Japonští technici se stydí, německý soupeř dal jejich strojům tvrdou lekci z efektivity

V jednoduchosti je krása, chce se říci po srovnání tří aut, z nichž ta japonská potřebují v jednom případě čtyři motory a v druhém nekompromisní okruhovou úpravu, aby se v ničem stejně ani nechytala na pořád starosvětské Porsche.

Existují auta, která jako by popírala smysl evoluce. A když už ne přímo té, tak alespoň smysl horečnaté evoluce. Jedním z takových je Porsche 911, které se dodnes drží koncepce „vše vzadu”, tedy té, kterou i Škoda opustila na přelomu 80. a 90. let jako zoufale zastaralou. Porsche jí ale i v roce 2021 dopřává novinkám, které s ní dokážou drtit konkurenci všeho druhu.

Je navíc třeba dodat, že nejde o nějakou z nouze ctnost, umístění motoru vzadu spojené primárně s pohonem zadních kol dopřává modelu 911 také řadu výhod. Předně existuje naprosté minimum supersportů schopných odvézt více jak dva lidi, protože obvykle mají motor mezi nápravami - tedy tam, kde vzadu v Porsche někdo sedí. V době extrémních výkonů také pomáhá s jejich přenosem na kola, neboť zadní osa je při akceleraci enormně zatížená. A pomáhá rovněž při deceleraci, neboť tehdy naopak dovoluje rovnoměrnější rozdělení brzdné síly mezi osy.

Když k tomu přidáte pohon všech kol, který efektivitu přenosu výkonu ještě umocní a jako motor použijete relativně objemné biturbo, výsledkem je to, co nejlépe předvádí Mat Watson ve svém nejnovějším srovnání na letišti. Sám se posadil do Nissanu GT-R Nismo, brutální verze japonské Godzilly připravené hlavně na okruhové ježdění, která má 600 koní z šestiválcového biturba, pohon všech kol, ale navzdory odlehčením pořád 1 703 kg. Vedle ní stanula Honda NSX, pro změnu auto se složitým hybridním pohonem se dvěma elektromotory vpředu, dalším vzadu a k tomu opět šestiválcovým biturbem - celkem to dělá 581 koní a pohon 4x4, ovšem na ještě vyšší 1 759 kg.

Soupeřem obou Japonců se stalo Porsche 911 992 Turbo S, pravda nejnovější, ale jinak vlastně nejobyčejnější vůz. Turbo S není okruhovka, ale naopak velmi civilizovaný, každodenní sporťák, který si vystačí s jedním přeplňovaným motorem a pohonem znovu 4x4. Má 650 koní, takže je z celé trojice nejsilnější, možná podstatnější je ale hmotnost 1 640 kg - hodně na Porsche 911, ale málo na toto srovnání.

Vítězství Porsche tedy šlo čekat už z papírových údajů, ovšem způsob, jakým překonává své soupeře, je fascinující. Oba špičkové Japonce - dodejme za srovnatelné či vyšší ceny - vodí jako loutky. Při akceleraci z místa mizí v dáli, při letmém startu mizí v dáli ještě víc a na brzdách překoná i Nismo přes veškeré okruhové optimalizace o více jak délku auta. Je prostě o parník jinde, tyto dva jinak podobně silné a podobně drahé stroje mu v ničem nestačí.

Přidejte si, že 911 je opravdu nejcivilizovanější a proti Nismu stojí o statisíce korun méně a máte před sebou hotovou lekci z efektivity pro japonské techniky. Žádné hybridy, žádné speciality, prostě sice vrcholné, ale pořád relativně dostupné auto starodávné koncepce nabízející spoustu praktičnosti tomuto klání vládne ve všech ohledech rozdílem třídy. Podívejte se na to sami.

Nissan GT-R Nismo přes nejvyšší cenu a okruhové ladění... Foto: Nissan



...ani Honda NSX přes čtveřici motorů a nejmodernější techniku... Foto: Honda



...absolutně nestačí Porsche 911 Turbo S v žádném klání. I když je vlastně nejjednodušší, nejkaždodennější a zdaleka ne nejdražší. Foto: Porsche

