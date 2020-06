McLaren je na pokraji bankrotu. Už nemá co zastavit, žaluje své vlastní věřitele včera | Petr Prokopec

I přes propouštění zaměstnanců, snahu o prodej části týmu F1 a získané prostředky z Bahrajnu potřebuje britská automobilka půjčit další peníze. Do zástavy se však snaží dát již jednou zastavený majetek.

Mezi největší oběti koronaviru patří alespoň v ekonomickém smyslu slova automobilová branže. V Česku sice Škoda namísto výpovědí zatím jen rozdávala bonusy, to se ale může snadno rychle změnit, neboť situace není dobrá. Kombinace obrovských poklesů prodejů a rozhodnutí Evropské unie neustoupit ze svých cílů na snižování emisí řadu výrobců přivádí na okraj propasti. V takovou chvíli nezbývá než zásadně omezit výdaje a prvními na ráně bývají zaměstnanci.

Zatím nejhůře je ve Velké Británii, kde je v ohrožení každé šesté pracovní místo v automobilové branži. Zasaženy jsou především malosériové luxusní značky, které již oznámily opravdu razantní propouštění. McLaren rozdá výpovědi čtvrtině svého personálu, ovšem ani takový krok sám o sobě neudrží firmu nad vodou. Automobilka za letošek prodala jen zhruba 500 aut, což je pětina loňských registrací. McLaren tak již oznámil, že nemá dostatek finančních prostředků a dává všanc i část svého týmu Formule 1.

Britové nicméně nehodlají vše sázet na jednu kartu, a proto se rozhodli půjčit si dalších 650 milionů liber (cca 19,2 mld. Kč), přičemž do zástavy chtějí dát továrnu ve Wokingu a sbírku historických závodních vozů. Problémem ovšem je, že přesně tato aktiva McLaren zastavil již v roce 2017, kdy musel vyplatit svého tehdejšího šéfa a zakladatele firmy Rona Dennise. Jeho podíl tehdy koupil za 343 milionů dolarů (asi 8,1 mld. Kč) a právě současní věřitelé opětovné zastavení téhož majetku blokují.

Je to logické. McLaren na tom není dobře, jeho krach je jedním z možných výsledků a věřitelé se bojí, že by v takovém případě nemuseli dostat zpět, co jim náleží, neboť majetek firmy by rázem musel vystačit na pokrytí dalších závazků. To nakonec nevylučuje ani McLaren, který oznámil, že pokud nezíská další prostředky, firmu čeká bankrot. Britové ale hrají tvrdě a současné věřitele žalují s cílem domoci se možnosti druhého zastavení zmíněného majetku soudní cestou. Soudce Anthony Mann již oznámil, že obě strany se sejdou u dvou- nebo třídenního jednání, jež odstartuje 2. července.

Aktuálně je velmi těžké předvídat, jak vše dopadne. Ze současné struktury akcionářů, mezi které patří i Bahrajnské království, se může zdát, že firma nemůže padnout. Jenže zjevně ani Bahrajn nechce McLaren držet nad vodou za každou cenu a může to být nakonec právě tato země, která bude postavena před rozhodnutí, zda odepíše část své investice a firmu nechá zkrachovat, nebo přistoupí k dalšímu sanování jejích financí. Může být těžké přinutit existující věřitele dovolit další zastavování majetku firmy, třebaže soudní cestou. A nikde není psáno, že prodeje supersportů opětovně vzrostou na předchozí, rekordní úroveň, o příjmech z Formule 1 ani nemluvě. Další velký koronavirový krach v automobilové branži tak po Hertzu může stihnout právě slavnou britskou značku.

Problémy McLarenu jsou vskutku velké a pokud nedojde na opětovné zastavení sídla a sbírky historických závoďáků, může být podle samotné firmy bankrot nevyhnutelný

Zdroj: Forbes

Petr Prokopec