Někdo si před 20 léty koupil poslední Opel se zadním pohonem, teď ho jen minimálně jetý prodává

/ Foto: SAM. Automobile, publikováno se souhlasem

Většina vyrobených exemplářů už ani neexistuje, natož aby byla na prodej, zvláště pak v jakkoli dobrém stavu. Před sebou ale máme velkou výjimku, auto dodnes po prvním majiteli, který se svou Omegou za 20 let neujel ani 38 tisíc km. Vypadá podle toho.

Opel patřil po většinu své existence pod křídla amerického koncernu General Motors. Německá značka byla v 90. letech v kurzu a pomáhala vyrovnávat ztráty GM z aktivit v Severní Americe a financovat jeho expanzi do Asie. Rok 1999 ale byl pro Opel tím posledním, kdy se v roční účetní uzávěrce období objevila černá čísla. Následovaly další propady a neúspěšné pokusy o vzkříšení, které nakonec pramenily v prodej automobilky do rukou francouzského PSA, který později splynul s FCA v to, čemu dnes říkáme Stellantis.

V lepších časech situace umožňovala Opelu vyrábět i modely vyšší střední třídy, které dnes z mainstreamových automobilek nenabízí téměř nikdo. Svého času respektovaná Omega by byla i dnes velké komfortní přibližovadlo s vítaným pohonem zadní nápravy a s několika šestiválci na výběr. Jízda v ní byla zajímavá, se spolehlivostí a trvanlivostí to bylo horší - když už nic jiného, většinu Omeg za poslední dvě dekády sežrala rez.

Hezkých exemplářů v nabídce je tedy jako šafránu, výjimky potvrzující pravidlo se ale čas od času objeví. Mezi nimi se sluší upozornit na výjimečný stříbrný exemplář z nabídky prodejce v německém Mülheimu nad Rúrem. Za 8 500 Eur (asi 207 tisíc Kč) nyní prodává Omegu B, která si navzdory 20 létům na světě sotvakdy pořádně zajezdila. S pouhými 37 tisíci kilometry na tachometru a ve většině ohledů působí dojmem, jako by nedávno opustil výrobní linku.

Pozoruhodné je jistě i to, že tato Omega byla dosud v majetku jediného majitele, který s ní bůhvíproč téměř nejezdil. Proto jsou počasím či užíváním nedotčené téměř všechny části exteriéru a interiéru. Motor 2,2i výkonu 107 kW (145 koní) nedělá z vozy žádný uragán, ale zase tak špatně nejede, svého času jsme s ním měli tu čest. A k do vám dnes nabídne manuální řazení a zadní pohon? To už je vlastnost leda pár drahých (beztak znovu čtyřválcových) BMW či ještě mnohem dražších specialit od Porsche a jiných exkluzivních značek.

Vůz je vyveden v tzv. Design Edition a pochází ze samotného konce výroby. Svěže tedy působí i proto, také ale kvůli vysoké výbavě - kůže, xenony, vyhřívaná sedadla, hezká kola... Je tu všechno důležité, i dobový palubní počítač vedle přístrojového štítu. Aktuálně v prodeji nenajdete nic srovnatelného a uvážíme-li dnešní situaci na trhu, není to nutně marná nabídka ani pro někoho, kdo chce dostupné auto na ježdění. Možná nebude od věci chvíli jezdit v zánovní Omeze, po které se v bazarech nikdo nepachtí, než se nutit do předražených ojetin tuctových typů, které vám lepší svezení za podobné peníze jistě nenabídnou. Udržet čtyřválcové provedení z konce výroby při životě není zase takový oříšek, zvlášť když je výchozí stav tak dobrý.

Relikt z lepších časů Opelu dnes vychází v přepočtu na 207 tisíc Kč. Vzhledem k jeho stavu a situaci na trhu to není nezajímavá nabídka. Foto: SAM. Automobile, publikováno se souhlasem

Zdroj: AutoScout24.

