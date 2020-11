K mání je vzácný Mercedes milovaný diktátory, má velmi pozoruhodnou historii před 3 hodinami | Petr Prokopec

Je tak výjimečný, že jej většina z nás nemohla vidět naživo, také proto si jej ale svého času oblíbili lidé zakládající si na vlastní výjimečnosti. Tento legendární Grosser v provedení Pullman měl věru zajímavého prvního majitele.

Když Mercedes v roce 1964 uvedl do prodeje model 600, jakéhosi předchůdce dnešní třídy S, jistě doufal, že jím osloví hlavně zámožné podnikatele, celebrity a jiné bohaté lidi. Částečně se to podařilo, zejména s jeho prodlouženou verzí Pullman ale primárně bodoval docela jinde. Mezi diktátory, vysoce postavenými politiky autokratických režimů a také mezi „úspěšnými” zločinci, však jeden měl i Pablo Escobar.

Kousek, který se nejnověji dostal do prodeje, v tomto směru není výjimkou. Vůbec poprvé byl totiž přihlášen do provozu v roce 1965 v Číně, tedy komunistické zemi, kde si všichni měli být rovni. Ovšem, někteří si byli (a stále jsou) rovnější. Jeho majitelem či spíše řečeno hlavním uživatelem, se tedy stal Chen Li, vůbec první starosta Šanghaje, který se v průběhu let stával stále vlivnějším členem komunistické strany. I díky tomu byl v roce 1954 jmenován vicepremiérem a o čtyři léta později dokonce ministrem zahraničí. O oba posty nicméně v roce 1966 po vypuknutí kulturní revoluce přišel.

Chanovo jméno bylo posléze očištěno, německé limuzíny si však již užívat nemohl. Samotné zemi ale nakonec posloužila mnohem více, než pouhým transportem prominentů, mezi něž patřil i vůdce Číny Mao Ce-tung. Nejprve totiž posloužil jako studnice informací pro automobilku SAIC, než se stal jednou z největších inspirací pro luxusní značku Hongqi (v překladu Rudá zástava). Na konci 60. let ovšem zamířil do depozitu, ve kterém zůstal po dlouhá desetiletí.

Znovu se stopa vozu vynořila v 90. letech, kdy jej ve skladech SAIC objevil Hans Luwich, německý technik, která pracoval pro tamní pobočku Volkswagenu. Lidový vůz totiž právě s automobilkou SAIC spolupracoval. Luwich přitom Pullman dokázal odkoupit, načež jej v roce 1993 převezl do Německa. Před šesti lety ovšem došlo na změnu vlastnictví, neboť vůz byl prodán nizozemskému sběrateli. Ten s ním pak zamířil zpět do Hongkongu.

Před dvěma roky čtyřkolový světoběžník znovu změnil adresu, s oním nizozemským majitelem totiž zamířil do Los Angeles, kde prošel rozsáhlým servisem. Ten se nicméně zaměřil pouze na technickou stránku věci, nikoliv na design. Pullman se tedy stále drží původního laku i čalounění, přičemž zvenčí i uvnitř lze počítat s lehkou patinou. Považováno je to sice spíše za klad než zápor, renovacím se ovšem jakékoliv meze nekladou.

Dodejme, že svého času se jednalo o nejluxusnější vůz světa, který automobilka vyráběla ručně pouze na základě individuálních objednávek. Celkem bylo vyrobeno 2 677 kusů modelu 600, ovšem pouze ve 304 případech šlo o čtyřdveřovou limuzínu Pullman. Nabízené provedení je pak jedním z pouhých dvou exemplářů, které byly jako nové prodány v Číně (druhý vlastnil sám Mao). Je to tedy velká vzácnost, která od roku 1965 najela pouze 21 186 kilometrů, pročež se 6,3litrový osmiválec naladěný na 250 koní a 500 Nm točivého momentu pomalu ani nestihl usadit. Působivé nicméně je, že se i s 2770kilovou hmotností a 6,24metrovou délkou zvládne tento Pullman rozjet až na 200 km/h.

Lze pak už jen dodat, že limuzína je k mání na eBay za 285 000 USD, tedy asi 6,2 milionu Kč, popř. více, kdyby se někdo s příhozy utrhl ze řetězu. To rozhodně není málo, na druhou stranu je to výjimečný vůz se vskutku pozoruhodnou historií.

Mercedes S600 Pullman na fotkách automobilky z muzea... Foto: Mercedes-Benz



...a na dobových oficiálních záběrech. Auto jistě chtěla prodávat trochu jiným lidem, nakonec si jej ale nejvíce oblíbili autokrati, jako ten právě v prodeji na eBay. Foto: Mercedes-Benz

Zdroj: eBay

