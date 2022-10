První majitel ročník 1921 levně prodává auto, které jinak většinou sežrala rez, toto je nejeté a jako nové před 7 hodinami | Petr Miler

Tohle auto už se v prodeji obvykle nevidí vůbec, natož pak v jakkoli dobrém dobrém stavu. Dnes vám ale můžeme ukázat velkou výjimku - kousek po prvním majiteli, který se svou Omegou za 22 let neujel ani 17 tisíc km. Je jako z muzea, přitom není drahé.

Opel patřil po většinu své existence pod křídla amerického koncernu General Motors. Německá značka byla v 90. letech „v laufu” a svými výsledky pomáhala financovat expanzi GM v Asii. Rok 1999 byl ale pro Opel tím posledním, kdy se v roční účetní uzávěrce období objevila černá čísla. Následovaly už jen propady a neúspěšné pokusy o vzkříšení, které nakonec pramenily v prodej automobilky do rukou francouzského PSA. Ten později splynul s FCA a změnil se v konglomerát, kterému dnes říkáme Stellantis.

Německá značka na tom byla svého času tak dobře, že úspěšně nabízela i vozy vyšší střední třídy. A opravdu nešlo o zanedbatelný byznys, model Omega se v každé generaci prodával po statisících kusů, dnes srovnatelný model nenabízí z mainstreamových automobilek nikdo. Bylo to velké, komfortní přibližovadlo s pohonem zadní nápravy a s několika šestiválci na výběr. Jízda v ní byla zajímavá, se spolehlivostí a trvanlivostí to bylo o dost horší - když už nic jiného, většinu Omeg za poslední dvě dekády sežrala rez.

Hezkých exemplářů v bazarech je dnes jako šafránu, výjimky potvrzující pravidlo se ale čas od času objeví. Mezi nimi se září jako drahokam auto na fotkách níže, které se objevilo v nabídce prodejce v německém St. Georgenu. Ten nabízí Omegu B2, tedy už faceliftovaný model, který si navzdory 22 létům na nikdy pořádně nezajezdil. S pouhými 16 900 kilometry na tachometru ve většině ohledů působí dojmem, jako by nedávno opustil výrobní linku.

Pozoruhodné je i to, že tato Omega byla po celou dobu majetkem jediného majitele ročník 1921 (resp. jeho manželky 1930), který s ní bůhvíproč téměř nejezdil a v zimě ji prý nepoužíval vůbec. Může to znít jako zbožné přání, ale podívejte se na stav podvozku a spodku vozu vůbec, rozhodně tomu neodporuje. Motor 2,2i o výkonu 106 kW (144 koní) nedělá z vozu žádný uragán, ale zase tak špatně nejede, svého času jsme s ním měli tu čest. A kdo vám dnes nabídne manuální řazení a zadní pohon? To už je vlastnost leda pár drahých (a beztak znovu obvykle jen čtyřválcových) BMW či ještě mnohem dražších specialit od Porsche a jiných exkluzivních značek.

Vůz je vyveden v provedení Elegance a pochází ze samotného konce výroby. Svěže tedy působí hlavně kvůli svému stavu, vysokou výbavou moc neohromí - xenony tu jsou, hezká kola též, ale to je tak vše. Přesto aktuálně v prodeji nenajdete nic ani zdaleka srovnatelného a uvážíme-li dnešní situaci na trhu, není to nutně marná nabídka ani pro někoho, kdo chce dostupné auto na ježdění.

Však cena 12 990 Eur, asi 315 tisíc Kč, není na současné poměry vysoká. Nakonec možná nebude od věci chvíli jezdit v prakticky nové Omeze, po které se v bazarech nikdo nepachtí, než se nutit do předražených ojetin tuctových typů, které vám lepší svezení za podobné peníze jistě nenabídnou. Udržet čtyřválcové provedení z konce výroby při životě není zase takový oříšek, zvlášť když je výchozí stav tak moc dobrý.

