Němci vyzkoušeli asi poslední pravověrné BMW. Má manuál, spoustu tlačítek, neváží tuny a ani není drahé

/ Foto: BMW

Myslíte si, že jsme vám teď popsali náš vlhký sen, který s praxí současné existence BMW nemá nic společného? Mýlíte se, v koutě nabídky značky se krčí nové provedení roadsteru Z4, které tohle všechno nabízí. A skutečně zarazí, že nestojí ani miliony.

Když BMW v roce 2018 přišlo s třetí generací roadsteru Z4, jednalo se v případě mnichovské automobilky o velký návrat k plátěné stahovací střeše. Předchozí měla kovovou skládací, přesto není ta současná lehčí. Stávající provedení je nejen větší, zároveň také musí hostit větší počet asistenčních systémů. Nakonec je tak sympatické, že startuje na zhruba 1,4 tuny hmotnosti, což je nejen na mnichovské poměry velmi slušné.

Přesto všechno ale nadšenci na úvod nejásali, neboť Z4 bylo k mání jen s osmistupňovým automatem. Ten pak sice oslovuje většinu klientely, ovšem stále existovala také velmi početná skupina lidí, kteří toužili po daleko těsnějším propojení s vozem. Zrovna ty BMW začalo dráždit v nemalé míře, neboť u sesterské Toyoty Supra nakonec na instalaci manuálu došlo. Japonské kupé přitom užívá mnichovské techniky, absence tří pedálů u Z4 tak byla o to více tristní.

Němci se ale nakonec pochlapili a lidem možnost řadit „fofrklackem“ dali. Manuál tak spojili s vrcholnou variantou M40i, která jej začátkem roku dostala v rámci paketu Pure Impulse. Nyní právě toto provedení otestovali kolegové z německého Auto Bildu a hlásí velkou spokojenost - pokud pro vás peníze utracené za „nesmysl” nejsou problém, prý byste s koupí tohoto auta neměli váhat.

Však si sami zkuste spočítat, kolik roadsterů s motorem vpředu, pohonem zadních kol a manuálem si dnes můžete koupit. Kromě Z4 tu máme víceméně jen Mazdu MX-5, pár výjimek se najde v supersportovním segmentu, to je vše. A nic z toho se cenově neblíží atraktivitě Z4, kterou jako by BMW zapomnělo zdražovat. S dvoulitrovým čtyřválcem je k mání od 1,2 milionu korun, M40i startuje na 1,69 milionu Kč. A pokud chcete Pure Impulse s řadou dalších řidičských vylepšení, musíte přidat ještě 162 578 Kč. To není moc, však třeba základní M4 s podobnou technikou startuje na 2 436 200 Kč. A stylem si se Z4 nemůže tykat.

Těž situace níže Z4 fandí. Lépe vybavenou Mazdu MX-5 se 184 koňmi dostanete za prakticky stejné peníze jako základní Z4, to je přece zvláštní. A nejsou zdaleka jediné zajímavé aspekty, roadster BMW „starou školu“ vyznává celkově. Uvnitř totiž narazíte nejen na fyzický ovládač iDrive, ale také na celou řadu klasických tlačítek. Ta se už ani v Mnichově dnes moc nenosí, Z4 se tak ovládá mnohem intuitivněji než jeho modernější sourozenci. Manuál pak řadí jemně a skutečně vás lépe propojí s vozem, stejně jako precizní řízení. Stále ale můžete počítat s tím, že roadster není nekompromisní okruhová střela, nýbrž dennodenně použitelný vůz.

Odlehčené šasí vhodně kooperuje s adaptivními tlumiči a 19palcovými předními a 20palcovými zadními pneumatikami, pročež z vás vůz nevytřese duši, ale naopak nabízí ideální kompromis mezi komfortem a případnou zábavou v zatáčkách. V tomto ohledu lze zmínit, že pohon zadních kol nehodlá řidiče nikdy vyděsit. I když tedy náhle dupnete na plyn s trochu zakrouceným volantem, záď sice má tendenci jít bokem, ovšem ne nepředvídatelně.

K tomu všemu přihoďte zvučný třílitrový šestiválec v přední části a pro dvojici cestujících dostačující 281litrový zavazadelník v té zadní, a máte rázem recept na naprostou spokojenost. A cena je opravdu relativně nízká, zvláště když si uvědomíte, že podobná nabídka se nebude opakovat. Z4 totiž za nějaké dva roky skončí, a i kdyby dostalo nástupce, ten již nebude tak lehký, šestiválcový, „manuální”, s tlačítky... Nic podobného se prostě už nevrátí.

Z4 třetí generace se nakonec dočkala manuálu, byť ve formě příplatkové výbavy. Nicméně každá utracená koruna se vyplatí, toto je nabídka, která se už opravdu nebude opakovat. Foto: BMW

Zdroj: Auto Bild

Petr Prokopec

