Levné americké Ferrari umí ukázat záda originálu, i když stojí jen šestinu jeho ceny před 7 hodinami | Petr Prokopec

/ Foto: Chevrolet

Když někdo nabídne „něco jako”, prostě alternativu k určité žádoucí, ale většině lidí nedostupné věci, obvykle to znamená, že za podstatně nižší cenu dostanete také podstatně méně muziky. Ne však v tomto případě.

V roce 2009 představilo Ferrari svůj poslední osmiválcový model s atmosférickým plněním, třebaže v té době ještě nikdo netušil, že 458 Italia je natolik výjimečná. Italové tohoto kupátka vyrobili celkem 15 tisíc exemplářů, k čemuž přihodili ještě šest tisíc kusů otevřené verze. V obou případech pak ještě došlo k evoluci, přičemž kupé Speciale (nabízené v letech 2013 až 2015) zamířilo k dalším třem tisícům zákazníků, kabriolet Speciale A vzniknul pouze ve 499 exemplářích.

Jakkoli tu tedy máme jedno z „masovějších“ Ferrari, současný pohled na prodejní ceny v aukcích a v showroomech tomu nenasvědčuje. 458 Italia se prodává za citelně větší peníze než nástupce 488 GTB, u kterého již automobilka sáhla po přeplňovaném motoru. S ním pak sice přišlo daleko lepší zrychlení, ovšem řada lidí si začala stěžovat na zvuk. Aktuálně pak tato klientela již jen pátrá po ojetinách, případně pak sleduje zcela jiné showroomy než ty s koníkem ve znaku.

Jakkoli to totiž může znít nepravděpodobně, mnohé zákazníky Ferrari okouzlila novinka Chevroletu. Na mysli máme pochopitelně Corvette osmé generace, kterému se od první chvíle díky designu, koncepci i ceně říká „levné americké Ferrari”. Platí to zvláště o verzi Z06, kdy Američané zůstali u atmosférického plnění a 5,5litrový agregát vyladili na neskutečných 679 koní, čímž překonali jak 458 Italia (570 koní), tak i Speciale (605 koní). Nicméně toto provedení ještě nezamířilo na montážní linky, což tak trochu zmařilo plány Mata Watsona.

Britský kolega totiž zorganizoval souboj mezi Amerikou a Itálií. Proti Ferrari 458 Italia však nakonec musel nasadit standardní Corvette C8, jenž sice užívá objemnější 6,2litrový agregát, ovšem produkující „jen” 497 nebo 502 koní. To sice má vést k méně než 3sekundovému zrychlení, ovšem poté se dynamika přeci jen poněkud zhorší. Stačí to ovšem na vyklepnutí takřka deset let starého Speciale?

Po prvém rozjezdu se zdá, že ano, byť je zjevné, že Corvette má díky moderním technologiím (Launch Control) navrch hlavně při rozjezdu. Ferrari nicméně vrací úder při vyšším tempu. I po zahřátí pneumatik Corvette chvíli ukazuje Speciale záda, nakonec ale Ital svého amerického soupeře těsně porazí ve vsech disciplínách, k čemuž mu mimo jiné napomáhají karbon-keramické brzdové kotouče. Standardní C8 nicméně ani tehdy nezůstává zrovna pozadu, což je na vůz za zhruba 1,5 milionu korun působivé - na Ferrari za takové peníze pořídíte možná dvě sady brzd, možná.

Právě cena je pak vlastně i důvodem, proč nakonec můžeme americký sporťák vyhlásit za morálního vítěze. Jak jsme totiž zmínili již na úvod, poslední atmosférický osmiválec z Maranella jen stoupá na hodnotě. Za 458 Speciale tak nyní dáte okolo 10 milionů korun, a to ještě budete rádi, že jej vůbec seženete. Corvette pak sice kvůli stávající světové krizi pak sice taktéž neleží na skladech, šanci objednat zcela nový kus však stále máte a ceny jsou velmi nízké. Přesně začínají na 60 900 dolarech, asi 1,45 milionu Kč.

Jsme přitom zvědavi, jak dopadne srovnání Speciale a Z06, která by přeci jen měla mít daleko větší šance na poražení italského soupeře. Není přitom ani tak důležité, že Chevrolet dokázal dohnat Ferrari až po letech. Podstatné je, že vám i dnes nabídne techniku, po které lidé skutečně touží. A to navíc za výrazně nižší peníze. Není tedy divu, že čekací listina je patřičně dlouhá.

Ferrari 458 Speciale je posledním modelem značky, který používal atmosférický osmiválec. Jeho hodnota tak jde rychle nahoru. Foto: Ferrari



Corvette C8 pak atmosférickým osmiválcem disponuje rovněž, a přestože je nakonec o chlup pomalejší, dokáže hrát se Speciale vyrovnanou partii a chvílemi mu i ukázat záda. Přesto je zásadně levnější. A zásadně levnější bude i ve verzi Z06, která snadno posbírá skalpů moderních Ferrari hned několik. Foto: Chevrolet

