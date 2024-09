Clarkson a spol. řekli, proč končí s The Grand Tour a jak bude vypadat jejich rozlučka. Pořad má vážně pokračovat i bez nich před 5 hodinami | Petr Prokopec

/ Foto: Amazon Press Center

Příznačně v pátek 13. se definitivně rozloučíme s oblíbenou trojicí, kterou nadšenci doslova hltali po dlouhých 22 let. Proč? Důvodem není jen to, že stárnoucí Britové chtěli odejít na vrcholu, ale také současný vývoj celého světa.

Předminulý týden poslal Amazon do světa první upoutávku na novou epizodu The Grand Tour. Ta je vůbec poslední, ve které budou společně účinkovat Jeremy Clarkson, Richard Hammond a James May. Něco takového se vědělo již dlouho dopředu, ovšem i tak záběry anoncující skutečný závěr jedné 22 let trvající éry dohnaly fanoušky k slzám. Nyní tu máme plnohodnotný trailer, pročež nastal znovu čas sáhnout po kapesníkách. Jak uvádí Car Throttle, je to podle samotné trojice opravdu naposledy, co ji minimálně v rámci jedné automobilové show vidíme pohromadě.

Neznamená to pochopitelně, že by se dlouholetí přátelé k sobě náhle otočili zády. May ostatně již přiznal, že jej Hammond pozval na projížďku v jeho Porsche 911 Turbo na jih Francie. Stejně tak můžeme s oblíbenými Brity i nadále počítat v mediálním prostoru, neboť někdy v příštím roce by měla dorazit nová série příhod z Clarksonovy farmy. Mimo to Jezza i nadále bude pokračovat v moderování pořadu „Kdo chce být milionářem?“. May pak má své cestovatelské show a Hammond pro změnu tu renovátorskou.

Pokračovat pak ostatně má i The Grand Tour, což potvrdil právě nejmenší a nejmladší člen celé trojice. „My jako moderátoři končíme, ale Prime s pořadem pojede dál. Nemůžu se tedy dočkat, až si sednu do své vlastní židle a budu sledovat někoho jiného,“ uvedl Hammond v rozhovoru pro Metro. Bude se ale někdo bez něj a jeho kolegů na The Grand Tour dívat? Úvodní díl nejspíš ze zvědavosti řada lidí shlédne, ale co bude pak?

Trojice totiž společně s producentem Andy Wilmanem vysvětlila, proč končí. „Udělali jsme naprosto vše, co můžete reálně s autem udělat. Svět se ale zmenšil, a to je tragédie. Před pár lety jsme jeli z Iráku do východního Turecka, Sýrie, Damašku a Izraele. Byli jsme na Krymu i na Ukrajině. Nic z toho dnes není možné,“ uvedl Clarkson s tím, že jednoduše došla místa, kam zamířit. A stejně tak vlastně i nápady, jakkoli prostor pro nové šílenosti tu stále ještě je.

Jezza kromě toho již dříve dodal, že je na pořad tohoto typu již „příliš starý a tlustý“. V tomto ohledu poukázal hlavně na předposlední epizodu Sand Job, která se natáčela na Sahaře. Tedy v místech, kde nejsou žádné hotely a kde zkrátka nebylo jak si pořádně odpočinout. A na něco takového čtyřiašedesátiletý Clarkson již nemá, čemuž se nakonec nelze divit.

„Máme opravdové štěstí, že jsme pány svého osudu. My jsme ti, kdo o všem rozhodli, což se v případě většiny pořadů nestává. Obvykle chcete pokračovat, až zjistíte, že už s vámi nikdo nepočítá,“ dodal ke konci Wilman. Ten společně s trojicí založil i produkční společnosti W. Chump and Sons, která nedávno ukončila svou činnost. Opravdu jsme tedy na konci jedné éry, která ovlivnila miliony nadšenců po celém světě, bez ohledu na věk, pohlaví či vyznání.

Loučit se přitom budeme příští pátek 13. září epizodou One For The Road, která nás zavede do Zimbabwe. Trojice se pak následně má přesunout k Viktoriiným vodopádům, než dále zamíří do Botswany. Navštívit přitom má i ostrov Kubu, kde již byla dříve v rámci Botswanského speciálu, jenž byl ještě součástí Top Gearu. Od té doby je prý toto místo tím vůbec nejoblíbenějším, kde Clarkson, Hammond a May během těch let byli.

Do Zimbabwe pak ostatně trojice chtěla zamířit již v rámci své původní show, mateřská televizní stanice BBC však na rozdíl od Amazonu nedostala povolení. Stejně tak si moderátoři i vybrali auta, která vždy chtěli řídit, ovšem okolnosti tomu nikdy nedovolily. Clarkson tedy usedne do Lancie Montecarlo, Hammond do Fordu Capri první generace a May do Triumphu Stag. A poté již bude opravdu konec, šlus, finito.

The Grand Tour se rozloučí výletem do Zimbabwe, které bylo zvoleno nejen proto, že Amazon na rozdíl od BBC dostal povolení k natáčení, ale také s ohledem na místní krajinu. Foto: Amazon Press Centre

Zdroje: Car Throttle poprvé a podruhé, Metro

Petr Prokopec

