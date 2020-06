Ruský Rolls-Royce nafotili na ázerbájdžánských značkách. Komu patří, nikdo neví před 2 hodinami | Petr Prokopec

V tuto chvíli nemělo tohle auto patřit nikomu ze soukromníků, někteří jsou si ale možná rovnější než jiní. V korupcí prorostlém Ázerbajdžánu by se tomuto nakonec asi nikdo ani nedivil.

Aurus Senat se poprvé oficiálně ukázal v květnu 2018 u příležitosti znovuzvolení ruského prezidenta Vladimíra Putina coby ruská konkurence pro limuzíny nejvyšší třídy, jakými proslula třeba Rolls-Royce. Na jeho debut na autosalonu v Moskvě pak došlo o tři měsíce později, přičemž posléze nám špionážní fotografové nabídli také lepší pohled na doprovodné SUV a minivan. Zároveň bylo oznámeno, že sedan by měl startovat na 10 milionech rublů (cca 3,43 mil. Kč), přičemž kromě lidí zaměstnaných nebo spřátelených s Kremlem by se za jeho volant měli dostat i běžní smrtelníci. Tedy ti bohatší z nich.

Je ovšem třeba dodat, že Aurus momentálně nemá k dispozici vlastní továrnu, ta je teprve ve výstavbě. O výrobu prvních exemplářů se tedy postaral institut NAMI, jenž měl pod palcem rovněž vývoj. To ovšem znamená, že produkce je aktuálně extrémně limitovaná, proto automobilka oznámila, že k prvním zákazníkům z řad veřejnosti se auta nedostanou dříve než v příštím roce. O to překvapenější jsme nicméně byli, když minulý měsíc byla limuzína načapána na belgických značkách.

Nyní se nám ale čelist padá ještě hlouběji, neboť Senat se objevil také v Baku na tamních značkách. Ty přitom neodkazují ani na vládní zařazení, ani na prezidentskou administrativu či jeho tajnou službu, není to ani vůz ruské ambasády či značku vyhrazenou automobilkám. Jde o auto s běžnou civilní registrací, a tak se hned vyrojily spekulace o tom, zda vůz nevlastní kupříkladu některý z významných ázerbajdžánských podnikatelů nakloněných Kremlu. Možné to je, potvrdit ani vyvrátit to ale v tuto chvíli nelze.

Aktuálně proto už jen můžeme posloužit známými fakty. Senat byl stejně jako zmíněné SUV a minivan postaven na modulární platformě EMP, jenž počítá s motorem vpředu a pohonem všech kol. Osmiválcová pohonná jednotka má kořeny u Porsche a ze 4,4 litrů objemu produkuje 600 koní, k nimž se přidává ještě 42 kW krátkodobého elektrického výkonu. Dále je pak součástí paketu i devítistupňový automat, jenž Rusové nabídli také Bentley.

V základní verzi měří Senat 5 630 milimetrů a váží 2 700 kg, v případě Putinovy pancéřované verze je ovšem třeba počítat s 6 620 mm a 6 200 kilogramy. Zejména hmotnost přitom značným způsobem omezuje jízdní dynamiku, jenž počítá s 9sekundovým zrychlením na stovku a maximálkou 160 km/h. V případě menšího sedanu ovšem zákazníci budou moci počítat se 6sekundovým sprintem a nejvyšší rychlostí 250 km/h. Tedy až se k nim Senat dostane podobně jako ke komusi do Ázerbajdžánu.

Aurus Senat byl nově nafocen v ázerbajdžánském Baku na tamních značkách. Pokud patří někomu z místních, jak se zdá, bude to někdo velmi vlivný

Zdroj: Drom

Petr Prokopec