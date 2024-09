Policie zkusila jako služební auta používat Tesly. Po roce dostaly do jedné padáka, nezvládá s nimi svou práci včera | Petr Prokopec

/ Foto: Menlo Park Police Department, CC0 Public Domain

Je to další připomínka toho, že vnutit elektrická auta byť jen všem státním institucím bude pořádný oříšek. Ani policie je nechce, po té britské se k ní obrátili zády i Američané.

Elektromobily jsou jejich zastánci prezentovány jako jediný obraz automobilové budoucnosti. Už z toho důvodu mají být schopny zastat nejméně se stejnou grácií vše, na co jsme dnes v případě spalovacích aut zvyklí, jak se ale dokola ukazuje, do podobné pozice mají hodně daleko. A protože za většinu jejich problémů mohou baterie, žádná spása není v dohledu.

Obvykle se bavíme o tom, jak tyto vozy nejsou schopné zvládat úkoly, které před ně staví používání soukromými majiteli či firmami, problémy ale mají i ve státních službách. Což je pro ně obzvlášť tristní, neboť zatímco nařídit lidem, co si mají kupovat, bude jakýmkoli způsobem komplikované nebo drahé, státním institucím to stačí nařídit. Jenže ani do rolí sanitek, hasičských vozů či policejních aut se zjevně nehodí.

Strážci zákona s nimi mají problém po celém světě, jak ukazuje i nejnovější krok policejního oddělení z kalifornského Menlo Park. Policisté obvykle mají problémy s tím, že baterie aut mají omezenou kapacitu na to, aby zvládly dlouhé služby a případně i nějaké zásahy v jejich rámci, zrovna na to si ale u zmíněného amerického policejního oddělení v Menlo Park nestěžují. Přesto tři speciálně upravené Tesly Model Y, které u nich loni teprve před rokem vstoupily do služby, dostaly do jedné padáka, jak upozorňují kolegové z Auto Evolution.

Policisté si totiž stěžovali prakticky na vše ostatní, co je s těmito auty spojené. Třeba vysoká středová konzole tak stěžovala přístup ke zbraním, stejně jako byl prostor vpředu velmi stísněný pro dvoučlennou posádku. Kromě toho občas během jízdy v noci vypověděla službu světla. Nízká světlá výška pak stěžovala pohyb v náročnějších podmínkách a znemožňoval rychlé přejezdy přes obrubníky, vypnout pak nešel ani hlasový modul, což mohli zneužívat podezřelí převážení na zadních sedadlech.

Další překážkou byl multimediální systém Tesly, který často vyžadoval hned několik kroků pro aplikaci jedné funkce, třeba při ztlumení světel. Problémů tedy v období od ledna 2023 do ledna 2024 zaznamenali policisté nespočet. A jakkoli se je snažili řešit s firmou, která měla úpravy na starosti, nalézt nápravu, bohužel se to nepodařilo. Mimo jiné i proto, že ani jedna ze stran se nedočkala žádné podpory od Tesly.

Jak jsme totiž zmínili, všechny tři vozy dostaly padáka. A to navzdory tomu, že Kalifornie hoří pro nařizování elektrického pohonu nejméně stejně jako Evropská unie. Jak je tedy chce smysluplně vnutit všem obyvatelům, když nedokáže ospravedlnit jeho nasazení ani v těchto sférách? Je to vskutku tragikomické.

Dodejme, že ve srovnání s takovým hybridním Fordem Explorer vyšla daňové poplatníky upravená Tesla o čtvrtinu dráž, a to přesto, že jedním z benefitů elektrického vozového parku měla být jeho technická jednoduchost, a tedy levnější údržba. Něco takového zjevně nefunguje ani v policejních službách.

Američtí policisté po roce provozu opouští Tesly s negativními pocity. Rádi bychom hráli překvapené, ale nejde nám to. Foto: Menlo Park Police Department, CC0 Public Domain

Zdroj: Auto Evolution

Petr Prokopec

