Stellantisu teče do bot proudem a náklady řeže, kde může. Na na prodej je teď i jeho testovací areál

Automobilka zjevně nevidí cestu, jak si pomoci k vyšší prodejům či maržím, a tak sahá po dalších a dalších úsporných opatřeních. Eliminace jednoho z významných areálů pro testování aut v horkém počasí patří mezi ně.

Stále víc světových automobilek připomíná lidi, kteří v pátek vyrazili „na jedno“, vrátil se domů ale až v noci z neděle na pondělek. A na začátku nového pracovního týdne s těžkým bolehlavem řeší, co v mezičase všechno provedli. Své by o tom mohli vědět u koncernu Stellantis, kde zjevně nepařili pár dnů, ale spíš pár let. Za tu dobu vedení firmy udělalo takové množství bot, že dnes neexistuje cesta, jak věci rychle vrátit zpět.

Stellantis totiž zařízl řadu žádaných modelů a na jejich místo dosadil auta, po kterých se nikdo neptal. U další části portfolia pak došlo na tak významné zdražení chtěného, že mu to odehnalo zákazníky, u zbylé pak dochází k zastavování výroby aut, který by lidé chtěli, protože automobilka za žádnou cenu nechce platit pokuty za jejich nadlimitní emise. Výsledkem je jeden velký chaos, který se zračí v posledních rozhodnutích vedení italské části firmy bizarně vysvětlených šéfem evropských aktivit. Takový stav je dlouhodobě neúnosný.

Nepřekvapivě tak došlo na zavedení úsporného programu, přičemž ve hře není jen propouštění zaměstnanců a uzavírání továren, které dávno nemají co vyrábět, nýbrž i na rozprodej firemního majetku, který by společnost dál využila, musí ale koukat po levnějších alternativách. Kdokoli má tedy zájem o testovací areál Arizona Proving Grounds v USA, má nyní šanci si jej koupit, jak informuje CNBC. Cena není známa, zájemce chce ale Stellantis najít do konce letošního roku.

Výzkumné a vývojové zařízení se nachází v pouštním městě jménem Yucca v Arizoně, které se nachází v pustině mezi Las Vegas a Phoenixem. Slouží tedy hlavně pro testování a školení spojené s vysokými teplotami. Areál původně patřil Fordu, nicméně v roce 2007 jej za 35 milionů dolarů koupil Chrysler. A poté, co došlo na sloučení FCA a PSA, připadl právě nově vzniklému mateřskému koncernu. Plochu o velikosti asi 1 600 hektarů obstarává zhruba 40 zaměstnanců, jejich osud Stellantis momentálně řeší.

Chod areálu se má zastavit ještě letos, Stellantis ale bez podobného komplexu nezůstane. Smířit se ovšem bude muset s tím, že už nebude jeho - pronajímat si bude část komplexu Toyoty, který má v Arizoně v principu stejné zařízení a zjevně má prostor k tomu, aby jej se Stellantisem sdílela. Řekli bychom, že to nejlépe ukazuje podstatu věci - pokud se zbavujete něčeho, co nepotřebujete, je to racionální. Pokud se zbavujete něčeho, co potřebujete a musíte si to v jiné podobě dál pronajímat, je to spíš zoufalé.

