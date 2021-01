Japonci oslavili narozeniny svého nejlepšího auta posledních dekád vskutku neobvykle před 4 hodinami | Petr Prokopec

A vtipně, chce se dodat, neboť zvolený způsob nechává vyniknout největší klenot aktuálního oslavence. Desetiválec s ohromujícím zvukem montovaný jen do Lexusu LFA.

Jakkoliv se to zdá být neskutečné, od zahájení výroby Lexusu LFA, dosud jediného supersportu japonské značky, uplynulo již deset let. Automobilka si přitom na vývoji dala opravdu záležet, neboť jej odstartovala již na počátku roku 2000. O sedm let později ovšem byla takříkajíc znovu na začátku, neboť původně zvažovaná hliníková karoserie byla zavržena a místo toho Lexus přišel s karbonovými panely. Kromě toho navíc rozhodl, že do výroby nepošle hybridní osmiválcovou verzi.

Produkční provedení bylo kvůli tomu odhaleno až v říjnu 2009, kdy Lexus zároveň začal přijímat objednávky. Automobilka přitom oznámila, že vyrobeno bude pouze 500 kusů. Na rozjezd montážních linek nicméně bylo třeba vyčkat, a to až do prosince 2010. A jelikož byl Lexus LFA vyráběn ručně, nemělo by nikoho překvapit, že měsíčně vzniklo jen okolo 20 exemplářů. Vůbec poslední v bílém laku a s paketem Nürburgring pak byl seskládán 14. prosince 2012.

Právě tento moment si ovšem automobilka nepřipomíná, místo toho vzpomíná na rozjezd výroby. Poprvé tak učinila již na sklonku loňského roku, kdy fanouškům nadělila pod stromeček papírový model, a to právě v onom bílém laku. Nyní tu máme další oslavu, která je pojata vskutku neobvykle a docela zábavně. Jde sice o tradiční narozeninové sfoukávání svíček, posloužil k němu ale modrý exemplář a jeho tři koncovky výfuku. Ty kromě líbivého zvuku vyprodukovaly také dostatečný závan výfukových zplodin.

Můžeme pak už jen připomenout, že LFA dostal do vínku 4,8litrový desetiválec vyvinutý společně s Yamahou, který ve standardní verzi posílal na zadní kola 560 koní. V případě paketu Nürburgring byl ovšem výkon navýšen na 571 koní, které doprovázel agresivnější bodykit či překalibrovaná automatická převodovka. Lexus původně oznámil, že vznikne pouze 50 aut, jenž spadají do oné 500kusové série, nakonec jich však vyrobil 64.

Za zlé mu to ovšem neměl nikdo, ani Jeremy Clarkson, který LFA po léta považoval za nejlepší auto, které kdy řídil. A bez zajímavosti jistě není ani to, že LFA se dodnes prodává jako nový, i když se letos nebude vyrábět už devátým rokem. Je to taková legenda, že kousky „usušené ” u dealerů táhnou i dnes, a to i přes vyšší cenovku, než jakou vůz nesl v době svého vzniku.

