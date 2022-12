K mání je levný a přitom zánovní VW Golf, vrchol evoluce tohoto modelu můžete mít po 1. majiteli před 5 hodinami | Petr Miler

Rok narození 1940, to je vše, co vám o prvním a jediném majiteli tohoto vozu musíme říci, abyste pochopili specifikaci auta, jeho historii i současný stav. Není vyloženě jako nové, za polovinu ceny základní Fabie to ale může být lákavá nabídka.

Zajímavé střípky z mozaiky milionů nabízený ojetých aut vám ukazujeme pravidelně a obvykle se jedná o výjimečné stroje minulých let, které mají společné jedno - jde o symboly svých dob, které nejsou ani zdaleka levné. Často jde o ceněné veterány vhodné do muzea, které navíc ani v době svého vzniku nebyly levné, však vzpomeňme třeba dodnes nový Renault Clio V6 za skoro 2 miliony Kč. Nabídka takových aut je obvykle zcela jedinečná a pokud ne na světě, tak alespoň na evropském kontinentu. Případ auta, které tu máme dnes, je jiný.

Neplatí to co do jedinečnosti jeho nabídky a ani co do stavu, je to vůz vpravdě zánovní. Přes více jak 20 let stáří nenajel podstatné množství kilometrů a jeho kondice tomu odpovídá. A má i tu správnou historii - jednoho majitele, který s autem vyjížděl jen velmi, velmi zřídka. Mnohé z toho lze říci také o dalších autech, která se u nás objevila, tohle je ale v jedné věci jiné - není drahé.

Jde totiž o nejprodávanější kompakt 90. let minulého století a začátku nového milénia na starém kontinentu. A takové auto si zjevně nikdo jako ceněnou raritu do klimatizované garáže nepořizuje. Přesto jde o unikát - jedná se o VW Golf čtvrté generace a pokud se podíváte do současné nabídky ojetin po celé Evropě, další takové kousky nenajdete.

Je to zajímavý stroj už proto, že jde o jeden z vrcholů evoluce Golfu, ne-li úplný vrchol jeho evoluce. Vyloženě špatná generace snad nikdy nevznikla, ta čtvrtá ale byla postavena mimořádně kvalitně a je dělítkem mezi nemastnou, neslanou třetí iterací a časy moderních bestsellerů. Nabízená varianta asi nepotěší nadšené řidiče, je to motoricky relativně slabý vůz, ale pokud chcete normální auto třeba na příměstské ježdění nebo jste prostě do Golfu IV zamilovaní, je to svým způsobem fascinující nabídka.

Majitel s ním opravdu mnoho nenajel, pouhých 32 951 km od první registrace v roce 1999. Je zjevně ve výborném stavu, jakkoli z fotek je patrných pár škrábanců uvnitř. Že by majitel vozil psa? Nebo byl snad sám pes? Kdo ví, tak či onak platí, že byť výbavou nehýří, úplně oholený není, k dispozici je i tehdy v této třídě ne zrovna běžná automatická klimatizace. Pod kapotou je atmosférická šestnáctistovka o 101 koních, dobře známá třeba i z první generace Škody Octavia, které s přenosem výkonu na kola pomáhá automatická převodovka. Přidejte si jen trojici dveří a máte před sebou bizarní, vpravdě německou specifikaci německého auta.

To všechno má vysvětlení - jde o auto se skoro dokonalou historií. Je po prvním majiteli ročník 1940, který s ním prakticky nejezdil. Zajišťoval mu ale téměř permanentní garážování a pravidelný servis. Cena není vyloženě nicotná, ale 7 980 Eur dnes znamená asi 194 tisíc Kč. To je zlomek ceny nejen srovnatelného nového Golfu, který bude mít pod kapotou sotva litrový motor o třech válcích (přijde vás na skoro 4násobek), ale i skoro polovina ceny nové základní Fabie s ještě bídnější technikou. Je to zkrátka zajímavá nabídka, možnost mít kvazi-nové auto za cenu motorky. Berte, nebo nechte být, jak se říká.

VW Golf IV s motorem 1,6 SRi je nudné auto od hlavy až k patě, s najetými 32 tisíci km za 194 tisíc Kč je to ale velmi zajímavá nabídka, vůz nemá daleko k novému, třebaže pár menších šrámů utrpěl. Foto: Autohaus RS, publikováno se souhlasem

