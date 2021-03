Realitní magnát ukázal nový unikát své kolekce aut. Vznikal 3 roky, stát mohl i přes 100 milionů dnes | Petr Prokopec

/ Foto: McLaren

Jsou auta obyčejná, jsou auta výjimečná, jsou auta vzácná, existují i jejich omezené edice a pak je tu tohle: unikát postavený během tří let na míru z auta, které beztak vzniklo jen v 106 kusech. To je McLaren Speedtail Mannyho Khosbina.

Amerického miliardáře iránského původu Mannyho Khoshbina vám nejspíš nemusíme představovat, ostatně o jeho vášni pro automobily u nás byla řeč již několikrát. Mannyho sbírka se nyní opět rozrostla, neboť realitní magnát si převzal nový McLaren Speedtail. Na vůbec nejrychlejší silniční vůz britské značky přitom čekal dlouhé tři roky, protože musel mít něco extra. Sama automobilka sice produkci omezila jen na 106 exemplářů, čímž složila hold legendárnímu McLarenu F1, Khoshbini ale ani to nepřišlo dostatečně exkluzivní. Proto v individualizaci zašel ještě dál.

Khoshbin znovu požádal o spolupráci módní dům Hermés, který mu pomáhal už s odlišením jeho Bugatti Chrion a Pagani Huayra. Zatímco v jejich případě převládala tradiční firemní hnědá, v případě britského supersportu ozdobil karoserii tmavě modrý odstín, který v závislosti na dopadu světla doslova hraje barvami. Exteriér dále zdobí stříbrné doplňky s logem módní značky, která se zároveň podepsala na aerodynamický kryt předních kol.

Lidé od Hermés se pochopitelně vyřádili hlavně v interiéru, kam navrhli kombinaci jemné hnědé a bílé přírodní kůže na sedadla, dveře i strop. Manny K. dostal k autu také sadu zakázkových zavazadel, jež odstínem i materiálem reflektují nově čalouněný interiér. Onu kůži pak módní dům použil také v předním i zadním zavazadlovém prostoru.

Finální cenu auta Khoshbin nezveřejnil, nízká ale rozhodně nebude. Ostatně už jen svezení všech zúčastněných do centra Londýna, kde se odehrála původní schůzka a odstartoval tak několikaletý projekt, muselo amerického miliardáře přijít na slušnou sumičku. S ohledem na to, že podobně vyladěné Bugatti jej přišlo na více než 100 milionů Kč, bude v případě Speedtailu cena podobná. Nakonec, základní cena vozu činí 2,25 milionu dolarů (cca 49 milionů korun), kterou o desítky milionů snadno nafouknou příplatky přímo z dílen britské automobilky. A unikání provedení kde čeho připravované tři roky méně než desítky milionů též stát nemohlo - jen unikátní lak na jinou exkluzivitu od značky Bugatti stál 22 milionů, a to byl chystán „pouze” dva roky.

Připomenout už můžeme jen tolik, že Speedtail dostal do vínku nadvakrát přeplňovaný čtyřlitrový osmiválec a elektromotor, přičemž celkově soustava produkuje 1 050 koní a 1 150 Nm točivého momentu. McLaren pak uvádí, že sprint na třístovku vůz zvládá za 12,8 sekundy a maximálně zvládne 402,3 km/h. Stav jeho lithium-iontové baterie o kapacitě 1,647 kWh pak má na starosti unikátní dobíjecí podložka, která nevyžaduje přímý kontakt s vozem.

V této verzi byl Speedtail odhalen britskou automobilkou již v roce 2018. Trvalo však dlouhé tři roky, než byla realizována individuální přání amerického miliardáře Mannyho Khoshbina, který opět zatoužil po interiéru i exteriéru zkrášleném módním domem Hermés. Ilustrační foto: McLaren

Zdroj: Manny Khoshbin@YouTube

Petr Prokopec