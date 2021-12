K mání je 1 z 10 nejrychlejších sedanů všech dob, cejchování jeho tachometru nepřehání před 10 hodinami | Petr Prokopec

/ Foto: Mechatronik, publikováno se souhlasem

Neexistuje mnoho aut, na jejichž tachometru by svítila číslice 400 a nešlo jen o „hec” majitele nijak nekorespondující s realitou. Zvlášť pokud jde o sedan. Tento vůz se rozjede na 370 km/h, vznikla jej jen hrstka a jeden z nich může být váš sotva jetý.

Německá tuningová firma Brabus patří již dlouhá léta mezi dvorní tunery třícípé hvězdy. O své renomé se zasadila zejména v roce 1993, kdy osmiválcové provedení E500 generace W124 osadila 6,9litrovým dvanáctiválcem z třídy S. Vůz v té chvíli rázem nabízel 509 koní, jenž mu stačily ke zrychlení na stovku za 4,6 sekundy a maximálce 286 km/h. Není tedy divu, že když v roce 1997 jeho výroba skončila, mluvil celý svět o legendě mezi sedany. Další iterace tak na sebe nenechaly dlouho čekat.

V případě generace W210 Brabus přišel s vlastní 7,3litrovou verzí dvanáctiválce, která produkovala 582 koní a sedan dotlačila dokonce na 330 km/h. Rázem tak šlo o nejrychlejší vůz svého druhu na světě, přičemž počin zapsaný v Guinnessově knize rekordů dokázalo zopakovat i modernizované provedení. I v jeho případě byl přitom použit dvanáctiválec, ovšem již „pouze“ 6,3litrový. Na druhou stranu disponoval dvěma turby, což jej dostalo na 640 koní a 350,2 km/h.

Tato pohonná jednotka poháněla i generaci W211, přičemž Brabus znovu zvedl výkon, a to na 730 koní. Dané stádo pak doprovázel točivý moment 1 320 Nm, jenž ovšem musel být omezen na 1 100 Nm, jinak by se převodovka rozletěla na kusy. A to samé musel úpravce udělat i u nástupce, přičemž generace W212 nabízela dokonce rovných 800 koní a 1 420 Nm. Brabus ji přitom odhalil v roce 2009 na autosalonu ve Frankfurtu a kromě výkonu ohromil celý svět jízdní dynamikou.

Znovu se totiž měnily zápisy v Guinnesově knize rekordů, tentokrát díky dosažené rychlosti 370 km/h. Takový kalup šlo v dané době okusit prakticky jen za volantem Bugatti Veyron, Koenigseggu CCX nebo SSC Ultimate Aero. Všechna Ferrari, Lamborghini či Porsche ale končily o několik desítek kilometrů níže, zbytek německé ligy pak dle gentlemanských dohod dokonce pouze na 250 km/h. A i když došlo na odstranění omezovače, více než něco kolem třístovky z toho obvykle nebylo.

Brabus 800 E V12, jak zní oficiální název vozu, ovšem nebyl jen velmi rychlý, ale také extrémně vzácný. Vyrobeno bylo totiž pouze deset exemplářů, tedy pětačtyřicetkrát méně než zmiňovaného Bugatti. Jeden z nich je nicméně nyní na prodej, a to s 18 790 najetými kilometry. Prodávající dodává, že před samotnou transakcí proběhne servis, aby vše bylo co nejaktuálnější. A aby toho nebylo málo, firma vůz protáhne novou technickou kontrolou.

Počítat lze tedy se špičkovým stavem, stejně jako s patřičně extravagantní karoserií. Úpravce se totiž nezastavil jen pod kapotou, s ohledem na nové dynamické schopnosti musel patřičně upravit také podvozek. Rozšířen byl hlavně rozchod kol vzadu, a to kvůli stabilitě. Karoserie se pak dočkala celé řady karbonových výlisků, s nimiž je o 36 milimetrů širší. Vyvinuta pak byla za pomoci aerodynamického tunelu, neboť Brabus musel pochopitelně výrazně redukovat větrný odpor.

Další změny zahrnují 19palcová kola Monoblock Q za nimiž se vpředu skrývají 12pístkové a vzadu 6pístkové brzdy. S příchodem dvanáctiválce a dvou turbodmychadel se totiž zvedla hmotnost, a to na 1 980 kg. Jak jsme ovšem již zmínili, na dynamiku to vliv nemělo, kromě oné maximálky totiž Brabus 800 E V12 zvládá také neskutečnou akceleraci, neboť stovku pokoří za 3,7 sekundy, dvoustovku za 9,9 sekundy a třístovku za 23,9 sekundy.

Jak se ovšem říká, za všechno se platí, a tento vůz není výjimkou. Pokud o něj tedy máte zájem, musíte si připravit 199 900 Eur (cca 5,08 milionu korun), byť útěchou může být možnost odpočtu DPH. I tak je to takřka o 1,8 milionu korun vyšší suma, než jakou dáte za aktuální Mercedes-AMG E63 S. Na druhou stranu, ten je osmiválcový, není omezen desetikusovou sérií, nemá dvanáctiválec a rozhodně nejede 370 km/h.

Třída E upravená Brabusem dokáže ohromit i dvanáct let po svém vzniku. Díky maximálce 370 km/h je dodnes nejrychlejším silničním sedanem historie. Foto: Mechatronik, publikováno se souhlasem

Zdroj: Mechatronik, Brabus

Petr Prokopec

Všechny články na Autoforum.cz jsou komentáře vyjadřující stanovisko redakce či autora. Vyjma článků označených jako inzerce není obsah sponzorován ani jinak obdobně ovlivněn třetími stranami.