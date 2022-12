Řidič pálil pneumatiky auta při odhalení pohlaví dítěte. Vzali a zničili mu auto, zavřeli za mříže, sebrali řidičák včera | Petr Prokopec

/ Foto: Queensland Police, CC0 Public Domain

Nejsme přáteli takových akcí a dokážeme pochopit, že někoho mohou obtěžovat, rozhodně je na místě napomenutí, že bude dobré dělat je jinde nebo vůbec. Ale zavřít za něco takového člověka do vězení? Zničit mu auto? A zakázat na 4 roky řízení?

Říká se, že starého psa novým kouskům nenaučíš. Toto přísloví lze evidentně aplikovat na Austrálii, která byla v 18. a 19. století britskou trestaneckou kolonií. Této nelichotivé nálepky by se sice velmi ráda zbavila, nicméně v posledních letech dělá vše proto, aby s ní zůstala spojena navěky. Koneckonců jen stačí vzpomenout na to, jakým způsobem australská vláda bojovala s koronavirem.

Přišlo nám to nemístně příkré, ale protože podobné způsoby byly vlastní většině vyspělých zemí, australské excesy snadno zapadly. To lze ovšem stěží říci o případu řidiče, který se loni v září rozhodl, že s pomocí svého Holdenu Commodore oslaví očekávané rodičovství skrze tzv. gender reveal, tedy veřejným odhalení pohlaví dítěte. Tyto akce nám popravdě přijdou docela stupidní v jakékoli podobě, ale proč ne, je to každého věc. Dotyčný se tedy rozhodl „výsledek” vykřičet do světa skrze modrý kouř valící se od pneumatik, se kterým provedl tzv. burnout. Nezní to zrovna jako hrdelní zločin, teď ale bude svého rozhodnutí bude pár let litovat, pokud tedy ne do konce života.

Muž byl totiž obviněn ze „život ohrožujícího přestupku“, což zní stejně tragicky jako komicky. Pálení pneumatik na silnici může být hlučné a páchnoucí představení, které může leckoho právem obtěžovat, ale ohrožovat na životě? Z dostupných materiálů je zjevné, že burnout provedl někde na odlehlé ulici za domem, to prostě není nic nebezpečného. Justice ale zvolila exemplární trest.

Dotyčný tak bude muset do vězení, byť zatím nebylo upřesněno, na jak dlouho. Vedle toho mu byl na čtyři roky odebrán řidičský průkaz a přišel i o dotyčné auto. To bylo záměrně zničeno tak, že posloužilo hasičům během nácviku. Čtete správně, dotyčný za pouhé pálení pneumatik při nikterak zlovolné akci dostat trest větší, než který je obvyklé spojován se způsobením dopravní nehody vedoucí k vážným zraněním jiných. Tomu se říká žebříček priorit.

„Pokud budete párat silnici, my vám rozpáráme auto - tak jednoduché to je,“ uvedl k celé věci ministr Mark Ryan, který je zodpovědný za záchranné a ozbrojené složky. Z jeho slov nicméně nevyplývá, že by došlo na ohrožení jakéhokoli života. Navíc s nimi opravdu nelze souhlasit, neboť ani při sebezběsilejším burnoutu vozovku nezlikvidujete. Nestalo se v podstatě nic.

Nechápejte nás špatně, rozhodně nehodláme motoristy stavět nade vše. Tohle ale prostě není život ohrožující čin, to je nanejvýš klukovina, která někomu zkazí pár minut grilovačky na zahradě. Je absurdní si z činů, které se dnes a denně ve společnosti odehrávají, vybírat zrovna takové a na nich se snažit „vyskákat”. Pokud si uvědomíme, že podobně nedávno skončil případ driftování po kruhovém objezdu ve Velké Británii, pak se člověk jen stěží ubrání pocitu, že svět se zbláznil. Inu, boj se motoristy je pro stát mnohem snazší, než se pokusit vypořádat s opravdu nebezpečnými lidmi, jejichž činy nejsou omluvitelné ani dobrými úmysly.

Australští politici ze státu Queensland nechali hasiče, aby zničili při nácviku vůz, který byl zabaven řidiči, jenž s ním „zapálil pneumatiky” na komunikaci. Kromě toho na čtyři roky přišel o řidičák a musí i do vězení. Přijde vám to také jako přehnaný trest, zvláště v porovnání s tím, jak je zacházeno se skutečnými zločinci? Foto: Queensland Police, CC0 Public Domain

A man sentenced to prison and disqualified from driving for 4 years, for committing a life endangering offence with his car, he has now had his car turned into an opportunity for @QldFES firefighters to hone their life-saving skills.

https://t.co/BfCuky4Wm6 pic.twitter.com/gmiosgQwVy — Queensland Police (@QldPolice) November 30, 2022

Zdroj: Queensland Police

Petr Prokopec

Všechny články na Autoforum.cz jsou komentáře vyjadřující stanovisko redakce či autora. Vyjma článků označených jako inzerce není obsah sponzorován ani jinak obdobně ovlivněn třetími stranami.