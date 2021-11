Fanoušek Tesly připomněl automobilce její dávné sliby, reakce „tvrdého jádra” je fascinující před 3 hodinami | Petr Prokopec

Patří mezi její nadšené obdivovatele, pořád ale neztrácí zdravý rozum. Začal tak veřejně horovat za to, aby Tesla dodržela svůj někdejší slib, že všechny vozy prodané od určité chvíle budou s to jezdit samy bez dalších investic. Ani to mu ale u dalších fanoušků neprošlo.

Slovo dělá muže, říká se. Pokud je to ale pravda, pak pro Teslu žádný nepracuje. Americká automobilka razí spíše heslo, že slibem nikoho nezarmoutíte a málokterý pak splní. Jejím fanouškům to ale obvykle nevadí a místo toho svou nevraživost a hněv směřují ke každému, kdo na takový prohřešek upozorní. Trochu nám svým chováním připomínají ženy, které jejich manželé mlátí od rána do večera. Místo aby je však nahlásili na policii, raději přeruší veškeré vztahy se známými, kteří jim chtějí pomoci.

Nejnověji byl s tímto přístupem konfrontován Jason Hughes, který na internetu proslul jako hacker Tesel. Automobilce ale svými softwarovými kejklemi nechce škodit, naopak je jejím velkým fanouškem a pronikáním do tajů techniky jí pomáhá. Nyní se zaměřuje na systém autonomního řízení Full Self-Driving a „dovolil si” upozornit na to, že by automobilka za jeho zpřístupnění u starších aut neměla nic chtít. Ta si za něj ale běžně účtuje 10 tisíc dolarů (cca 221 tisíc Kč), což Hughes označuje za nemístné.

Softwarový guru vychází ze slibu, který Tesla učinila 19. října 2016 na svém blogu. Tehdy automobilka uvedla, že veškeré vozy vyrobené po tomto datu budou mít hardware nutný k plné autonomní jízdě. Totéž pak zopakovala i o den později na Twitteru. A vlastně i o tři léta později, neboť 22. dubna 2019 při prezentaci hardwaru verze HV 3.0 oznámila, že tento „superpočítač“ udělá každou Teslu plně autonomní, jakmile bude mít automobilka k dispozici příslušný software.

Elon Musk nicméně 22. října letošního roku na Twitteru oznámil, že pro první vyrobené vozy budou zapotřebí jiné kamery a novější počítač obsluhující FSD, přičemž automobilka si za tento hardware nebude nic účtovat. Jenže jen ve chvíli, kdysi zákazník za „plnohodnotné autonomní řízení” zaplatí oněch dalších 10 tisíc dolarů. A jak bylo Hughesovi sděleno „tím posledním člověkem v řetězci“, aby dostal, co jemu a tisícům dalších bylo přislíbeno, bude muset automobilku žalovat.

Jinými slovy, Tesla potvrdila, že prvotní klientele naslibovala hory doly jen aby zákazníky odlákala od spalovacího pohonu k tomu elektrickému. Teď se ale ke splnění svých slibů nemá a je jen logické, že se Hughes otevřeně pere za to, aby firma svému slibu dostála. Jakkoli ale sám platí za fanouška značky, další příznivci Tesly mu dali jeho snahy řádně „sežrat“.

Proslulého hackera začali slovně napadat a jemu nezbylo než je na svém profilu začít blokovat, což prý nikdy dříve neudělal. A jejich reakci nechápe, však by sami měli chtít, aby od Tesly dostali, co jim slíbila. Tak to ale ve světě této firmy nechodí, ani za své zájmy se někteří lidé na její úkor prát nechtějí. Jsme zvědavi, zda automobilku skutečně bude muset hnát k soudu - po této reakci okolí je obzvlášť odhodlán to udělat.

Pro Teslu je evidentně důležitý pouze její zisk, dostát předchozím slibům nehodlá dobrovolně ani za mák. A je fascinující, že když to firmě jinak její fanoušek připomene, setká se s hněvem tvrdého jádra jinak stejných nadšenců. Ilustrační foto: Tesla

I fully understand that the majority of people who follow me here are Tesla fans.



As Tesla fans, we should be the ones most offended when they do something dishonest and hold them to a reasonable standard. We should not defend and twist when they go against what's clear in B&W. — Jason Hughes (@wk057) October 28, 2021

Same claim from 2016 still up... makes it laughable.https://t.co/xrXqMdUEDO — Jason Hughes (@wk057) October 28, 2021

Zdroj: Jason Hughes@Twitter přes Auto Evolution

