BMW začalo dávat majitelům elektromobilů jiných značek 23 tisíc, když si přijdou pro nový bavorák před 6 hodinami | Petr Prokopec

/ Foto: BMW

Proč to dělat složitě, když to jde jednoduše, řekli si asi u BMW a místo „uplácení” zákazníků reklamami, slevami nebo různými dary je začalo „uplácet” přímo. Snadno se mu to vyplatí.

Od představení sériové Tesly Model S uteče letos v červnu již dvanáct let. A jakkoli nešlo o první elektromobil historie, rozhodně šlo o jeden z těch nejvýznamnějších. Americká automobilka totiž dokázala, že bateriový pohon nemusí skončit jen ve voze prapodivných tvarů. Zároveň přišla s dojezdem, který stačil i na trochu víc než pár cest pro rohlíky. Zrychlení na stovku pak bylo pomalu jako z jiné planety. Nebylo tedy divu, že zatímco v onom roce 2012 se vyrábělo 15 až 20 aut týdně, o tři léta později opouštělo každých sedm dní montážní linky přibližně tisíc exemplářů.

V mezičase se trh zaplnil nejen dalšími modely Tesly, ale rovněž elektromobily zavedené konkurence i dalších start-upů. Pokud tedy aktuálně po bateriovém pohonu zatoužíte, můžete volit z opravdu květnaté nabídky. Problémem pro výrobce je nicméně fakt, že jakkoli se postupně prodlužuje dojezd a mírně klesají ceny, prodeje lezou nahoru stále pomaleji a někde už také vůbec. První vlna zákazníků totiž byla ukojena, ty slyšící na dotace mají stále méně důvodů jednat a další vlastně ani neexistují. Místo toho lze zmínit už jen skupinky nerozhodnutých, které automobilky jinak než s pomocí pobídek nezvládají přesvědčit.

BMW si je daného stavu věcí zjevně vědomo, a proto v USA přišlo s tzv. BEV Conquest Programem. Co přesně si pod tímto názvem představit? Slevu 1 tisíc dolarů (něco přes 23 tisíc Kč), kterou lze doplnit americkým federálním kreditem, stejně jako s dalšími pobídkami, jak informují kolegové z Cars Direct. Třeba takové BMW i4 je tak možné pořídit o 8 500 USD (asi 198 tisíc Kč) levněji, zatímco v případě elektrického SUV iX mohou zájemci ušetřit až 9 900 USD (cca 230 tisíc Kč). Jak nicméně zmiňovali legendární baviči Miloslav Šimek a Jiří Grossmann, se slevou zkrátka nelze počítat zadarmo.

Aby tedy zákazníkům skončilo tisíc dolarů v kapse, je třeba, aby k BMW přeběhli od konkurence. To znamená, že v případě zájmu o zmíněné i4 musí dealerovi nabídnout na protiúčet svou ojetou Teslu. Nebo Rivian, Polestar či Ludid. Zkrátka cokoli elektrického, co se honosí jiným než mnichovským logem. Může tedy klidně jít i o VW ID.4 či Audi e-tron. Nabídka nicméně platí jen do 1. dubna.

Nakolik díky těmto omezením bude program úspěšný, je otázkou do loterie. Loni sice značka ve Státech prodala 45 417 elektromobilů, což je třikrát více než předloni, ovšem stále jde jen o 12,5 procenta z celkových registrací, které narostly na 362 244 aut. Ve srovnání s takovou Teslou tu máme kapku v moři, přičemž americká automobilka je navíc vnímána jako symbol životního stylu. To pak sice platí i v případě BMW, ovšem ne ve spojení s elektromobily.

Kromě toho je třeba dodat, že tisíc dolarů není pro typického zákazníka nakupujícího u prémiových automobilek až tak velkou sumou. Přičemž prodejem své ojetiny některému z dealerů BMW může spíše ještě prodělat, neboť nabídnutá cena bude nemusí být výhrou. BMW tak může na tomto programu slušně vydělat, tedy pokud se dočká nějaké odezvy.

BMW i4 startuje ve Státech na 52 200 USD (asi 1 216 000 Kč), přičemž danou cenu lze odprodejem třeba ojeté Tesly srazit pomalu na polovinu. A následně si ještě můžete odečíst federální kredit. Mnichovský vůz tak lze pořídit velmi levně. Zda ale nová pobídka naláká davy zákazníků, je otázkou. Foto: BMW

Zdroj: Cars Direct

Petr Prokopec

