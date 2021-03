Richard Hammond přišel o své poslední pojízdné auto, už nemá čím jezdit před 2 hodinami | Petr Prokopec

Jakkoliv to může znít neuvěřitelně, britský moderátor s majetkem v hodnotě takřka jedné miliardy korun v tuto chvíli skutečNé nemá čím jezdit. Vlastně tak může být rád, že Británii sevřel lockdown.

Majetek Richarda Hammonda se odhaduje na takřka miliardu korun. Přesto se potýká s problémem, který obvykle trápí lidi z poněkud opačného konce ekonomického spektra. Z Hammonda se shodou okolností stal člověk, který může spoléhat jen na auta, která mu na test půjčí automobilky. Ve výsledku mu tedy nejspíše nevadí, že Británii sevřel již třetí lockdown.

Jak k něčemu takovému mohlo dojít? Hammond si potrpí zejména na klasické vozy, jejichž renovacím se rovněž věnuje. Kvůli tomu ale je jeho Jaguar XK150 stále v rozpracovaném stavu. Land Rover Defender pak pro změnu dojel na technické potíže, zatímco v případě Opelu Kadett s přezdívkouOliver teprve na opravy dojde. Hammond jej totiž svého času půjčil známému, který s ním však havaroval. A přestože na první pohled vůz vypadá bezproblémově, po technické stránce je tomu jinak.

Tím se dostáváme k Morganu Plus Six, kterého bylo loni všude plno ještě před tím, než jej vůbec převzal. Hammond totiž vyzval fanoušky, aby mu pomohli se specifikací vozu, a jen díky nim tak dovnitř zamířila červená kůže, jež ideálně kontrastovala s tmavou karoserií. Hammond se na vůz těšil jako malé dítě, přičemž mezi prvními dvěma britskými lockdowny s ním vyrazil i na výlet do Francie. Na jakýkoliv další roadtrip však nyní může zapomenout, a to nejen proto, že kvůli vládním nařízením nesmí zbytečně opouštět domov.

Hammond přiznal, že Morgan byl poškozen záplavami během Vánoc. A jelikož šlo o otevřený vůz, byla „zranění neslučitelná se životem“. Tedy jinými slovy, britský roadster namísto do dílen zamířil rovnou do šrotu. Hammond si jej tak neužil ani rok, k převzetí totiž došlo na konci ledna 2020. Ač tvrdí, že jej miloval z celého srdce, o případné náhradě nepadla ani zmínka. Stejně jako Richard nechce prozradit cokoliv, co se týče dalšího speciálu The Grand Tour.

Můžeme tak jen dodat, že Morgan Plus Six ke svému pohonu užívá stejný přeplňovaný třílitrový šestiválec BMW, jaký najdeme rovněž pod kapotou Z4 či Toyoty Supra. Hammond jej přitom nechal doplnit vylepšeným výfukovým ústrojím, načež měl pod pravou nohou o trochu více než původních 340 koní. Přenos výkonu na zadní kola pak měla na starosti osmistupňová automatická převodovka, jejíž moderní volič nicméně v staromilsky vyvedené kabině působil jako pěst na oko.

