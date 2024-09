Dědicovi Fiatu a králi všech spřízněných automobilek včetně Ferrari zmrazili majetek kvůli údajnému daňovému podvodu před 6 hodinami | Petr Miler

/ Foto: Ferrari

Nekonečný a vskutku svérázný příběh jako vystřižený z katalogu italský reálií dostal další nové dějství, které může jeden z nejbohatších italských rodinných klanů připravit o skoro 2 miliardy korun. Pokud mu tedy vůbec něco zbude.

Jedna věc je být viditelnou osobou, klidně mediální superstar, druhou reálně tahat za nitky. John Elkann, pořád teprve 48letý italský byznysmen, je nepochybně jedním z těch druhých. V poslední době alespoň trochu vystrkuje růžky třeba kvůli své pozici prezidenta Ferrari, přesto pořád málokdo tuší, kdo to vůbec je a o jak mocného člověka se jedná.

Jde o hlavního dědice celé sítě společností, jakéhosi rodinného impéria vybudovaného především Giannim Agnellim, synem zakladatele Fiatu a slavným italským průmyslníkem. Elkann se nejmenuje Agnelli, ale po smrti Gianniho syna Edoarda se stala jediným přímým nástupcem slavného Itala jeho dcera. A Elkann je jedním z jejích potomků, která odmala projevoval největší obchodní talent. Byl to tedy právě on, komu nakonec připadlo 60 procent podílu v širší veřejnosti zcela neznámé společnosti Dicembre, která fakticky ovládá vše, co po Agnellim zbylo. A že toho je.

Nechceme vás znovu zatahovat do této spletité historie, neboť to celé trochu připomíná hrátky okolo „nejbohatšího psa světa” jménem Günther. Jde zkrátka do značné míry o typicky italský projev snahy nejen zachovat rodinnou kontinuitu, ale i skrýt reálný rozsah majetku rodiny nejen před veřejností, ale především před úřady a potenciálním zdaněním. Pokud byste měli zájem vědět víc, loni jsme se tomuto tématu detailně věnovali, když Elkannovi hrozilo, že o všechno přijde, připravte si ale papír a kalkulačku. A zmíněné mu mimochodem pořád hrozí, neboť tento spor nebyl dodnes uzavřen, naopak díky probíranému nabral dříve netušený rozměr.

Abychom rozkryli aspoň to nejdůležitější, připomeňme, že Gianni měl za manželku dámu jménem Marella Agnelli, která je zemřela až v roce 2019 v úctyhodných 91 letech a je klíčem k celému případu. Právě té totiž v prvé řadě připadlo dědictví po Giannim (zemřel v roce 2003), krátce poté se ale toho hlavního vzdala ve prospěch potomků své dcery Margherity, mezi které patří i John Elkann. Je to vážně složitá věc, ale přirozená linie byla Gianni -> Marella (manželka) -> Margherita (jediný potomek Gianniho a Marelly) -> John, Lapo a Ginevra (Margheritiny děti ze sňatku s Alainem Elkannem). A protože ani Marella a ani Margherita „nebyly moc do byznysu”, vše připadlo až „trojici Elkannů”. Bylo by to tak zůstalo, kdyby se Margherita znovu nevdala.

Právě tím se celá věc začala komplikovat, neboť i když z rodinné dohody nevyšel nikdo chudý, miliardy zbyly na Johna a spol. A protože Margherita chtěla něco i pro své pozdější potomky, začala do věcí „vrtat”. Jádrem sporu se pak stalo, zda její matka Marella byla reálně švýcarskou rezidentkou, což formálně byla (protože pak by se její dědictví řešilo podle tamního práva, kde jsou možné i různé dědické dohody), nebo šlo jen snahu vyhnout se italským daním a ve skutečnosti žila v Itálii, jak tvrdí její dcera. Protože v druhém případě by dědická smlouva stala neplatnou, majetek Johna a spol. by připadl i jiným atd. A přesně toho se chytly italské úřady a obvinily Elkanny a spol. z daňového úniku, jak informuje Reuters.

Ty si totiž řekly: No jo, pokud Marellino dědictví nebylo reálně vypořádáno ve Švýcarsku, pak bude třeba zaplatit italské dědické daně. A tak - i když samotné jádro sporu zůstává nevyřešeno - úřady ve věci začaly jednat a preventivně požádaly o zmrazení majetku Johna Elkanna, jeho bratra Lapa a jeho sestry Ginevry pro případ, že by soud skončil v jejich neprospěch a dědickou daň museli zaplatit. Nejde o malé peníze, asi 75 milionů Eur znamená skoro 2 miliardy Kč, byť optikou Elkannů to je pár procent jejich jmění. Ale jedna věc je mít majetek za miliardy a jiná mít miliardy v hotovosti, které byste mohli zaplatit úřadům jako daň.

Žalobci z turínské prokuratury jsou tedy v tuto chvíli přesvědčeni, že Marella nejméně od roku 2010 pobývala primárně v Itálii a nikoli ve Švýcarsku, a že její dědictví proto mělo být zdaněno v Itálii. A že její švýcarské rezidenství bylo součástí „zločinného plánu na skrytí jejího značného majetek a souvisejících příjmů před italskými zákony o dědictví a daních”. Soud ve věci zatím nijak nerozhodl, zmrazení je pouze předběžným opatřením.

Právní zástupce Elkannových toto dění příliš nevzrušuje, tedy alespoň na oko. Zmrazení aktiv označují za „procesní krok v případu, který nesignalizuje žádnou odpovědnost obžalovaných”. „Opakujeme, že Marella Caracciolo žila ve Švýcarsku od počátku 70. let, dlouho předtím, než se narodili bratři Elkannové. Na její vůli pobývat ve Švýcarsku se během jejího života nikdy nic nezměnilo,” stojí v oficiálním prohlášení.

Právníci dále uvedli, že „jsou nadále přesvědčeni, že mohou dokázat, že naši klienti nemají nic společného se skutečnostmi, které jsou jim kladeny za vinu”. Jsme tedy zvědavi, jak se případ dál bude vyvíjet - je to skutečně složitá kauza, o čemž svědčí i fakt, že v hledáčku úřadů se ocitli také účetní Johna Elkanna Gianluca Ferrero a švýcarský notář Urs von Grunigen, vykonavatel Marelliny pozůstalosti. Ti všichni v tom podle úřadů měli „jet”.

John Elkann je dnes skutečně mocný muž. Stačí ale málo, aby téměř o všechno přišel. A ještě musel platit miliardy na daních. Foto: Ferrari

Zdroj: Reuters

Petr Miler

