Němci vyzkoušeli novou Mazdu 3 Sedan pořád s velkým motorem bez turba. Auto jako ze staré školy je neohromilo

Japonci dál kráčí proti proudu mimo jiné lpěním na atmosférickém plnění, právě objemný motor bez turba ale umí nadchnout i odradit. O to druhé se v ještě větší míře snaží i dosti sebevědomé ceny.

Mazda dlouhodobě dělá věci trochu jinak než konkurence. Za to bychom měli být rádi, ostatně jinak bychom nedostali třeba kupátka s rotačním motorem. Jakkoli se Wankel stal ve spojení se značkou doslova kultovním, Japonci s ním díru do světa neudělali. A nezdá se, že by něco takového svedl i „dieselový motor na benzin“, tedy jednotka SkyActiv-X, která částečně operuje na bázi homogenního spalování - tohle řešení dnes upadá v zapomnění.

Stejně tak je třeba se ptát, zda Mazda dělá dobře, když bazíruje na dvoulitrových atmosférických motorech. Jako nadšenci do všeho, co má čtyři kola, tuto volbu pochopitelně kvitujeme. Nicméně je třeba dodat, že ne každý charakteristické vlastnosti takové jednotky ocení a bazírovat pro změnu jen na takových motorech, když jiní pod tlakem regulací normované spotřeby bazírují na malých turbech, nemusí být ve výsledku o nic lepší přístup.

Naši kolegové z Auto Bildu se aktuálně rozhodli, že proklepnou Mazdu 3. Ta byla osazena právě oním atmosférickým dvoulitrem, který na přední kola posílá 150 koní. Jednotka je hodnocena pozitivně, neboť víceméně odpovídá „staré škole“. Znamená to tedy, že pokud po ní něco chcete, musíte ji poslat do otáček. K tomu je svolná s maximální ochotou, jakkoli je třeba počítat s tím, že ústrojí je v takové chvíli poněkud žíznivější - spotřeba 7 litrů na 100 kilometrů je na dnešní dobu v průměru docela dost.

Vůbec by nás nicméně nepřekvapilo, kdyby za tím stála převodovka. Kolegy testovaný vůz byl totiž osazen příplatkovým automatem, který možná navýší váš komfort, ovšem pokud vám v žilách aspoň trochu koluje benzin, měli byste se jí vyvarovat. Řazení je totiž poněkud pomalé, což následně vede k poklesu otáček a jistému nepohodlí. Navíc je třeba počítat s tím, že převodovka také zhoršuje jízdní dynamiku, na stovku se totiž vyšplháte až za 9,5 sekundy.

Na slušných jízdních zážitcích se podepisuje relativně nízká hmotnost 1 420 kg. Kolegové ale mají jisté výhrady k řízení, které by mohlo poskytovat více odezvy od předních kol. Přední řada sedadel pak nabízí dostatek místa a komfortu, cestující vzadu jsou na tom již poněkud hůře. Jakkoliv je totiž sedan o 20 centimetrů delší než hatchback (4 660 mm versus 4 460 mm), rozvor 2 725 mm zůstává pro obě verze stejný. Ve druhé řadě je tak méně místa pro kolena i hlavu.

Kde ovšem sedan může zabodovat, to je zavazadelník - zmiňované prodloužení totiž zvedlo jeho objem ze 351 na 450 litrů. Jde tedy o praktický vůz, u kterého si navíc ani nebudete stěžovat za volbu materiálů či zpracování. Proč tedy zákazníci nestojí před showroomy značky dlouhé fronty? Vše vám vysvětlí pohled na cenu, se silnější verzí dvoulitru a automatem totiž za sedan dáte 725 900 Kč. Za to vám ale třeba Škoda dodá Octavii, a to i jako kombík s lepší výbavou a motorem.

I když tedy ve finále Mazda 3 v mnoha dílčích ohledech zabodovala, celkově si z testu odváží známku 2-. Pochopíme nicméně každého, kdo ji upřednostní před zmíněnou Octavií, Volkswagenem Golf, Fordem Focus, Opelem Astra či dalšími ze soupeřů, již svými přeplňovanými motory rozhodně nevystupují z davu.

Mazda 3 Sedan působí atraktivně, její atmosférický motor je pak pro řadu lidí klenot. Stejně tak ovšem může i odradit, podobně jako vyšší ceny. Foto: Mazda

Zdroj: Auto Bild

