Slavný herec sice vlastní několik dealerství aut, sám si ale koupil primitivnější stroj před 8 hodinami | Petr Prokopec

Patří mu dealerství Chevroletu, Buicku nebo GMC a i od jiných značek i může koupit prakticky cokoli. Nejnověji je ale vídán za volantem či spíše řídítky Arcimota Deliverator, který slouží spíše zásilkovým službám.

Před dvěma týdny oslavil své devětačtyřicáté narozeniny Mark Robert Michael Wahlberg. Ten se do historie nejprve zapsal jako Marky Mark, nicméně poté, co opustil dráhu rappera, se jako filmový herec vrátil ke svému skutečnému jménu. S ním pak spojil i svou nejnovější aktivitu, a tou je prodej aut. Wahlberg totiž postupně začíná nakupovat jedno dealerství koncernu GM za druhým. A právě z toho důvodu by člověk čekal, že Mark bude jezdit třeba Chevroletem Corvette. Realita je však trochu jiná.

Je jisté, že Wahlbergův vozový park bude poněkud širší. Nicméně nejnověji je herec vídán často v novém Arcimoto Deliverator. Za tímto názvem se přitom skrývá elektrická tříkolka, jíž Mark otestoval v loňském roce. A zjevně vozítku s alternativním pohonem propadl, neboť si jej pořídil. Stal se tak jedním z velmi mála soukromých majitelů, neboť firma zásobuje především zásilkové služby, autopůjčovny či carsharingové společnosti, nikoliv až tak privátní klientelu.

Deliverator je popisován jako nová generace vozů zásilkové služby, přičemž dosahuje nejvyšší rychlosti 120 km/h a disponuje 164kilometrovým dojezdem. Mark si jej přitom nechal specifikovat v barvách své sítě posiloven F45 a zároveň si připlatil také za panoramatickou střechu a odnímatelné dveře. Dá se přitom předpokládat, že sáhl i po vyhřívaných sedadlech a multimediálním systému s Bluetooth, jenž jsou dalšími prvky doplňkové výbavy.

Prvotina Arcimota s dvojicí sedadel usazených za sebou startuje na necelých 20 tisících dolarech (cca 465 tisíc Kč), což je na jedné straně vcelku šílená suma, ovšem Wahlberg s ní jako nejlépe placený herec roku 2017, jehož majetek je odhadován na 6 miliard Kč, asi problém mít nebude. Stejně jako se nebude muset v přeplněném Los Angeles starat o parkování, neboť na jedno klasické místo se vejdou hned tři elektrická vozítka. Díky oné dvoumístné konfiguraci však má omezený zavazadelník.

Dodat pak můžeme už jen tolik, že prvním luxusním vozem slavného herce byl Mercedes. Wahlberg však před mnoha lety dosáhl pouze na jeho pořízení, pojištění si již dovolit nemohl. A jelikož v té době žil v poněkud divočejší čtvrti, byla německá limuzína postupně ničena vandaly, kteří ji nakonec dokonce vyřízli otvor ve střeše, skrze který následně ukradli rádio. Takový osud nicméně Deliverator nepotká, nyní Wahlberg žije v honosné rezidenci.

V garážích pak slavný herec skrývá mimo jiné Bentley Azure, Rolls-Royce Phantom Drophead Coupe či Rolls-Royce Cullinan. Věrný pak zůstal i Mercedesu, od čtyřdvířek se však přesunul ke dvoudvířkům, a sice k modelu AMG GT. S divizí z Affalterbachu pak bude spojen i v následujících letech, neboť byl vybrán mezi budoucí majitele chystaného hypersportu One. Zda jej s ním bude učit zacházet výměnou za herecké lekce Lewis Hamilton, není jisté.

Mark Wahlberg si pořídil nové elektrické vozítko. Foto: Arcimoto@Youtube



Arcimoto Deliverator se přitom vyrábí hlavně za účelem doručování zásilek, privátní využití je až druhotné. Slavný herec je tak jedním z mála soukromých majitelů. Foto: Arcimoto

Zdroj: Arcimoto

Petr Prokopec