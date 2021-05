K mání je vzácný luxusní propadák, jehož výrobce zkrachoval po výrobě pouhých 8 aut dnes | Petr Miler

Proslavit se v automobilovém světě lze nejen tím, že uděláte auto mimořádně úspěšné, ale také tím, že uděláte vůz mimořádně neúspěšný. Ačkoli těchto strojů vzniklo jen 8, slýcháme o nich pravidelně, další je k mání za víc jak 20 milionů.

Když nějaké auto vznikne jen v pár jednotkách exemplářů, po jejichž dokončení výrobce zkrachuje, je na místě očekávat, že o něm sotvakdy znovu uslyšíme. A pokud se to přece jen stane, bude tomu tak jen jednou za delší čas, protože zkrátka nebude důvod se o něm znovu zmiňovat - tak malé množství vozů přijde na přetřes z podstaty málokdy. Maybach 57S Coupe od Xenatecu je ale v poslední dobou očividně výjimkou.

Jde o stroj ještě z dob, kdy se mateřský Mercedes pokoušel vzkřísit Maybach jako samostatnou značku, dnes už jde „jen” o vrcholné verze existujících modelů třícípé hvězdy. Tehdy si ani sama automobilka netroufla přijít s extrémně luxusním kupé, jenže její spolupráce s pneumatikářskou firmou Kumho inspirovala německou firmu Xenatec, aby něco takové nabídla. A tak stvořila cosi jako unikátní kupé Exelero pro alespoň trochu širší publikum.

Nešlo ani zdaleka o skromný projekt. Xenatex se nepustil do čehokoli, co by šlo nazvat nezávislým tuningem, stal se spíše malou automobilkou. Získal tedy od Mercedesu práva k používání značky Maybach a ke spolupráci přiměl i designéra původního Exelera, Fredrika Burchhardta. Tak vznikl stroj nazvaný Xenatec Maybach Cruiserio. Šlo o kupé na základech kratšího provedení Maybachu 57 s přídomkem S, který byl razantně přepracován a současně si ponechal většinu libůstek původního modelu.

Nevíme o jiném kupé, které by nabízelo takový luxus pro cestující vzadu - i dvoudvéřové Rolls-Roycy jsou dělané s tím, že musí být komfortní hlavně vpředu, Xenatec ale přepracoval luxusní limuzínu orientovanou na cestující vzadu, akorát jim sebral dveře a posunul o 20 cm blíže k nim středový sloupek, aby se jim alespoň lépe nastupovalo dovnitř. Modifikace vedoucí k takovému výsledku, navíc prováděné výše zmíněným způsobem, musely být opravdu extrémně drahé, neboť auto je celé nižší a pro boční i zadní partie muselo být vše od dveří, skel či vnitřní výplně karoserie vytvořeno znovu.

Tušíme, že kdyby Xenatec takovou věc nabídl dnes, bohatí lidé mu za něco tak zvláštního utrhají ruce, v roce 2010 ale nehnuli brvou. A požadovaných nejméně 800 tisíc Eur (dnes asi 21 milionů Kč) firmě za vůz nezaplatil téměř nikdo. Z Cruiseria se tak stal jeden z největších moderních průšvihu mezi luxusními auty, vyrobeno bylo pouhých 8 exemplářů. A to je třeba se ptát, jestli jej alespoň 8 lidí skutečně chtělo - dva kousky byly vyrobeny jako prezentační a možná i proto se hovoří jen 6 uskutečněných objednávkách. Není divu, že takové fiasko firmu přivedlo ke krachu - investice do vývoje a výroby počítaly se 100 prodanými exempláři, pouhý půltucet nemohl stačit ani na pokrytí vývojových nákladů, natož pak čehokoli dalšího.

Přes takto omezenou produkci jsme o Cruiseriu v poslední době slyšeli několikrát, nejvíce, když se do prodeje dostal kus objednaný Muammarem Kaddáfím. Dnes tu máme další, který si pořídila jiná dobře známá, jen zdaleka ne tak kontroverzní persóna - Samuel Eto'o. Kamerunský fotbalista auto převzal 18. června 2010 a dodnes má najeto 13 509. Stejně jako u většiny jiných exemplářů tak jde o prakticky nový vůz.

Eto'o sáhl po kupé lakovaném baltickou černí se stříbrnými koly a béžovo černým interiérem. Na palubě je jako snad vždy kompletní výbava včetně ledničky na šampaňské a v útrobách vrcholná technika Mercedesů té doby, zejména pak motor 6,0 V12 Biturbo od AMG s výkonem 450 kW (612 koní). Je to i dnes výjimečné auto, o tom nemůže být pochyb.

V době jeho vzniku o něj byl téměř nulový zájem, o to větší raritou je ale nyní. A cena tomu odpovídá. Eto'oův exemplář je k mání u nizozemské firmy Gallery Aaldering, která se na podobné stroje specializuje, za 795 tisíc euro, tedy asi 20,2 milionu Kč. Že je technicky i vizuálně v perfektním stavu, jak prodávající tvrdí, nemáme důvod pochybovat.

