Prodej elektromobilu z 90. let připomíná, že dnešní elektrická vlna není zdaleka první, tehdy vůz aspoň neměl problém s topením včera | Petr Miler

/ Foto: Sky Automobile, publikováno se souhlasem

Někteří v záplavě neúplných informací mají pocit, že elektrická auta jsou něčím novým a moderním, realitou je ale úplný opak. Vlny iluzí o rozmachu elektromobilů byl automobilový svět svědkem už několikrát, ta předchozí neproběhla zase tak dávno.

Zmiňovali jsme to mnohokrát, někteří ale mají pořád tendenci přehlížet, že první vlna automobilismu v 19. století byla elektrická. Byly to až pokroky na poli vývoje spalovacích motorů, které elektrické vozy poslaly do propadliště dějin jako drahé a nepraktické řešení s nejasnou životností, které nemá reálnou šanci benzinovým a dieselovým autům konkurovat. Do jiné pozice se od té doby elektromobily přes dílčí pokroky nikdy nedostaly a nejsou v ní ani nyní.

Přesto v mezičase někoho opakovaně napadlo to s nimi zkusit znovu. V obecné rovině to chápeme, elektrický pohon má své obrovské výhody, jenže bez akumulátoru schopného se aspoň přiblížit možnostem obyčejné palivové nádrže neexistuje šance, aby se přirozeně prosadil. Každá vlna vzedmutí elektrických aut způsobená kdečím od ropných krizí až rozmach „zelených” ideálů tak jen předcházela jejich dalšímu pádu. A ten poslední je relativně nedávnou věcí.

Koncem 90. let byly některé automobilky přesvědčeny, že čas rozmachu elektromobilů konečně nadešel a na trh vrhly rozličné sériové modely. Jedním z nich byl i Citroën Saxo Electrique, jak připomíná exemplář, který se objevil v prodeji na eBayi. Jde o vůz vyrobený v roce 1999, který toho od té doby mnoho nenajel - na tachometru má pouze 72 721 km, což je po 25 letech jedno velké nic. A auto podle toho vypadá, je jako nové.

Tato kilometráž ale také naznačuje, jak použitelné tohle auto bylo. Původní papírový dojezd okolo 90 km na nabití, který se časem smrskl na asi 60 km, velký prostor k vyjížďkám nedával. Byť nikl-kadmiová baterie je pořád původní, neboť tato koncepce netrpí takovou degradací. Auto to ostatně na dnešní poměry ani není moc hbité - s maximální rychlostí 90 km/h díky 27koňovému elektromotoru velký prostor k opuštění města neposkytoval.

Zvenku vypadá Saxo Electrique prakticky stejně jako dobové verze se spalovacími motory, navíc je tu pouze nepřehlédnutelný dobíjecí port. Rozdíly v interiéru se omezují na specifický ukazatel stavu baterie v místě otáčkoměru, a absenci řadicí páky. Vypadá to jako jedna velká marnost, v jednom ohledu ale bylo tohle auto i před moderními elektromobily - disponuje totiž nezávislým topením od Webasta.

Dnes jsou nezávislá topení ještě běžnější než tehdy, jenže v současnosti by si nikdo netroufl přidat elektromobilu benzinový „bufík” s 12litrovou dodatečnou nádrží. Přitom toto řešení by i dnes zásadně pomohlo tak problematickému dojezdu elektromobilů zejména v zimě. Řešení od Webasta pomáhalo topení i klimatizaci, takže reálně prospěšné bylo pro dojezd auta v létě i v zimě a jeho použitelnost umocňovalo i vždy příjemně připraveným interiérem. Nyní na vše musí stačit baterie, které ovšem reálně nestačí ani na onen pohon.

Pochopitelně, tohle auto je dnes zajímavost, rarita, čemuž odpovídá i jeho cena 4 850 Eur, což je asi 122 tisíc Kč. Vypadá to jako projev toho, že s rychle klesající hodnotou elektrických aut to nebude zase tak žhavé, ale je to jinak - jde o další ukázku toho, že pokud jde o cenu, jsou elektromobily vždy na „špatné straně barikády”. Jako nové jsou moc drahé, aby je kupovaly masy, jako pár let ojeté jsou moc levné na to, aby jejich koupě neruinovala první majitele. A jako 20leté jsou coby sotva přežívající rarity znovu moc drahé na to, aby mohla být dál normálně používána. To je opravdu smutné kino.

Dodejme, že auto bylo svého času pochopitelně propadákem, proto i tahle elektrická vlna odjela tak rychle, jak přijela. Citroën vyrobil asi jen 5 500 kusů modelů Saxo Electrique pro celý svět, než to s ním zabalil. Dnes mají elektromobily na své straně oproti minulosti politickou podporu, která to s jejich rozmachem dotahuje dál. Přesto zůstáváme přesvědčeni, že jejich intristickou nekonkurenceschopnost jednoduše nezmění, a tak je jen otázkou času, než aktuální iluze o stoprocentní vládě elektromobilů nad automobilovým trhem znovu odezní.

Elektrický Citroën Saxo byl součástí minulé vlny vzepětí elektrických aut. Ani ta nevedla k ničemu jinému než k jejich rychlému odchodu do zapomnění. Foto: Sky Automobile, publikováno se souhlasem

Zdroj: Sky Automobile@eBay

Petr Miler

Všechny články na Autoforum.cz jsou komentáře vyjadřující stanovisko redakce či autora. Vyjma článků označených jako inzerce není obsah sponzorován ani jinak obdobně ovlivněn třetími stranami.