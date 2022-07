Lexus s motorem jak z Formule 1 ve zvláštní úpravě nikdo nechce, prodat i jiné kusy je zjevně oříšek před 6 hodinami | Petr Miler

/ Foto: Auto Levy, publikováno se souhlasem

Mluví se o něm jako o ikoně, která mění majitele za desítky milionů korun, soudě podle toho, co a jak dlouho se prodává, to ale nebude zdaleka tak jednoznačné. Tento kousek budiž jedním z důkazů.

Vstup Lexusu mezi výrobce supersportů v roce 2010 je vnímán jako majstrštyk, třebaže to tak dlouho nevypadalo. Model LFA byl a je veleben zejména kvůli 4,8litrovému atmosférickému desetiválci, který vyluzoval takový zvuk, při kterém až mrazilo v zádech. Stroj díky tomu více než co jiného připomínal monoposty Formule 1, tedy alespoň ty tehdejší, dnešní ef-jedničky zní spíše jako vysavače.

Vedle zvuku se vůz chlubil také výkonem 560 koní, se kterým zvládal zrychlení na stovku za 3,7 sekundy. Tuto dynamiku posunula ještě dál verze Nürburgring Edition, která dostala o 11 koní víc, snížený podvozek a agresivnější bodykit. Cestě do síně slávy zdánlivě nic nebránilo, tedy krom astronomické ceny. A také doby, ve které vůz vstoupil do prodeje.

Za současných ekonomických nesnází se možná na ty časy rozvzpomenete, na přelomu první a druhé dekády tohoto století ale dobře situovaní lidé nemysleli jen na to, za co utratit své peníze. LFA za základních 375 000 USD (dnes asi 9,11 milionu Kč) nebyl zrovna levným špásem, o okruhovém provedení za 445 000 USD (cca 10,8 milionu Kč) ani nemluvě. Lexus LFA se tak stal bezpečně nejdražším sériově vyráběným Japoncem historie a automobilka měla velký problém se byť jen pěti stovek vyrobených exemplářů zbavit.

Tyhle doby byly v mezičase zapomenuty a LFA dnes platí za ikonu vyvažovanou zlatem. Ale je jí skutečně? Podle toho, co vidíme minimálně u německých prodejců, to tak úplně nevypadá. Nabídkové ceny jsou tučné, auta ale majitele nemění. To na fotkách níže je k dispozici nejméně od dubna 2020 a stále stojí u jednoho z prodejců Lexusu. K novému majiteli mu zjevně nepomáhá ani zvláštní chromovaná úprava, která z něj dělá unikát svého druhu. Auto má najeto 870 km, takže je skoro nové, za 1 049 600 Eur (tedy asi 25,6 milionu Kč) jej ale zjevně nechce nikdo.

Pohled na nabídku dalších LFA v Německu ale naznačuje, že prodat vůz za tuto cenu bude zřejmě nemožné. Oficiální dealeři nabízí další dvě LFA s nájezdy okolo 600 km, tedy ještě zachovalejší kusy, dokonce od 899 tisíc Eur, tedy od necelých 22 milionů Kč. Ani o ty ale není zájem měsíce až roky.

Že by ceny LFA byly tak trochu bublinou, která je odsouzena k prasknutí? Skoro to tak vypadá, za sumy v řádu desítek milionů majitele jako na běžícím pásu rozhodně nemění. Ostatně aukční rekord z loňského srpna, kdy světová ekonomika působila zdravěji než nyní, činí 781 800 dolarů, necelých 19 milionů Kč. A to šlo o vzácnou Nürburgring Edition...

Lexus LFA majitele za desítky milionů pravidelně rozhodně nemění. Tento chromovaný kousek stojí u dealera značky už dva a čtvrt roku a nikdo ho nechce koupit. Foto: Auto Levy, publikováno se souhlasem

Zdroje: Mobile.de, Lexus.de, Inspirace: Carscoops

