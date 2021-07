Jediné auto, které v Top Gearu nadchlo Clarksona, Hammonda i May, je znovu jako nové před 7 hodinami | Petr Prokopec

Uvážíme-li, kolik výjimečných sportovních a luxusních aut měla tato trojice za léta svého působení v Top Gearu k dispozici, je skoro zázrak, že chválu pěla unisono jen na Ford Mondeo ST200. Právě ten se dočkal renovace v rukou jejich chráněnce.

Díky webové platformě propojující automobilové nadšence, se i v české kotlině začíná stávat stále známějším Mike Fernie. Ten získal titul v oboru mechanické techniky a posléze začal pracovat pro Car Throttle, než se nechal zlákat Jeremy Clarksonem, Richardem Hammondem a Jamesem Mayem k projektu zvanému Drive Tribe. Tam má na starosti celou videosekci, do níž často přispívá i vlastní tvorbou. A právě ta se opakovaně dotkla i jeho osobních, měsíce trvajících snah.

Mike si totiž v loňském roce koupil Ford Mondeo ST200, čímž dal jasně najevo i svou blízkost ke slavnému triu. Je totiž právě tato iterace sportovní verze Mondea, která se jako jediná dočkala v Top Gearu chvály od všech tří britských moderátorů. Může to působit překvapivě, na jejich poměry jde o relativně obyčejné auto, vše, co má dělat, ale evidentně dělá lépe než veškerá Ferrari, Bugatti, Pagani a kdo ví, co všechno ještě testovali.

Jde tedy o jednu z legend modrého oválu, která se jako limitovaný model objevila v nabídce v roce 1999. Stejně jako předchozí verze ST24 se i tentokráte staral o pohon atmosférický 2,5litrový šestiválec, jeho výkon však vzrostl ze 170 na 205 koní. To pochopitelně ovlivnilo i jízdní dynamiku, čas potřebný ke zdolání stovky totiž poklesl z 8,4 na 7,7 sekundy, zatímco maximálka vzrostla z 224 na zhruba 235 km/h.

Tato data nicméně byla spojena se zcela novým vozem, nikoliv s dvacetiletým skoro veteránem, jak si Fernie mohl ověřit. Svůj vůz se totiž rozhodl zrenovovat do špičkového stavu. Logicky tedy muselo dojít na kompletní renovaci motoru, neboť během ujetých 240 tisíc kilometrů přišlo Mondeo o 34 koní na výkonu. Jaké stádo pak na přední kola posílá po opravách, bohužel nebylo zmíněno, motorový prostor nicméně vypadá jako kdyby právě opustil továrnu. Což ostatně platí o celém voze, které si můžete prohlédnout na videu níže. Srovnání s dobovými oficiálními fotkami vážně neodhalí mnoho rozdílů.

Doufejme tedy, že Mike se brzy pochlubí dalším videem, ve kterém svůj vůz vezme nejen na motorovou brzdu, ale také na okruh. Zrenovováno bylo totiž naprosto vše, nikoliv pouze pohonná jednotka či karoserie. Máme tu tedy zcela nová litá kola i pneumatiky, stejně jako tlumiče a pružiny. Uvnitř pak pochopitelně nechybí sedadla Recaro s působivým bočním vedením či třeba nové koberečky. Ty sice jízdní dynamiku nezlepšují, pocit zcela nového vozu však navodit zvládnou.

Stejně tak je třeba doufat, že Mike uposlechne rady, která se objevila na plaketce, jíž originál postrádal. Kromě informací, kdy se renovace odehrála a kdo za ní stál, je její součástí i varování před Richardem Hammondem. Ten by prý neměl usedat za volant, pokud se Mike se svým vozem ještě hodlá shledat. Fernieho tak nejspíše čeká ještě hromada práce s odmítáním, a to možná nejen nejmenšího z moderátorů, když si Mondeo ST200 vzácně zamilovala celá trojice.

Mike Fernie se po šesti měsících dočkal zrenovovaného Fordu Mondeo ST200, které vypadá přesně jako tovární kousek na propagačních fotkách z roku 1999. Ilustrační foto: Ford

Zdroj: Drive Tribe@Youtube

