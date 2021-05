Poslední zbytky iluze o výhodnosti elektromobilů jsou pryč, bylo naivní čekat opak před 4 hodinami | Petr Miler

/ Foto: Škoda Auto

Je nakonec jedno, co si o elektrických autech myslíte či jak moc vyhovují vašim potřebám, o jedné jejich výhodě donedávna nemohlo být sporu - jejich provoz je díky elektřině nezatížené spotřební daní levnější. Tedy byl, alespoň v Austrálii.

Elektrická auta mají své příznivce i odpůrce, z různých důvodů. Někomu vadí, že nejsou tak ekologické, jak se tváří, a to už při výrobě, o jejich pozdějším provozu ani nemluvě. Dalším je proti srsti jejich nařizování všem, i když to není unifikace, ale pestrost pohonů, co bude efektivní v jakémkoli smyslu těchto slov. A pochopitelně, jsou tu potíže s udržitelností dynamiky či dojezdem, často velmi komplikované doplňování energie nebo krátká životnost drahých akumulátorů a z ní pramenící extrémní, dnes neznámé propady hodnoty.

Jsou tu ale i výhody od tichého provozu, což je příjemné pro posádku i okolí, přes minimální lokální emise, možné, třebaže pomalé doplňování energie doma, vysokou a téměř okamžitou akceleraci, možnosti rekuperace části energie jinak mařené brzděním až po řadu předností pramenící ze snazšího řízení chodu elektrického motoru či dokonce více motorů. V momentě, kdy by někdo udělal auto se čtyřmi elektromotory ovládajícími každé kolo zvlášť, efektivitu přenosu výkonu na silnici či možnosti ovlivňování chování auta v zatáčkách by to posunulo na docela jinou úroveň.

Bez ohledu na tyto debaty se ale zastánci i odpůrci mohou shodnout na jednom - že provoz elektrických aut je výhodnější. Nejde o servisní náklady, tento mýtus už opakovaně padl a jasně se ukazuje, že navzdory nutnosti menší péče o celou pohonnou soustavu jsou to elektrická auta, která stojí servisně výrazně více. Jde o palivo či spíše „palivo”, neboť zatímco benzin a nafta jsou zejména v Evropě zatíženy extrémním zdaněním, o elektřině to až tak neplatí. Pravda, někde je i tak uměle drahá kvůli tlaku na různé „obnovitelné zdroje”, v Česku to ale neplatí a ve světě je to obecně výjimkou.

Takže elektromobil může být drahý na pořízení, život s ním může být komplikovaný a jeho prodej po pár letech může přinést méně, ale v mezičase se lze spolehnout na výhodný provoz skrze levnější, daněmi tolik nezatíženou elektřinu? Ne. A očekávat z dlouhodobého hlediska opak je naivní.

Ačkoli se dnes zdá, že politici s úsměvem rozdávají na elektrická auta peníze jiných a budou rádi, když zvýhodňované vozy budou jen vzkvétat, je to neudržitelné. Automobilismus je obrovským zdrojem příjmů pro státní rozpočet a jakmile začnou elektrická auta znamenat jakkoli více, budou se muset též stát zdrojem, nikoli spotřebitelem přerozdělovaných peněz.

Nejlépe o tom svědčí už definitivní krok vlády v australském státě Victoria, která na jednu stranu podporuje nákup elektromobilů částkou 3 000 dolarů (asi 48 tisíc Kč) na každý vůz. Současně ale pochopitelně nemohla vystát, že lidé kupující tyto vozy neplatí spotřební daň z benzinu nebo nafty, a tak zavedla novou daň - jakousi daň za použití silnic. Nazvěme to nepřesně silniční daní pro soukromé osoby ve výši 2,5 centu (0,40 Kč) na 1 ujetý km pro elektrická auta a 2 centy (0,32 Kč) na 1 ujetý km dobíjecím hybridem.

Je možná těžké si představit, co to znamená, při průměrném australském nájezdu 15 000 km za rok ale bude muset majitel elektromobilu zaplatit navíc 375 dolarů, tedy něco přes 6 000 Kč. To je v podstatě to samé, co musí platit majitel konvenčního auta na spotřební dani (pochopitelně záleží na spotřebě) a srovnatelné je to i se stavem v Evropě. V EU platí minimální spotřební daň 0,359 Eur na litr paliva, kdyby se jí někdo řídil, pak tu máme asi 9,1 Kč na litr paliva, při nájezdu 15 000 km za rok se spotřebou 6,0 litru na 100 km to dělá asi 8 000 Kč za rok, podobnou sumu.

Ještě pikantnější je sice nižší, ale pořád citelné zatížení dobíjecích hybridů, jejichž majitelé jsou tak nepřímo nuceni jezdit hlavně na elektřinu, neboť když budou jezdit na benzin, zaplatí daň z něj i onu novou silniční daň za každý ujetý km. Ostatních motoristů se nová zátěž netýká. Majitelé budou muset každý rok hlásit úřadům stav počítadla kilometrů svého auta a pokud budou s hlášením podvádět, hrozí jim až vyřazení automobilu z provozu.

Zástupci automobilového průmyslu pochopitelně protestují a to samé lze čekat od kupců takových aut, kteří se nechali nalákat na zmíněné dotace. Ale... co mohli čekat? Člověk nepotřebuje více než selský rozum, aby mu došlo, že zdanění spojené s provozem elektrických aut bude muset být plus minus stejné jako to spojené s konvenčními vozy na benzin a naftu, neboť stát kvůli rozmachu elektromobilů šetřit opravdu nezačne. Ostatně, kdy a kde naposledy začal?

Když vše domyslíme do důsledku, nepůsobí na nás vize elektrické budoucnosti dopravy až tak lákavě - přes existující výhody jsou tu dražší auta na pořízení, která nedojedou tak daleko, není snadné je dobít, po pár letech nevyhnutelně ztratí více na své hodnotě. A provozně nebudou stát méně, neboť veškeré dosavadní umělé daňové výhody se jednoho dne ztratí tak, jako v Austrálii.

Taková Škoda Enyaq dnes stojí od 1,073 milionu Kč s obtížně použitelnou 62kWh baterií a předpokladem rychlé ztráty hodnoty v horizontu jednotek let. U nás se lze stále utěšovat levnějším „tankováním”, příklad z Austrálie ale ukazuje, že toto je velmi dočasný stav. Ilustrační foto: Škoda Auto

Zdroj: Car Advice

Petr Miler