboráři z IF Metall trvá už přes rok a nejnovější vývoj jen podtrhuje absurditu postoje zaměstnanecké organizace.

Udělat si na odbory jednoznačný názor je složité. Na jedné straně je hezké, že se snaží prát za práva zaměstnanců v jejich zdánlivě podřadné pozici, jenže zrovna zaměstnancům jsou už ze zákona v řadě zemí zajištěna taková práva, že za kratší kus provazu kolikrát tahají spíš zaměstnavatelé. A i kdyby ne, odbory kolikrát své velmi silné pozice nevyužívají jen k vyrovnání hry, ale spíš k agresivním akcím majícím za cíl získat víc, než je rozumně možné. To se ukázalo i v uplynulých měsících, kdy německá organizace IG Metall nechtěla pochopit, že když VW říká, že je zralý na bankrot, opravdu nebude zaměstnancům zvyšovat mzdy. I proto odbory nakonec drtivě prohrály a musely přijmout nesrovnatelně méně, než žádaly.

Zatímco tyto odbory jsou činné v Německu a snaží se najít společnou řeč s největší tamní automobilkou, organizace s velmi podobným jménem IF Metall je spojena se Švédském. A již více než rok také s Teslou, které hází pod nohy jeden klacek za druhým. Kdyby americká automobilka skutečně hrála roli zlého muže, který od rána do večeře nutí ubohé Švédy, aby dřeli do úmoru za pět tamních korun, asi by nebylo o čem se bavit. Jenže tady zjevně nejde o nic jiného než o moc. Tesla je totiž známá svým odporem k odborům, to samo o sobě ale neznamená, že zaměstnancům nabízí špatné podmínky. Ti si ani nestěžují, ale protože odboráři mají pocit, že se bez ve Švédsku nesmí pomalu ani pohnout špendlík, chtějí mít své slovo i zde.

Vše odstartovalo loni v říjnu, kdy měla skupina 130 mechaniků dát najevo svou nespokojenost s platovými a pracovními podmínkami stávkou. Jenže posléze se ukázalo, že tito zaměstnanci jsou se vším nadmíru spokojeni a místo toho je středobodem všech třenic neexistující kolektivní smlouva. A právě kvůli tomu organizace IF Metall rozjela stávku, při které začala apelovat na solidaritu další odborových organizací. Postupně tak Tesle odmítli uklízet showroomy uklízečky, zatímco pošťáci nechtěli doručovat zásilky a dělníci v přístavech vykládat auta.

Situace přitom zašla až tak daleko, že se proti Tesle začaly vymezovat i odbory v Norsku či Dánsku, kde už s automobilkou neměl problém vůbec nikdo. Elon Musk tak nepřekvapivě nazval celou situaci „šílenou“ a povolal do zbraně armádu svých právníků, kteří mimo jiné zvítězili ve sporu o doručování registračních značek. V důsledku toho se ale nedalo předpokládat, že by odbory sklaply a stáhly se. Švédsko se tak nyní může pochlubit nejdéle trvající stávkou v historii země, přičemž nové kolo souvisí se sítí firemních Superchargerů. Organizace IF Metall se totiž postarala o to, že zaměstnanci relevantních firem odmítají připojit už hotové nabíječky k síti.

Něco takového již nelze nazvat jinak než podlým krokem, neboť odbory si jako rukojmí berou motoristy používající elektrická auta. A to nejen Tesly, ale všechny, neboť automobilka v listopadu zpřístupnila své stojany i vlastníkům elektromobilů konkurenčních značek. To už je nad slunce jasný důkaz, že odborům opravdu nejde o blaho lidí či země, zkrátka jim pouze vadí, že je Tesla obešla a lidé se u ní mají dobře i bez jejich přispění. Kvůli tomu se logicky bojí, že by organizaci mohly začít opouštět další firmy, čímž by přišly o další kus moci.

Právě na podlost jednání odborů se nyní Tesla snaží u nefungujících Superchargerů poukázat. Nepřipojená místa totiž zdobí nápisy jako: „Zde mohli dobíjet řidiči elektromobilů při svých bezemisních cestách.“ Mimo to automobilka poukazuje na to, že její síť přispívá ke zhruba 350 tisícům najetých bezemisních kilometrů ročně a tak spoří přibližně 60 tisíc kilogramů CO2. Na odbory pak odkazuje použitím svého firemního maskota, tedy ježka, který je oblečen do vesty odborové organizace.

Jak se vše vyvrbí a bude pokračovat, je ve hvězdách. V tuto chvíli ale nelze než se postavit na stranu Tesly, neboť tohle je jednoduše šikana, která nemá nic společného s bojem za práva zaměstnanců. Právě na to automobilka poukazuje a snaží se získat na svou stranu veřejné mínění. Tušíme, že se jí to může povést docela snadno, třebaže extrémně socialistické Švédsko jakýmkoli „kapitalistickým manýrům” nakloněno obecně není.

Švédští majitelé elektromobilů, a nejen těch od Tesly, mohli letos využívat stovku nových stojanů. Jenže kvůli odborové organizaci IF Metall to není možné. Boj o moc tak pokračuje už déle než rok. Foto: Tesla

Good summary. Now 88 stalls waiting on power, and counting. 100 stalls by end of year. It’s already looking like Sweden will have the most waiting, with EV drivers suffering, in Europe over the holidays. Could have been avoided if this critical infrastructure was not blocked from… — Max de Zegher (@MdeZegher) December 22, 2024

Zdroje: Max de Zegher@X, Auto Evolution

