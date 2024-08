Rumunský miliardář slíbil všem domácím sportovcům nová auta za medaile. Slovo dodržel, i když jich bylo víc, než kdo čekal před 7 hodinami | Petr Prokopec

/ Foto: Fundatia Tiriac, tiskové materiály

Svých superaut, mezi kterými nechybí třeba ani Mercedes-AMG One, se ve prospěch medailistů nezbavil a vozy od Hyundai některým jako vyložená výhra přijít nemusí. Jenže Iona Tiriaca k tomuto gestu nikdo nenutil, vše udělal z lásky ke sportu, kterému se léta v mnoha rovinách věnoval.

Za sebou máme Olympijské hry v Paříži. Ty pro řadu sportovců představovaly vrchol jejich kariéry, které museli obětovat opravdu mnohé. Vlastně tak není překvapivé, že všichni prahli nejen po mezinárodním uznání, ale také po odměnách, které jsou zejména s prvními třemi pódiovými umístěními spojeny. Třeba Srbsko tak každému atletovi, který se domů vrátil se zlatou medailí, vyplatilo přes 4,5 milionu korun.

Rumunská vláda tak štědrá není, ovšem ani ona nebere reprezentaci zkrátka. Zlatí medailisté totiž mohou počítat s částkou 3,2 milionu korun, zatímco ti stříbrní si přijdou na 2,3 milionu korun a bronzoví na 1,4 milionu korun. To není málo, s dalšími penězi ale pochopitelně mohou počítat od sponzorů či díky účasti na marketingových a reklamních projektech.

S opravdu překvapivým a milým gestem se nicméně vytasil někdejší místní tenisový šampion Ion Tiriac, který v roce 1970 vyhrál French Open. Pozdější manažer tenisových hvězd (včetně Borise Beckera) a byznysmen od té doby rozšířili svůj majetek na odhadovaných 48 miliard korun, který utváří i jedna z nejúžasnějších automobilových sbírek Evropy. Letos si ale poměrně velký ždibec utrhl od svých vlastních úst. Rumunským sportovcům totiž ještě před odjezdem na olympiádu slíbil, že každý z nich dostane za jakoukoli medaili nový automobil. A přestože jich atleti nakonec dokázali ukořistit dvaadvacet, tedy o dost víc, než kdo čekal, svůj slib do puntíku splnil.

Zatímco bronzoví medailisté dostali Hyundai Bayon, tedy malé SUV, ti se stříbrem na krku již mohli usednout do většího modelu Kona Hybrid. Zlato, které mimo jiné získal v plavání David Popovici, pak sportovcům přineslo elektrický Ioniq 5. Což by možná šlo považovat tak trochu za Danajský dar, ovšem Rumunsko díky Dacii Spring elektrifikaci v nemalé míře podporuje, načež staví jednu dobíjecí stanici za druhou.

Jak už jsme zmínili, Tiriac je velkým nadšencem nejen do sportu, ale i do aut a motocyklů všeho druhu. Své jmění tedy využil k poskládání ohromující sbírky asi 350 auta a motorek. Ty navíc rumunský miliardář zpřístupnil veřejnosti, která může obdivovat jak nejmodernější supersporty včetně nedávno přidaného Mercedesu-AMG One, tak i historické skvosty, z nichž ty nejstarší byly vyrobeny již v roce 1899. Některé pak patřily Eltonu Johnovi či Bernie Ecclestoneovi.

Tzv. Tiriac Collection byla na počátku letošního roku vyhlášena Auto Traderem za třetí nejlepší na světě, jíž nadšenci jednoznačně musí vidět. Možná tak začněte zvažovat výlet do Rumunska. Muzeum rumunského miliardáře naleznete v Otopeni na pokraji Bukurešti. Hned vedle se přitom nachází mezinárodní letiště, stejně jako motokárová dráha. Vlastně tak můžete ráno přiletět, celý den si užívat a večer již být zpátky ve své posteli.

Rumunský miliardář Ion Tiriac obdaroval skrze svou nadaci sportovce, kteří na Olympiádě získali medaili, novými auty značky Hyundai. Dovolit si to mohl také proto, že mezi jím spravovanými firmami jsou i autosalony. Foto: Fundatia Tiriac, tiskové materiály

Zdroje: Fundatia Tiriac, Auto Evolution

Petr Prokopec

