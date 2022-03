Bývalého moderátora Top Gearu zaskočila cena nové Dacie tak moc, že si radši koupil ojeté Bentley před 6 hodinami | Petr Prokopec

/ Foto: Bentley

Ceny nových aut letí nahoru krutým tempem, a tak se někdy dostávají do dost kuriózních poměrů k cenám některých ojetin. Za cenu nové Dacie tak dnes můžete mít i ojeté Bentley, pokud se smíříte s modelem z 90. let.

Pokud se v souvislosti se značkou Dacia začne mluvit o bývalém moderátorovi Top Gearu, pak si většina lidí ihned vybaví Jamese Maye. Ten byl svého času okouzlen hatchbackem Sandero, zejména v souvislosti s jeho cenou. Jak ale momentálně podotýká Mayův nástupce Rory Reid, který ovšem taktéž již není součástí motoristického pořadu BBC, ani Dacia již není značkou, u které byste mohli nakupovat za hubičku. Zmiňované Sandero tak lze na českém trhu pořídit až od 275 900 Kč, na tom britském je pak k dispozici dokonce od 11 245 liber (cca 331 000 Kč).

Jak přitom Rory správně podotýká, něco takového je naprosto šílené. Zvláště když na trhu s ojetinami je za podobné sumy k dispozici velké množství daleko zajímavějších alternativ. Těmi se britský novinář probírá na webu domovského AutoTraderu, pro který začal pracovat v roce 2019. V jeho hledáčku přitom nejprve skončí Mercedes, než se rozhodne sáhnout po něčem noblesnějším. Jak se pak vzápětí ukáže, se stejným rozpočtem by si mohl dovolit i Porsche Boxster či Rolls-Royce Silver Shadow.

Nakonec však volba padne na Bentley Brooklands, čímž není míněno kupé, které bylo v letech 2007 až 2011 vyrobeno v pouhých 550 kusech. Místo toho tu máme čtyřdveřový sedan, jehož první exemplář opustil brány továrny v Crewe již v roce 1992. Zajímavé nicméně je, že oba modely spojuje pohonná jednotka, a to 6,75litrový osmiválec. Jde ale o dvě různé evoluční verze, z nichž ta starší byla původně atmosférická a produkovala 225 koní. Novější pak disponuje dvěma turby a 537 koňmi.

Zpět ale k Rorym vybranému vozu, který ve fialovém laku působí stále majestátně, jak se ostatně na více než pětimetrovou limuzínu sluší. Bližší ohledání nicméně odhaluje mnohou korozi, a to zejména na lemech blatníků a na prazích. Pokud přitom ty nejsou zcela prohnilé, nejde o nic stěžejního, ovšem renovace rozhodně nebude levná. Bude totiž třeba klempíře, stejně jako nový lak - minimálně na některých panelech karoserie. Jejich demontáž přitom nebude patřit k nejsnadnějším.

Levná pochopitelně nebude ani renovace místy potrhaného interiéru, zvláště pokud bude Rory požadovat tovární kvalitu. Co je však nadmíru působivé, to je funkčnost veškerých prvků. Mimo to pak pohonná jednotka nemá problémy se nastartováním či jízdou, auto prostě funguje. Přítomnost několika kanystrů oleje v kabině však naznačuje, že má minimálně problémy se spotřebou. Bude tedy zajímavé sledovat, kolik peněz ještě na konto třicet let starého Bentley padne, tak či onak je třeba pozvednout obočí nad tím, do jakých poměrů se ceny nových aut k některým ojetinam dostaly.

Zdroj: AutoTrader@YouTube

Petr Prokopec

