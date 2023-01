Němci srovnali dva nejspíš končící slavné kombíky, přednost kupodivu dali tomu s menším kufrem před 2 hodinami | Petr Prokopec

Byla to auta, která válcovala prodejní tabulky a v očích Čechů neztratila nic ze své atraktivity. Pro automobilky ale nejdou dohromady ani s módními trendy, ani s posunem k elektromobilitě. Ford Focus Turnier tak končí stoprocentně, VW Golf Variant možná též.

Češi dlouhodobě platí za národ chalupářů. Po desetiletí jsou tak místní silnice a dálnice zatěžovány hlavně v pátek odpoledne a v neděli v podvečer, kdy tisíce motoristů míří na či ze svého víkendového útočiště. To se pochopitelně odrazilo i na skladbě tuzemského vozového parku, kde jste na každém rohu mohli narazit hned na několik kombíků.

V Česku se situace až tak moc nezměnila, obecně ale lidé dávají stále více přednost SUV. Ta jdou navíc lépe dohromady s elektrifikací aut, neboť snáze pojmou baterie v podlaze. Tento přístup totiž učiní každé auto o trochu vyšším, a tak relevanci ztrácí jak hatchbacky, tak kombíky - přizvednutý hatchback nebo přizvednutý kombík dají auto tak blízké SUV, že automobilky raději nabídnou jen SUV.

Z nabídky tak i kombíky postupně mizí, vzpomeňme třeba osud Škody Fabia Combi. V této třídě už nekoupíte vůbec nic, v nižší střední ještě zbývá alternativ docela dost. Ale na jak dlouho? Věříme, že Škoda Octavii Combi hned tak neodpíská, ale to jsme v případě Fabie věřili též. U Focusu Turnier už není důvod věřit čemukoli dobrému, tento model bude v rámci elektrické revoluce modrého oválu za dva roky zaříznut už zcela jisté. O tom, zda vůbec přijde VW Golf IX, se teprve jedná, pokud ale dorazí jen elektrický, je skoro jisté, že kombík Variant už u toho nebude. O jeho nepříchodu se ostatně mocně hovořilo už v případě osmé generace, která nakonec jako kombi přišla.

Právě kombík Fordu Focus se stejně laděným Golfem poslali kolegové z Auto Bildu do vzájemného souboje, který pořád alespoň vzdáleně připomíná klání aut pro masy - jde o auta, která koupíte okolo 600 tisíc Kč. Zajímavé je, že jakkoli Focus prošel nedávno faceliftem, k dispozici je o dost levněji. Jeho akční cena totiž startuje na 591 900 Kč, za což dostáváte provedení 1,0 EcoBoost naladěné na 125 koní, jejichž přenos na přední nápravu dostal šestistupňový manuál. Golf pak sice rovněž startuje s litrovým tříválcem a šestistupňovým manuálem, ten však dopředu přenáší jen 110 koní. Přesto nicméně za německé kombi musíte zaplatit minimálně 640 900 Kč.

Focus nicméně není jen levnější a výkonnější, disponuje také větším prostorem na té správné straně vozu. Jeho zavazadelník totiž pobere 635 litrů za normálního stavu či až 1 653 litrů po sklopení zadních sedadel. Oproti tomu Golf disponuje kapacitou 611 až 1 642 l - není to dramaticky méně, ale víte, jak to u podobných aut je, každý litr se počítá. Sedadla Golfu nicméně mají lepší vedení a jsou pohodlnější. A přestože na jeho software míří dlouhodobě kritika, zatímco Ford multimédia v rámci faceliftu omladil, stále je to VW, který má v rámci palubní elektroniky navrch.

Neznamená to nicméně, že by Golf bylo možné vynést na vrchol potravinového řetězce. Problémem jsou hlavně některé dotykové plochy, které je velmi těžké používat i ve chvílích, kdy jste již se zbytkem vozu obeznámeni natolik, že cokoli naleznete poslepu. Ve Fordu vám ale pro změnu začne velmi brzy vadit, že systému trvá 20 sekund, než vůbec naběhne. Pokud navíc chcete zpoza volantu dosáhnout na odlehlejší stranu obrazovky, budete se muset hodně natáhnout, což není zrovna bezpečné.

Kolegové nesáhli po základních motorizacích, v případě Fordu tedy litrový tříválec dostal mild-hybridní podporu a byl naladěn na 155 koní, jenž měla navíc na povel sedmistupňová dvouspojová převodovka. Takové provedení sice zvládá stovku za 8,7 sekundy a dosahuje maximální rychlosti 206 km/h, ovšem zaplatit za něj musíte 695 900 Kč. Jde navíc o zvýhodněnou cenu, ta oficiální by byla ještě o 90 tisíc korun vyšší.

Na straně Volkswagenu stojí čtyřválcová jedna-pětka, přičemž i v jejím případě došlo na mild-hybridizaci a doplnění automatem. Za 150 koní pak dáte přinejmenším 774 900 Kč, načež můžete počítat se stejným zrychlením jako u Fordu. Nejvyšší rychlost však narostla na 224 km/h. Kromě toho tu máme nižší spotřebu (7,3 versus 7,5 litru na 100 kilometrů), stejně jako vyšší kultivovanost, tříválec je pořád stejné zlo. A při rychlosti 160 km/h do Golfu proniká méně hluku.

Ve finále se vám tedy bude lépe žít s „lidovým vozem“, jehož cena nicméně není lidová ani po přimhouření obou očí. Pokud však bazírujete především na velikosti zavazadelníku, za který navíc chcete dát co nejméně, pak je naprosto pochopitelné, že zamíříte do showroomu s modrým oválem ve znaku.

Focus i Golf zvládnou pobrat i více než 1 600 litrů nákladu v kombinaci se 155 resp. 150 koňmi za ně ovšem musíte zaplatit okolo tři čtvrtě milionu korun. To již není malá suma, proto zvažte, co je vaší prioritou, celkově lepší volbou je ale pořád Golf. Foto: Ford/Volkswagen

