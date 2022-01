Richard Hammond se vrátil za volant vozu, ve kterém před 16 léty málem přišel o život

Petr Prokopec

Stát se nám něco podobného, za volant stejného auta už nesedneme. A slavný moderátor se kdysi nechal slyšet, že to neudělá ani on, nakonec ale tento slib porušil a speciál Vampire, s nímž jel 505 km/h, znovu osedlal. Až tak žhavé to ale tentokrát nebylo.