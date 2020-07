Akcie Tesly dnes asi vyletí k Měsíci, neboť Musk má vždy v klobouku nějakého králíka dnes | Petr Miler

/ Foto: Koláž Marketwatch

Hodnota Tesly je přefouklá až k prasknutí, nic to ale nemění na tom, že může vyletět ještě výše. Proč? Protože v jejím čele stojí člověk, kterému na tom záleží jako málokomu jinému.

Tušíme, že většina čtenářů automobilových periodik ještě před pár lety netušila o hodnotě akcií té či oné automobilky na burze téměř nic, Tesla ale i z této věci udělala široce diskutované téma. Ačkoli jde o okrajového hráče na trhu, který s loňskými 367 tisíci prodanými vozy z globálního hlediska neznamená mnoho (přibližně tolik loni prodala Škoda jen Octavií) a jeho vyhlídky na další úspěchy jsou nejasné, víra v elektrickou budoucnost, představa o tom, že Američané mají velký technický náskok a jsou spíše technologická firma nežli automobilka, postupně vystřelily hodnotu akcií společnosti až do stratosféry.

I když cílová konsensuální hodnota akcií dle analytiků činí dnes v průměru 922 dolarů a třeba banka JP Morgan pracuje s cílovou hodnotou 295 dolarů, jedna akcie Tesly se dnes prodává za téměř 1 600 dolarů. Jen během včerejšího obchodování ale vystoupala až k 1 700 dolarům a pár dnů před tím dokonce až k hranici 1 800 dolarů. Kterékoli z těchto čísel dělá z Tesly nejhodnotnější automobilku světa, daleko před Toyotou, nemluvě o Volkswagenu, Daimleru, Ferrari, čemkoli.

Jaký to dává smysl? Z fundamentálního hlediska vůbec žádný. Jde o firmu s velmi omezenou produkcí, kterou není schopna skokově navýšit, navíc je otázkou, jak velká poptávka po jejích autech vůbec je - loni např. v USA prodeje Tesly meziročně již klesaly a odbyt firmy rostl jen díky expanzi do Evropy. Jde navzdory extrémním dotacím o dlouhodobě ztrátovou společnost (jen loni přes 800 milionů dolarů), která letos dalece zaostává za svými prodejními cíli (aktuálně asi o 30 %) a minulý týden dokonce Tesla výrazně zlevnila svůj nejnovější model - kombinace nižších prodejů a nižších cen firmu jistě ekonomicky nenakopne. A i kdyby cokoli, pořád jde o automobilku s masovými záměry, nikoli technologickou firmu, tedy kapitálově náročný byznys, který nikdy nemůže dosáhnout na jakkoli vysoké marže. Možnost, že by tato firma kdykoli v horizontu nejbližších dekád ospravedlnila svou byť současnou hodnotu adekvátními zisky, je prakticky vyloučená, pokud tedy nezačne dělat něco úplně jiného.

Nejen proto jsme konstatovali, že jde o bublinu, která nevyhnutelně praskne, přesto se ještě může dále nafukovat. Kdy? Jedním ze zlomových momentů bude dnešek, neboť Tesla po uzavření newyorské burzy (v asi 22 hodin našeho času) oznámí své ekonomické výsledky za druhý letošní kvartál. A pokud budou pozitivní, hodnotu jejích akcií to může vystřelit ze stratosféry přímo na Měsíc.

Zní to absurdně, neboť už tak násobně přepálená cena akcií zdánlivě počítá se všemi pozitivními událostmi, které se mohou stát během následujících 50 let, ale akcie Tesly jsou jiný svět. Pokud firma v druhém kvartálu vykáže zisk, bude to znamenat čtvrtý po sobě jdoucí kvartální výsledek v černých číslech, což společnosti zaručuje zařazení do amerického indexu S&P 500 a tedy zvýšenou poptávku po jejích akciích už kvůli fondům, které nakupují resp. musí nakupovat vše, co v S&P 500 je. Historicky tedy tento krok obvykle pro cenu akcií mnoho neznamená (z 61 akcií přidaných do tohoto indexu od roku 2016 rostlo během 30 dnů po přidání jen 60 % a průměrný nárůst činil pouze 1,2 %), Tesla je ale Tesla a morální význam tohoto zařazení může znamenat víc než u jiných titulů.

Jak by se to ale celé mohlo stát, když konstatujeme, že Tesla je dlouhodobě ztrátová a vnitřně velmi neefektivní (v poměru k vyrobenému autu zaměstnávala loni tolik lidí, co Porsche, které pracuje se zcela nesrovnatelnými maržemi) firma, která má zřejmě nulovou šanci zakončit letošní rok jinak než ve ztrátě? Ten důvod se skládá ze dvou slov: Elon a Musk.

