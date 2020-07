BMW odmítá zákazníkům prodat M3 kombi, tak je firma začala stavět sama. Jedno teď prodává před 4 hodinami | Petr Miler

/ Foto: Motorhouse of Shipley

BMW dále vehementně odmítá pustit do prodeje jakékoli opravdu ostré kombi, i když poptávka po takových autech existuje. Někteří se k ní zády nestaví, firma M Conversions z Nottinghamu jich postavila hned 20.

Obliba praktických aut je v českých luzích a hájích známou věcí, hlavně na pořádný zavazadlový prostor si potrpí snad až nesmyslně mnoho lidí. Také kombíky sice v posledních letech ustupují zřejmě nekonečnému hladu po SVU, i tak je ale objem kufru pro spoustu lidí zásadní vlastností každého vozu.

Další z věcí, které mají lidé v oblibě, jsou výkon a rychlost. Když se tyto dvě věci zkombinují, začne být výběr velmi omezený. Audi nabízí své modely RS, u Mercedesu se najde pár kombi od AMG a tím to v podstatě hasne. Paradoxně BMW, nejsportovnější značka německé prémiové trojky, opravdu ostrý kombík nenabízí. V minulosti to párkrát zkusila, velký úspěch se ale nedostavil, a tak dnes všechny zájemce o takové stroje bez váhání odmítá.

Pokud tedy někdo trvá na opravdu ostrém kombíku BMW, musí si poradit jinak. Ani zvláštní požadavky na stavbu takového auta na míru u automobilky neprochází, u jiných firem s nimi ale kupodivu pochodit můžete. Jedna z nich, společnost M Conversions z Nottinghamu, se rozhodla neignorovat žadonící zájemce a pro 20 z nich postavila stroj, kterému by BMW neřeklo jinak než M3 F81 Touring.

Vznikl tak zhmotnělý sen akčních tátů od rodin. Konverze se zrodila díky propojení dvou trojkových BMW - většinu karoserie dodala verze 320d F31 Touring, většinu techniky pak M3 F80. Výsledkem je zapovězená varianta, která se teoretickému továrnímu originálu blíží, jak to jen jde.

Nedošlo zdaleka jen k výměně motoru, veškerý vzhled i technika se snaží co nejvíce připodobnit továrnímu autu. Prakticky všechny díly jsou originální, a to hned z verze Competition - od BMW pochází se od podvozku, přes brzdy a díly karoserie (včetně jejího rozšíření) až po interiér. Jediné, co bylo nutné vyrobit, byl specifický zadní nárazník (je zhotoven z plastu vyztuženého karbonovými vlákny) a zadní blatníky - i ty ale vznikly úpravou dílů pro sedan.

Z 20 takto vyrobených aut má 19 svého majitele, jeden tmavě modrý kombík je ale nyní na prodej. Vznikl z 320d Touring s pouhými 756 km na tachometru a po úpravě má najeto 4 800 km - dá se tedy říci, že se ani nezapotil. Výsledek vypadá opravdu úžasně a se 450 koňmi na zadní nápravě půjde skutečně o zhmotnělý sen nejednoho nadšence. Některé může zamrzet automatická převodovka DCT, i s manuálem se tento vůz dal vyrobit, jiným ale může právě takto přijít vhod.

Pokud byste měli zájem, jako plně homologovaný pro běžný provoz je k dispozici za 79 995 liber, tedy necelých 2,4 milionu Kč. Jistě nemalé peníze, celá stavba ale musela být v této kvalitě velmi drahou záležitostí.

Britské BMW M3 s batohem není unikátní stavbou, takových aut vzniklo 20. Vše je tu tak blízko teoretickému stroji z výrobní linky, jak to jen jde, tento kousek jen na prodej. Foto: Motorhouse of Shipley

Zdroj: Motorhouse of Shipley

Petr Miler