Černé vlajky u Ferrari? Němci vyzkoušeli čínský supersport, který nabízí přes 1 200 koní za cenu 541koňového Porsche včera | Petr Prokopec

/ Foto: GAC

A jede podle toho, ne že ne. Auto zvládá stovku za 1,9 sekundy a vypadá na to, jenže k čemu vlastně je? I když jej test nevrhá do špatného světla, o tom nejdůležitějším autor raději taktně pomlčel.

Před pár dny jsem vrátil testovací Mini Cooper SE ve výbavě JCW. Zatímco ještě před pár lety by mi klíčky museli z ruky páčit, tentokrát jsem je odevzdával s až neobvyklou ochotou. Pod kapotou britského vozu totiž netrůnil přeplňovaný dvoulitr, nýbrž elektrický pohon. S tím byly spojeny baterie o kapacitě 54,2 kWh, na které by Mini mělo zvládnout ujet takřka 500 kilometrů v městském provozu. Jenže venkovní teploty se v danou chvíli pohybovaly okolo nuly, načež během předání na kruhovém středovém displeji svítil dojezd 200 km.

Pokud bych se pohyboval jen po městě a na pedál plynu moc nešlapal, nejspíš bych se na jedno nabití dostal dál. Jenže v takové chvíli člověk opravdu nepotřebuje 218 koní. Jakmile bych je ale naopak využil do poslední kobyly, vystačil by mi ekvivalent 14litrové nádrže na nějakých 70 až 80 kilometrů, jak je u těchto aut obvyklé - v tu chvíli prostě nemůžete využít celou kapacitu baterie. Znovu jsem tak po značnou část testu uvažoval nad tím, jak nesmyslná je snaha elektrifikovat sportovní auta. Jejich řízení je obecně docela nezáživné, horší však je, že užívat si je můžete opravdu spíše jen pár minut v kuse.

Přesunout se nyní můžeme k testu čínského supersportu Hyptec SSR, za kterým stojí čínská automobilka GAC. Ta jej původně nazývala Hyper SSR, přičemž prodávat se měl pod prémiovou značkou Aion. Jenže nakonec všechny tyto plány padly, jakkoli vůz či jeho technika zůstaly beze změn. Což znamená, že kolega Wolfgang Gomoll z německého Focusu mohl počítat s kombinací 1 224 koní a 74,69 kWh. Stejně jako s 1 990 kilogramy hmotnosti, které jsou o poznání vyšší cifrou než 1 680 kg, jež mělo na kontě mnou testované elektrické Mini.

Logicky tedy první, co mně zajímalo, byla reálná spotřeba. O té se ovšem kolega nezmínil ani slovem, nejspíš i proto, že by jej Číňané už asi na žádnou další prezentaci nepozvali. Zmiňuje tedy pouze to, co je uvedeno v technických parametrech, dle kterých by Hyptec SSR měl zvládnout až 506 km dle čínského cyklu CLTC, zatímco evropská metodika WLTP mu přisuzuje 415 km. První hodnoty ale nedosáhnete nikdy, druhé možná při jízdě z kopce, který ale bude muset být právě dlouhý stovky kilometrů.

Realita přitom snadno může být i nižší než u Mini, mimo jiné i kvůli 305milimetrové šířce zadních pneumatik. Do těch se opírají dva elektromotory, z nichž každý produkuje 394 koní, zatímco přední nápravu roztáčí 435koňová jednotka. S touto silou by přitom vůz měl zvládat stovku za 1,9 sekundy a nejvyšší rychlost 300 km/h. Nicméně protože karoserie byla optimalizována kvůli dojezdu a nabízí přítlak pouze 100 kilogramů, raději bychom to nezkoušeli.

Nezdá se ostatně, že by kolega jel tak rychle, ve svém testu se totiž zmiňuje jen o akceleraci na 160 km/h. Chvále o brzdách ale nejspíše věřit lze, už jen proto, že použity jsou karbonové kotouče. Mimo to lze prý ukázat palec nahoru také podvozku, který vám umožní protáhnout se zatáčkami bez zbytečné nervozity. Hyptec SSR by tak měl obstát jak na okruhu, tak během každodenního ježdění, přičemž uvnitř je prostorný a dobře vybavený.

Měla by se tedy vrcholná světová liga bát? Tím si nejsme příliš jisti, i když si GAC za elektrický supersport neúčtuje mnoho - ve své domovině chce v přepočtu 4,3 milionu korun, tedy asi tolik, kolik chce Porsche za 541koňovou 911 Carrera GTS v základu. Není to tedy relativně mnoho, ale také to není absolutně málo. A nezdá se, že by auto klientelu dosud bralo u srdce - dosavadních 43 prodaných kusů historii automobilismu opravdu nepřepíše a Ferrari černé vlajky rozvinout nedonutí.

Hyptec SSR vypadá jako ocumlaný bonbon záměrně kvůli optimální aerodynamice. Kvůli tomu však nenabízí zrovna úžasný přítlak. Přitom zrovna něco takového člověk od supersportu schopného jet 300 km/h vyžaduje. Ale to je na tomto autě asi ten nejmenší problém... Foto: GAC

Zdroj: Focus

Petr Prokopec

Všechny články na Autoforum.cz jsou komentáře vyjadřující stanovisko redakce či autora. Vyjma článků označených jako inzerce není obsah sponzorován ani jinak obdobně ovlivněn třetími stranami.