Zakladatel a šéf Tesly si totiž na hodnotě akcií firmy velmi potrpí. Zatímco třeba Volkswagenu může být hodnota akcií ukradená a bude fungovat úplně stejně s hodnotou 1 miliarda i 1 bilion dolarů (protože majoritu drží rodiny Piëchů a Porsche a prodejem akcií nefinancuje chod firmy vůbec nijak), Tesla přežívá hlavně díky ní. Nebýt toho, že se z americké automobilky stal takový akciový fenomén, zřejmě by dávno neměla čím pokrýt své kumulované ztráty ve výši atakující 140 miliard korun. A pak je tu jistá ješitnost, která Muskovi velí utahovat si z těch, co sází proti ní třeba i krátkými trenýrkami. A v tomto světle jistě nechce vypadat špatně.

Jak ale může Musk změnit realitu, pakliže Tesla není, nemůže být v bůhvíjaké kondici? Firma se dlouhodobě dopouští kontroverzních účetních operací, které sice nejsou nelegální, jasně ale ukazuje, k čemu míří. Carson Block, obchodník s akciemi z firmy Muddy Waters Capital, dlouhodobě sázel právě proti Muskovi, ale už toho nechal. Dnes říká, že Elon Musk se „specializuje na tahání králíků z klobouku”, jinými slovy vždy něčím pozitivně překvapí. A jeho nadsázka míří přímo k jádru pudla.

Tesla byla fakticky ztrátová i v prvním letošním kvartálu, ale kumulativně do něj započítala emisní kredity získané v předchozích obdobích a přecenila (rozumějte uměle snížila) hodnotu záruk, které nese za již prodaná auta. Obojí může udělat, současně si ale musíme položit otázku, jak věrný obraz o stavu společnosti takové účetnictví dává.

Vzhledem k tomu, jak dalece dosud Tesla zaostává za svými prodejními cíli pro letošní rok, nepředpokládáme, že by se jí bůhvíjak dařilo, Musk ale snadno může vytáhnout z klobouku dalšího králíka podobným způsobem jako v prvním kvartálu, ztrátové položky „napěchovat” do výsledků za kvartál třetí, říci „korona, korona” a nikdo nebude nic namítat, třebaže firma pak může být kvůli tomu ztrátová za celý rok (neboť když něco Tesla za kvartál vydělá, bývají to drobné, když něco prodělá, jde obvykle o stamiliony dolarů). Block říká, že Musk je „fundamentálně nečestný člověk, který udělal pár neuvěřitelných věcí”. A na další se zřejmě chystá

Nejvíce pravděpodobným „králíkem” jsou tentokrát dřívější příjmy firmy z technologií autonomního řízení, které mohou být vykázány jako příjem, pakliže Tesla prohlásí, že je blízko k tomu, aby takové řešení nabídla. Zřejmě proto Musk nedávno právě o této věci mluvil, třebaže jde o absurdní tezi a u německého soudu nedávno zaznělo, že tzv. „Full Self-Driving Technology” Tesly, je autonomní řízení nanejvýš úrovně SAE2 - skutečná plná autonomie by znamenala klasifikaci SAE5.

Pokud k tomuto dojde, akcie Tesly večer jistě vystřelí výš, klidně k 2 000 dolarů. Proto bychom na pokles hodnoty firmy dnes raději nesázeli. Dlouhodobě sice bude takový stav neudržitelný stejně jako současné hodnoty, třeba už jen proto, že historicky neexistuje jediná firma, která by udržela tak náhlý exponenciální růst hodnoty. Má tedy dnes smysl koupit si akcie Tesly, zapálit si cigaretku a čekat na zisk? Ani to bychom raději nedělali, neboť člověk nikdy neví, co se Muskovi honí hlavou.

Jednak se samozřejmě může stát, že už v účetnictví nebude co namést na ty správné hromádky a firma využije již druhý kvartál v tomu, aby „uklidila” předchozí nepořádek resp. se připravila na další pozitivní signály do budoucna. A mnohé záleží také na tom, zda Musk skutečně chce mít firmu v S&P 500, nebo nikoli. Může se to zdát jako jasná věc, ale už vzhledem ke konstrukci jeho bonusů, které jsou pro něj dnes spíše přítěží než výhrou, to tak být nemusí. Může se také bát příliš rychlého a vysokého růstu, který z dlouhodobého hlediska není prospěšný, však už při polovině dnešní hodnoty akcií říkal, že je příliš vysoká. A v neposlední řadě: Tesla už unavila naprostou většinu short-sellerů, a to paradoxně nejčastěji bývá ten moment, kdy krátké obchody konečně začnou fungovat.

Je to zkrátka loterie, ve které může být výsledkem cokoli. My si na něj počkáme s úsměvem, neboť ať už Tesla vystřelí výše, nebo se výrazně propadne, bude zajímavé to sledovat. Každopádně se nedivte, pokud jedna akcie Tesly bude zítra stát 2 000 dolarů. A nebo 1 000 dolarů. Protože Musk, žádný jiný bezprostřední důvod to mít nebude.

Případy z historie připomínají, jak končí nafouknuté akciové bubliny s exponenciálním růstem hodnoty během krátké doby - vlevo vývoj hodnoty akcií Tesly, vpravo vývoj hodnoty akcií Cisca před a po dot-com éře. Přesto dnes večer může hodnota Tesly snadno vyletět k 2 000 dolarům. Foto: Google Finance

Zdroje: Marketwatch, Seeking Alpha, Forbes

Petr Miler