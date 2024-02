Nový elektromobil Henrika Fiskera se majitelům rozpadá pod rukama, auta mají problémy i s brzdami, odletují z něj kusy karoserie před 3 hodinami | Petr Miler

Jmenuje se Ocean a už asi víme, proč tohle jméno dostal. Je to skutečně pojízdný oceán - oceán problémů, který jen připomíná, jak sakramentsky složité je začít vyrábět z ničeho nového auto, které prostě a jednoduše bude fungovat.

Je to jedna z věcí, které lidé neoceňují, i když je samozřejmá asi tak jako to, že s vámi vaše manželka zůstane celý život - tedy vůbec. Mluvím o tom, že nějaké auto funguje. A funguje a funguje a funguje.

Jako člověk, který se v životě opakovaně podílel na vývoji nových vozů (třebaže primárně softwarově), moc dobře vím, jak složitým celkem zejména moderní automobil je. Jde o stroj komplikovaný technicky i elektronicky, který se skládá z nespočtu dílů, co musí dokonale pracovat ve vzájemné interakci. A když říkám dokonale, moc nepřeháním - skoro každý „blbý” díl má určité, kolikrát úzké rozsahy teplot apod., ve kterých dokáže fungovat. A pokud se dostane mimo ně, jeho funkce se začne hroutit. A vzhledem k provázanosti řady dílů stačí selhání jednoho z nich, aby se rozjelo domino zmaru, na jehož konci auto v lepším případě přestane jet a v horším třeba shoří.

Nechci říci, že auta jsou křehká, to vůbec, stačí ale opravdu relativně málo, aby selhala. A v tomto kontextu je na samé hranici uvěřitelnosti, že většina z nás dnes a denně nasedá do aut, která prostě fungují. Sednete do nich, zmáčknete tlačítko a jedete. A pokud autu věnujete alespoň minimální nezbytnou péči, častěji než nikoli takto zvládne takto fungovat celé roky a stovky tisíc kilometrů v kuse. V létě, v zimě, za sucha, v mokru, jen s vámi na palubě i s celou rodinou s dovolenkovým vybavením. Pořád a pořád.

Je to malý zázrak a není to výsledkem náhody. Jde o dílo neskutečně precizního, i na poslední nepravděpodobnou okolnost myslícího vývoje postaveného okolo dekád zkušeností právě s tím. Ne každá automobilka se mu ale takto věnuje. A i pokud se do něj pustí, bez oněch zkušeností nemusí uspět.

Jsme proto skeptičtí k řadě automobilových start-upů či nových automobilek, které z ničeho vytáhnou úplně nové auto a věří, že bude fungovat. Některé podle nás ani netuší, co před sebou mají za proces. A ty, které o něm něco přece ví, ho stejně nemusí dokončit se ctí. Takový Henrik Fisker není zelenáč, je to slavný designér, autor skvostů jako BMW Z8 či Aston Martin Vantage, který už také měl jednu automobilku - řekněme Fisker I. Ta zkrachovala, a tak si založil „nový Fisker”, který s jistými úspěchy prodává elektrické SUV Ocean, které je k mání i v Evropě. Ale je to skutečný úspěch? Nezdá se.

I když už samotný fakt, že vůz dokázal „nový Fisker” vyvinout a začít vyrábět, vypadal jako překročení Rubikonu, první zprávy od majitelů o zkušenostech s „oceánem” nejsou ani trochu pozitivní. Auto si rovnou může říkat „Oceán problémů”, neboť přesně tím se na základě interních dat získaných TechCrunchem jeví být.

Podle dokumentů samotné firmy se už více než 100krát stalo, že Ocean ztratil výkon a působil dojmem, že se jeho pohonné ústrojí dokola samo zapíná a vypíná. Fisker v reakci na to říká, že se jedná o „vzácný problém” a problémy řeší aktualizací softwaru. Ale je víc jak stovka případů při velmi omezené produkci vozu skutečně „vzácným problémem”?

Kdyby ale šlo jen o to. Zdokumentováno je také přes 200 případů, kdy si zákazníci stěžují na náhlou ztrátu brzdné síly, to už je docela průšvih. Potíže jsou také s dálkovým ovládáním vozu, nereagujícími senzory sedadel nebo dokonce odlétávajícími předními kapotami. Kvalita a spolehlivost vozu jsou tak přinejmenším značně sporné.

Inu, vlétnout do tohoto prostředí je náročné. A upřímně - spíše než tomu, že Fisker tyto problémy má, se divím tomu, že je spousta jiných aut nemá. Za svůj život jsem poznal jen hrstku nahodilých problémů s vozy etablovaných značek. A když už se nějaké objevily, seděl jsem nejčastěji v autě z Francie nebo Itálie, tak to bohužel bylo. Fisker jako by se i tyto značky rozhodl „překonat”.

Fisker Ocean může být zajímavé auto, třebaže jeho interiér nám přijde až příliš jednoduchý. Je konstrukce je ale zjevně dost složitá na to, aby se vozy zákazníkům doslova rozpadaly pod rukama - porouchává se na nich kdeco, včetně brzd. Foto: Fisker

